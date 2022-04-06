德國警方搗毀俄羅斯大型暗網Hydra

喬·泰迪（Joe Tidy）

BBC網絡事務記者

41 分钟前

圖像來源，BKA 圖像加註文字， 德國警方花了幾個月，追查到有關網站服務器原來身在德國某一公司。

「這讓我們都起雞皮疙瘩，」塞巴斯蒂安·茲維貝爾（Sebastian Zwiebel ）回憶起他的團隊關閉世界上最大的暗網市場 Hydra 的那一刻說。

該網站是網絡犯罪的堡壘，靠銷售毒品和非法商品交易存活了超過六年。

但是，在接到舉報後，德國警方抓住了該網站的服務器，並沒收了 2300 萬歐元（1670 萬英鎊）的比特幣。

「我們已經為此努力了幾個月，當它最終發生時，感覺很震撼——真的很震撼，」茲維貝爾先生補充道。

警方表示，該平台現在載有警方扣押通知，這網站註冊了 1700 萬客戶和 19,000 多個賣家賬戶。

圖像來源，BKA 圖像加註文字， 該網站以俄語編寫，註冊了 1700 萬客戶和 19,000 多個賣家賬戶。

Hydra 專門提供即日「空投」服務，毒販（供應商）將包裹藏在公共場所，然後再通知客戶提貨地點。

在德國宣佈採取行動後不久，美國財政部對 Hydra 實施制裁，「以協調國際努力，阻止通過俄羅斯網站提供的惡意網絡服務、危險藥物和其他非法產品的擴散」。

在過去的六個月，許多備受矚目的暗網市場已經關閉，但 Hydra 似乎對警方試圖阻止它的企圖無動於衷。

該網站於 2015 年推出，銷售毒品、以黑客手段獲取的文件、偽造文件和非法數字服務，例如比特幣混合——網絡犯罪分子使用比特幣來清洗被盜或勒索所得的數字硬幣。

網站用俄語編寫的，賣家分佈俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯、哈薩克斯坦和周邊國家。

茲維貝爾先生說，關閉它的行動始於一個線報，該線報指出網站基礎設施可能託管在德國。

「我們透過美國官員監視暗網活動得到了一些線索。所以我們從去年 7 月或 8 月開始深入挖掘並調查這個領域，」他說。

圖像來源，BKA 圖像加註文字， 警方搗破網站後，網站現在顯示警方的公告。

他們花了好幾個月才找到可能在德國託管 Hydra 的公司，最終發現它是一家所謂的「防彈主機（bullet-proof hosting）」公司。

防彈主機公司不會審核其託管的網站或內容，並且會很樂意為犯罪網站提供託管並避免警方要求提供有關客戶的信息。

茲維貝爾先生說，他的調查人員隨後將他們的證據交給了一名德國法官，以獲得與服務器公司接洽併發出刪除通知的許可。

該公司必須遵守規定，否則他們也可能被捕。

現在，該網站的訪客會看到一張警察公告，上面寫著「該平台和犯罪內容已被沒收」。

儘管德國當局在慶祝他們的成功，但他們同時表示，擔心這不會是 Hydra 網絡犯罪集團的終結，除非能找到幕後的主使逮捕他們。

「我們知道他們會找到另一種方式來開展業務。他們可能會嘗試建立一個新平台，我們必須密切關注。我們不知道涉事者，所以這是下一步，」茨威貝爾先生說。

這一消息是在暗網市場動蕩時期發佈的，最近幾個月最著名的幾個網站關閉，無論是自願還是由於警察的打擊行動。

許多關閉來自犯罪分子選擇逐漸結束他們的業務，並與他們的財富一起消失。

1月份，出售被盜信用卡詳細信息的暗網網站 UniCC 的管理員以健康原因退休。

自願關閉還包括分別在去年10、11、12月關閉的白宮市場（White House Market）、Cannazon 和 Torrez。