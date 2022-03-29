烏克蘭戰爭：總統澤連斯基稱願討論成為中立國

50 分钟前

圖像來源，EPA

烏克蘭總統澤連斯基表示，作為與俄羅斯達成和平協議的一部分，他的政府願意討論成為中立國的議題。

澤連斯基同時表示，任何類似的協議都必須要經過烏克蘭全民公投才能決定。

過去他曾經也有過類似的表示，但很少如此強烈而明確。

與此同時，俄羅斯和烏克蘭雙方談判代表已經抵達土耳其伊斯坦布爾，凖備恢復中斷兩個星期的首次面對面談判。

具體說了什麼？

澤連斯基在接受俄羅斯獨立記者的視頻採訪時表示，「安全保證、中立立場、非核國家……，我們凖備好討論這些議題，這些都是重點。」

澤連斯基表示，若要達成任何涉及相關議題的協議，都需要和俄羅斯總統普京舉行面對面的會談，而且做出烏克蘭不會再遭到攻擊的安全保證是必要條件。

澤連斯基在採訪中全程以俄羅斯語回答提問，他表示俄羅斯入侵烏克蘭，已經摧毀了烏克蘭境內說俄羅斯語的城市。

晚些時候，澤連斯基在對全國發表的視頻講話中表示，烏克蘭尋求「立即的和平」。

中立是什麼意思？

一個國家採取中立立場，代表該國不會在軍事上與任何其他國家結盟。

俄羅斯總統普京長期以來一直要求烏克蘭中立，並且保證不會加入北約軍事聯盟組織，但是1991年蘇聯瓦解，烏克蘭獨立之後，逐漸朝向西方的歐盟和北約靠攏。

普京希望能扭轉這個局面，他說蘇聯垮台是「俄羅斯歷史性的解體」，他聲稱俄羅斯人和烏克蘭人是同一民族，否認烏克蘭有長期歷史。

烏克蘭情報部門表示，俄羅斯有意將烏克蘭一分為二，就像南北朝鮮一樣，將烏克蘭分裂成兩個國家。

但是澤連斯基的資深顧問亞歷山大·羅德尼揚斯基（Alexander Rodnyansky）對BBC表示，烏克蘭不會讓任何領土給俄羅斯。

羅德尼揚斯基在接受BBC廣播四台（Radio 4）節目採訪時表示，「我們當然不願意放棄領土，這個問題連談都不會談。」

「你去問住在那邊的人久久會知道，他們都不願意生活在俄羅斯，我們怎麼能夠把他們丟下呢？」

BBC外交事務記者保羅·亞當斯（Paul Adams）分析：

烏克蘭成為中立國家的可能性並不是新議題，至少在過去兩個星期當中，俄羅斯和烏克蘭官員已經討論過這個問題。

但是烏克蘭總統澤連斯基談論這個話題，可能是到目前為止最為明確的一次。

很清楚的可以看到，如果烏克蘭未來成為這樣的中立國家，也就沒有加入北約成員國的空間。

加入北約在2019年被寫入烏克蘭憲法，因此要從烏克蘭憲法中刪除這些內容，就需要舉行全民公投表決才能做到，在目前這個支持加入北約的民意上升到前所未有的高點的時候，要烏克蘭人民放棄加入北約將會是一個非常痛苦的決定。

關鍵問題在於，放棄成為西方盟國的一分子，究竟有可能換取到什麼樣的安全保證。

烏克蘭官員堅持所謂的安全保證必須要比1994年的布達佩斯安全保障備忘錄（Budapest Memorandum）的內容更為詳盡，該備忘錄為烏克蘭提供安全保障，以交換烏克蘭放棄核武器。

烏克蘭希望能確定安全保證的確切條款內容，包括萬一未來俄羅斯有任何侵略行動，究竟哪些國家會前來防衛烏克蘭。

至於維持中立的內容也有許多不同描述，要找到符合烏克蘭和俄羅斯雙方期待的中立版本並不是那麼簡單。

另外，烏克蘭邊界究竟在哪？澤連斯基表示俄軍必須撤退到2月24日俄羅斯發動全面入侵攻擊以前的位置。

他說烏克蘭不會以武力重新奪回頓巴斯或克里米亞，但是烏克蘭官員還沒有凖備好放棄2014年以來俄羅斯（直接或間接）控制的領土。