烏克蘭戰爭新聞人物阿布拉莫維奇：從俄羅斯孤兒到英超老闆的億萬富豪

51 分钟前

圖像來源，Getty Images

三歲時父母雙亡成為孤兒，但他後來成為世界上頂級富豪。如今，羅曼·阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）因為與俄羅斯領導人普京的關係成為風口浪尖上的人物。

「我相信人們對我的關注也就持續三四天，很快就會過去的。」 這是作為俄羅斯億萬富翁的阿布拉莫維奇在2003年收購英國切爾西足球俱樂部時說的話。「他們會忘記我是誰，而我喜歡這樣。」

但過去幾周發生的事件，讓他幾乎沒有可能繼續保持低調。多年來一直都有人要求對阿布拉莫維奇的生意來往進行更嚴格的審查之後，英國政府最近凍結了他在英國持有的資產，包括他的豪宅、藝術品收藏和名下的切爾西俱樂部，並實施旅行禁令。

英國政府指責他在俄羅斯入侵烏克蘭的行動中與普京沆瀣一氣。

對於他這樣一個主宰英國足球，在球迷中造成嚴重分裂的人來說，他跌落「神壇」會讓一些人歡呼雀躍。

但他有今天的成就，也曾克服過巨大的艱難困苦，特別是在他年幼階段。

從孤兒到大亨

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 阿布拉莫維奇名下的資產據信包括位於倫敦西部肯辛頓宮花園的一棟15個房間的豪宅，價值據說超過1.5億英鎊。

1966年，阿布拉莫維奇出生於俄羅斯西南部離烏克蘭邊境只有幾百英里的薩拉托夫（Saratov）。

母親伊琳娜在他一歲時死於血液中毒，兩年後，他的父親在一次建築起重機事故中去世。此後，阿布拉莫維奇由親戚撫養，在俄羅斯西北部的科米地區（Komi）長大。那是一個貧困落後地區，冬季漫長寒冷。

他曾在一次罕見的採訪中告訴英國《衛報》：「說實話，我不能說我的童年不好。在你很小的時候對東西是沒有分辨的，一個吃胡蘿蔔，一個吃糖果，其實兩樣都很好吃。作為一個孩子，你無法分辨兩者的差別。」

他16歲離開學校，當過機械工，在蘇聯紅軍中服過役，然後在莫斯科銷售塑料玩具。在蘇聯領導人戈爾巴喬夫(Mikhail Gorbachev)的領導下，隨著開放程度的提高，企業家有了更大的發展空間，他轉而經營香水和除臭劑，積累了大量財富。

資本積累

隨著蘇聯解體和國家對礦業資產的控制，更多機會出現了。在他20多歲的時候，阿布拉莫維奇又一次時來運轉。

1995年，他在一次受到操縱的拍賣會上以大約2.5億美元的價格從俄羅斯政府手中拿到了俄羅斯天然氣工業石油公司的前身西伯利亞石油公司（Sibneft）的控制權。2005年，他以130億美元的價格將其賣回給政府。

雖然他的律師說，指稱他通過犯罪行為積累了非常可觀的財富是沒有依據的。然而，2012年，他在英國法庭上承認，他曾為獲得西伯利亞石油公司行賄。

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1990年代他參與了「鋁業大戰」，在這場較量中，那些在蘇聯解體後積累了大量財富和政治權力的俄羅斯寡頭們爭奪對這個龐大產業的控制權。

2011年阿布拉莫維奇曾說：「每三天就有一個人被謀殺。」 他還說，因為安全受到威脅，他極不情願地參與了爭奪。

然而阿布拉莫維奇進一步證明了自己非比尋常的忍耐能力，他在混亂的局面中又積累了數億英鎊的財富。

投身政壇

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 普京擔任總統的早期，阿布拉莫維奇曾出任俄羅斯東北部地區楚科奇（Chukotka）自治區的區長。

