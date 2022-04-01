英美同時發表香港報告 在港美國公民去年以來大幅減少

1 小时前

圖像來源，Reuters

英國和美國在周四（3月31日）分別發表有關香港問題的報告，指香港在國安法實施以來當地民主自由受損。

報告列出香港過去一年遭遇過的政治風波，包括媒體、工會、公民自由被打壓、國安法相關案件以及當局限制示威等內容。兩國批評香港去年年底的立法會選舉抹殺反對派聲音，只有30%的投票率。

美國國務院報告特別提到，香港當局行使國安法的權力關閉部分網站，當地活動人士遭人監控互聯網使用和電郵。而因為疫情防控措施等因素，在港美國公民人數由去年年初的8.5萬人下降至現在的7萬人。

香港特區政府發言人指兩份報告是作出「不實和荒謬的指控」，強調立法會選舉「公平、公開」，有「廣泛代表性」，而《香港國安法》則令香港「由亂轉治」。

中國駐英大使館批評英國政府發表的報告「歪曲事實」，是「粗暴干涉香港事務和中國內政」，中方表示強烈不滿和堅決反對。

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兩份報告說了什麼？

這份報告指，中國和香港當局有系統地破壞香港人的權利和自由，有違《中英聯合聲明》，而過去近兩年，當局利用國安法打壓反對派，令異見聲音滅絶，在《立場新聞》被針對後，多家網媒相繼倒閉，當地近乎再沒有獨立媒體，而在去年12月舉行的立法會選舉中，反對派全面消除，未來難進行有意義的政治對話。

這份報告特別提到，香港大律師公會和香港律師會兩個法律團體，正受到中共支持的媒體和香港當局的持續質疑。

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報告指，中共和香港當局針對個別團體、組織、媒體和工會，透過拘捕、檢控、凍結資產等手段製造「寒蟬效應」，強迫這些組織關閉，當中包括親民主派的《蘋果日報》、《立場新聞》、《眾新聞》等媒體。

這份報告指，美方有可靠報告證明，中共的安全部門監控親民主派和人權活動人士以及身在香港的記者，當中一些活動人士稱被當局監控其電郵和互聯網紀錄。

報告又指當局行使《國安法》權力，要求互聯網供應商關閉部分網站，當中包括一些與親民主運動以及有關1989年天安門事鎮壓事件的網站。

報告指，香港參與國際組織時，能夠作出區分於中國大陸的獨立投票，但中共對香港投票和行動的影響是未知之數，在個別組織中，香港代表會為中共當局行動去達至中共政治目的，例如阻止台灣具意義地參與世貿，顯示香港自主參與這些組織的能力正受侵蝕。

美方稱，2021年香港有約8.5萬名美國公民，但現在已經下降指約7萬人，主要是因為香港的疫情措施，而另一原因是自《國安法》實施後，令公開批評中共的美國公民面臨更大的法律風險。

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中國和香港政府回應

中國駐英大使館發表聲明批評英方的報告，指「香港回歸以來，中方始終堅定不移、全面凖確貫徹一國兩制、港人治港、高度自治方針。」

圖像來源，Getty Images

聲明說：「香港由亂到治的事實充分證明，中方制定並實施香港《國安法》、完善香港選舉制度、落實愛國者治港原則，只會加強香港的法治建設、更好維護香港民眾的各項權利和自由，只會擴大香港社會均衡有序參與政治、更好推動香港民主制度健康發展。」

香港特政府亦發表聲明指英美政府的報告「不實」，發言人說：「香港特區採取什麼制度，以及如何實現國家對香港的基本方針政策，純屬中國主權範圍內的事務，是國家內政，特區政府再次敦促外國停止借香港事務干預國家內政。」