俄羅斯入侵烏克蘭：戰爭讓俄羅斯經濟付出多少代價？

巴里亞（Cecilia Barría）

BBC 西班牙語新聞

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 專家估計俄羅斯經濟今年可能會萎縮7%至15%之間

戰爭並不一定都能按照計劃進行，有時候很容易就會失去控制。

2月24日，俄羅斯總統普京決定入侵烏克蘭的時候究竟心中有何計劃，我們很難能百分百確定，但大多數人相信，他計劃在數天之內就能迅速取得勝利。

一個多月之後，這場軍事衝突已經演變成曠日持久的消耗戰。

美國軍事分析專家約翰遜（Benjamin Johnson）、維澤爾（Tyson Wetzel）和巴蘭科（J.B. Barranco）三人為美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）撰文說，「我們評估認為俄羅斯可能會採取消耗戰，耗盡烏克蘭的補給品，封鎖黑海出入口，最終導致農民無法耕作引發烏克蘭饑荒。」

但消耗戰曠日持久，俄羅斯自己也要付出巨大代價。問題是，代價有多高？

「戰爭很花錢」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 被遺棄的俄羅斯軍車到處都可以看到，專家說這顯示俄羅斯後勤出現問題

英國智庫皇家聯合研究所（Royal United Services Institute）的歐洲安全研究員阿諾德（Ed Arnold）對BBC表示，「持續進行軍事行動是很花錢的一件事，尤其是部隊派到離駐地很遠的地點。」

「你需要很多的彈藥補給，還有燃料補給才能動員戰爭機器，部隊也需要糧食補給。」

俄羅斯在烏克蘭發動戰爭，有很多證據顯示俄羅斯遭遇後勤問題，最明顯的就是看到許多俄羅斯軍用車輛在故障之後被遺棄在烏克蘭的各個地方。

阿諾德說，「他們沒有凖備好，因為他們還以為這場軍事行動幾天之內就會結束。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 前進基輔的俄羅斯軍車車隊

美國退役海軍上將詹姆斯·斯塔夫裏迪斯（James Stavridis），同時也是塔夫茨大學（Tufts University）弗萊徹法律外交學院（The Fletcher School of Law and Diplomacy）榮譽院長表示，隨著俄羅斯軍費來源慢慢耗盡，戰爭的代價也越來越大。

雖然俄羅斯外匯存底（將近六千億美元）是全球最高的其中之一，但現在因為經濟制裁大多數都被扣在西方國家的銀行賬戶內。

俄羅斯花了多少錢？

根據為烏克蘭政府提供意見的經濟學專家團體「經濟復蘇中心」（Center for Economic Recovery）的資料，入侵烏克蘭的前23天，俄羅斯直接軍事支出至少高達199億美元。

他們還估計，戰爭中耗損和被摧毀的俄羅斯軍用設施和硬件設備造價高達90億美元。

上述金額還不包括發射巡航導彈的花費，以及未來40年間俄羅斯國內生產總值可能會出現的損失（以人口損失計算）。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 烏克蘭情報估計俄羅斯戰爭花費高達數百億美元

烏克蘭3月19日宣稱，戰爭到當時已經有超過14,000名俄羅斯士兵陣亡。

戰爭的花費還要包括撤離費用，救治傷患的費用，購買軍火彈藥的費用，燃料，維修配件，軍糧等等。

以上的軍事花費無法獨立查證，由於涉及許多不確定因素，因此BBC諮詢的專家都對此保持謹慎，不過他們都一致，同意維持戰爭機器運轉代價很高。

俄羅斯什麼時候錢會用光？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 經濟制裁後俄羅斯盧布匯率下跌，通貨膨脹上升

這個問題取決於西方國家的經濟制裁效果究竟如何。

更重要的是，這還要取決於歐洲國家是否能夠承受禁止進口俄羅斯天然氣，俄羅斯供應大約40%的歐洲天然氣進口，因此禁止俄羅斯天然氣進口是一個很大的挑戰。

國際金融換匯支付機制SWIFT組織已經排除一些俄羅斯銀行，目前還不清楚是否會進一步擴大，迫使普京沒有辦法接受外幣付款。

最後，俄羅斯的資源能夠撐多久也取決於其盟國，其中有一個國家特別關鍵。

中國因素

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國對這場「軍事行動」表達關切

專家同意中國能夠對這場戰爭發揮影響力，但中國自己決定扮演什麼角色各界有不同看法。

北京政府對局勢表達極度關切，但另一方面卻不願意將其稱為「入侵」，而只是簡單將其描述為「軍事行動」。

中國副外長樂玉成3月19日表示，西方制裁「越來越離譜」。

他表示西方的做法是單邊制裁，造成俄羅斯公民海外資產「無端被剝奪」。

他說，「歷史經驗一再證明，制裁解決不了問題，制裁只會給老百姓帶來傷害，衝擊經濟金融體系，讓世界經濟雪上加霜。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國副外長樂玉成說西方的做法是單邊制裁，「越來越離譜」

英國蘭開斯特大學（Lancaster University）資深講師富卡爾（Renaud Foucart）表示，有鑒於俄羅斯長期處境「嚴峻」，中國對俄羅斯極其重要。

富卡爾表示，「如果繼續制裁下去，俄羅斯將會被切斷與其主要貿易伙伴的關係，到時候只剩下中國和白俄羅斯。」

但是西班牙IE商學院（IE Business School）教授米羅諾夫（Maxim Mironov）認為，過於依賴中國也不可靠。

他說，「中國會用非常低的價格向俄羅斯購買資源，再用非常高的價格向俄羅斯出售產品。」

「到時候俄羅斯就成了中國的殖民地，中國將成為這場戰爭的唯一贏家。」

經濟直線下滑

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄羅斯表示就算被制裁也不會被全世界孤立

俄羅斯表示，西方的制裁不會讓俄羅斯這樣一個大國被全世界孤立。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）3月5日對而媒體表示，「世界那麼大，光是歐洲和美國不能孤立某些國家，尤其是像俄羅斯這樣的大國。」

但是俄羅斯貨幣盧布的幣值大幅下跌，股市大致上暫停交易，通貨膨脹居高不下，利率已經翻倍，超過400家外國企業已經離開俄羅斯。

一些專家估計，俄羅斯經濟今年可能會萎縮7%至15%之間，還有人擔心俄羅斯政府可能會倒債。

米羅諾夫表示，「俄羅斯工業已經陷入停頓。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 西方制裁能降低俄羅斯民眾對普京的支持嗎？

富卡爾表示，未來幾周時間裏，戰爭的代價是否會超過普京能夠承受的地步，有很大的程度取決於兩個因素。

第一是在沒有西方技術進口的情況下，俄羅斯的軍事和國防工業是否能繼續生存。

第二是西方的制裁是否能改變俄羅斯國內民意對普京的支持。