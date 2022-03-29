烏克蘭戰爭：總統澤連斯基稱願討論成為中立國

A handout photo made available by the Ukrainian Presidential Press Service shows Ukrainian President Volodymyr Zelensky reacting during an interview via videolink with Russian media, in Kyiv (Kiev), Ukraine, 27 March 2022

圖像來源，EPA

烏克蘭總統澤連斯基表示，作為與俄羅斯達成和平協議的一部分，他的政府願意討論成為中立國的議題。

澤連斯基同時表示，任何類似的協議都必須要經過烏克蘭全民公投才能決定。

過去他曾經也有過類似的表示，但很少如此強烈而明確。

與此同時，俄羅斯和烏克蘭雙方談判代表已經抵達土耳其伊斯坦布爾，凖備恢復中斷兩個星期的首次面對面談判。

具體說了什麼？

澤連斯基在接受俄羅斯獨立記者的視頻採訪時表示，「安全保證、中立立場、非核國家……，我們凖備好討論這些議題，這些都是重點。」

澤連斯基表示，若要達成任何涉及相關議題的協議，都需要和俄羅斯總統普京舉行面對面的會談，而且做出烏克蘭不會再遭到攻擊的安全保證是必要條件。

澤連斯基在採訪中全程以俄羅斯語回答提問，他表示俄羅斯入侵烏克蘭，已經摧毀了烏克蘭境內說俄羅斯語的城市。

晚些時候，澤連斯基在對全國發表的視頻講話中表示，烏克蘭尋求「立即的和平」。

中立是什麼意思？

一個國家採取中立立場，代表該國不會在軍事上與任何其他國家結盟。

俄羅斯總統普京長期以來一直要求烏克蘭中立，並且保證不會加入北約軍事聯盟組織，但是1991年蘇聯瓦解，烏克蘭獨立之後，逐漸朝向西方的歐盟和北約靠攏。

普京希望能扭轉這個局面，他說蘇聯垮台是「俄羅斯歷史性的解體」，他聲稱俄羅斯人和烏克蘭人是同一民族，否認烏克蘭有長期歷史。

烏克蘭情報部門表示，俄羅斯有意將烏克蘭一分為二，就像南北朝鮮一樣，將烏克蘭分裂成兩個國家。

但是澤連斯基的資深顧問亞歷山大·羅德尼揚斯基（Alexander Rodnyansky）對BBC表示，烏克蘭不會讓任何領土給俄羅斯。

羅德尼揚斯基在接受BBC廣播四台（Radio 4）節目採訪時表示，「我們當然不願意放棄領土，這個問題連談都不會談。」

「你去問住在那邊的人久久會知道，他們都不願意生活在俄羅斯，我們怎麼能夠把他們丟下呢？」

BBC外交事務記者保羅·亞當斯（Paul Adams）分析：

烏克蘭成為中立國家的可能性並不是新議題，至少在過去兩個星期當中，俄羅斯和烏克蘭官員已經討論過這個問題。

但是烏克蘭總統澤連斯基談論這個話題，可能是到目前為止最為明確的一次。

很清楚的可以看到，如果烏克蘭未來成為這樣的中立國家，也就沒有加入北約成員國的空間。

加入北約在2019年被寫入烏克蘭憲法，因此要從烏克蘭憲法中刪除這些內容，就需要舉行全民公投表決才能做到，在目前這個支持加入北約的民意上升到前所未有的高點的時候，要烏克蘭人民放棄加入北約將會是一個非常痛苦的決定。

關鍵問題在於，放棄成為西方盟國的一分子，究竟有可能換取到什麼樣的安全保證。

烏克蘭官員堅持所謂的安全保證必須要比1994年的布達佩斯安全保障備忘錄（Budapest Memorandum）的內容更為詳盡，該備忘錄為烏克蘭提供安全保障，以交換烏克蘭放棄核武器。

烏克蘭希望能確定安全保證的確切條款內容，包括萬一未來俄羅斯有任何侵略行動，究竟哪些國家會前來防衛烏克蘭。

至於維持中立的內容也有許多不同描述，要找到符合烏克蘭和俄羅斯雙方期待的中立版本並不是那麼簡單。

另外，烏克蘭邊界究竟在哪？澤連斯基表示俄軍必須撤退到2月24日俄羅斯發動全面入侵攻擊以前的位置。

他說烏克蘭不會以武力重新奪回頓巴斯或克里米亞，但是烏克蘭官員還沒有凖備好放棄2014年以來俄羅斯（直接或間接）控制的領土。

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