他成為俄羅斯前總統葉利欽的盟友和蘇聯解體後莫斯科政治舞台上的一員，甚至曾有一段時間在克里姆林宮有一套公寓。

據報道，當葉利欽於1999年辭職時，在支持時任總理和前克格勃間諜普京成為其繼任者的人當中，阿布拉莫維奇是其中的一個。

隨著普京逐步鞏固地位，他試圖對寡頭們宣示自己的強勢領導。一些人被關進了監獄，而另一些人如果不效忠則被流放。

阿布拉莫維奇既沒有進監獄也沒有被流放。2000年，他被選為位於俄羅斯東北部貧困地區楚科奇（Chukotka）自治區的區長。在將自己的財富投資於社會服務後，他很受好評，但他在2008年離任。

任職期間，他一直保持著自己的商業利益，也像所有富豪一樣購買名畫、豪宅和豪車。

倫敦亮相

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 阿布拉莫維奇有兩艘遊艇，都是世界最大型的遊艇。

2003年，阿布拉莫維奇出資1.4億英鎊收購了倫敦西部最大的足球俱樂部切爾西。對於他這樣一個安靜甚至靦腆的人來說這是不尋常的舉動，他因此在足球世界中一舉成名。

他向英國《金融時報》表示：「我全部的人生哲學就是引進職業球隊。在楚科奇我有職業球隊，我在倫敦也會這樣做。」

有了著名教練穆里尼奧等人的管理，又有阿布拉莫維奇的財富鼎力相助，切爾西共贏得了五次英超聯賽、兩次冠軍聯賽和五次足總杯賽的冠軍。

近年來，寡頭們的資金湧入了倫敦。阿布拉莫維奇名下的資產據信包括位於倫敦西部肯辛頓宮花園的一棟15個房間的豪宅，價值據說超過1.5億英鎊、切爾西的一套公寓、科羅拉多的一個牧場以及法國度假名勝的一個度假屋。

他的遊艇Solaris號和Eclipse號是世界上最大的遊艇之一。已經離過三次婚的阿布拉莫維奇還擁有一架私人飛機。

誹謗案

2006年，當《衛報》問他金錢能為一個人做些什麼時，阿布拉莫維奇回答說：「錢肯定買不來幸福，但買到一些獨立還是可以的。」

他無疑是有錢的。金融媒體巨頭彭博社估計阿布拉莫維奇的財富為137億美元，在世界最富有的人中排名第128位。《福布斯》將他的財富總額定為123億美元，名列世界富豪榜第142位。

不過，讓人嚴重懷疑的是他究竟在普京面前有多少獨立。

去年，阿布拉莫維奇就凱瑟琳·貝爾頓（Catherine Belton）撰寫的《普京的人》（Putin's People）一書起訴出版商哈珀柯林斯公司（HarperCollins）誹謗。書中稱俄羅斯總統命令阿布拉莫維奇收購切爾西。

雙方後來庭外和解，出版商同意做出一些澄清。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 阿布拉莫維奇收購後，切爾西球隊多次贏得比賽冠軍。

但阿布拉莫維奇與普京的關係一直困擾著他，特別是當俄羅斯軍隊在烏克蘭邊境集結，發動入侵戰爭後。

當宣佈凍結阿布拉莫維奇和其他六位俄羅斯寡頭的英國資產時，英國外交大臣莉斯·特拉斯說：「由於他們與普京的密切聯繫，他們是普京侵略的幫兇，手上沾染了烏克蘭人民的鮮血。」

阿布拉莫維奇在實施制裁八天前宣佈出售切爾西。一些球迷繼續高呼阿布拉莫維奇的名字，但許多政治家呼籲扣押他的資產，而不僅僅是凍結。

阿布拉莫維奇對切爾西球迷說：「我希望我能夠最後一次去（切爾西球隊的主場館）斯坦福橋（Stamford Bridge），親自和你們所有人說再見。但在相當長一段時間內，我是不可能回到倫敦西區了。」