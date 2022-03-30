以色列、阿拉伯國家和美國歷史性會晤的幾大看點

33 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2020在美國的牽頭下，以色列與阿聯酋達成的《亞伯拉罕協議》建交。同年，巴林和摩洛哥也與以色列建交。但巴以矛盾並未根本緩解。

四個阿拉伯聯盟國家的外交部長以及美國國務卿在以色列舉行歷史性會議。美國在中東的外交有何新舉動？阿以各方又會如何反應？

2020年美國特朗普政府期間，在美國的牽頭下，以色列與阿聯酋達成《亞伯拉罕協議》建交，之後幾個月內，阿拉伯國家巴林和摩洛哥也與以色列建交。持續近百年的大多數阿拉伯國家與以色列對立的中東國際政治格局出現較大變化。

2022年3月第的這次外長會則是阿拉伯聯合酋長國（阿聯酋）、摩洛哥和巴林的部長們首次去以色列會見以色列同行。

這是在它們與以色列實現關係正常化過去一年半中之後首次的外交高層訪問，埃及外交部長也加入了會談。同時參與會談的還有美國國務卿布林肯。

3月27日，六個國家的高級外交官們在以色列南部內蓋夫沙漠的一家酒店舉行會談。因此，這次會議被稱為內蓋夫（又譯作尼戈夫）會議。

阿拉伯以色列關係

在20世紀20年代到40年代之間，大批猶太人逃離在歐洲遭遇的迫害，在二戰大屠殺前後尋找新的家園，抵達巴勒斯坦的猶太人數量不斷增加。與阿拉伯人的矛盾不斷升級。

1947年，聯合國投票贊成將巴勒斯坦分裂成獨立的猶太人和阿拉伯人國家，耶路撒冷成為一座國際城市。但猶太領導人接受的這一聯合國計劃被阿拉伯人拒絶，從未得到完全執行。

1948年，猶太領導人宣佈建立以色列國，並在隨後立即發生的阿拉伯以色列戰爭中擊敗了由阿拉伯國家組成的聯軍。

到上世紀80年代阿拉伯國家已經發動了5次大規模聯合對以色列的戰爭，但都基本沒有取得多少勝利。阿拉伯以色列關係一直緊張。

1979年，埃及成為第一個與以色列媾和的阿拉伯國家，儘管它們之間的關係往往很冷淡。

雖然《亞伯拉罕協議》簽署，但由於巴勒斯坦問題的存在，阿拉伯國家和以色列的關係發展仍然有限。以色列仍然與沙特等多數阿拉伯國家沒有外交關係。

正當以色列內蓋夫會議舉行之時，兩名以色列阿拉伯槍手在以色列北部城市哈代拉發動襲擊，造成兩名警察死亡，六人受傷。槍手被反恐官員開槍打死。事件被指是伊斯蘭恐怖組織發起。

內蓋夫外長會恰逢美國國務卿布林肯對中東地區的訪問。他的訪問包括以色列，約旦河西岸，摩洛哥和阿爾及利亞，為期五天。

伊朗問題和美國以色列分歧

路透社分析認為，伊朗問題是六國外長在內蓋夫會議上關注的首要重點。

此外，就俄羅斯對烏克蘭的戰爭，以色列 - 巴勒斯坦衝突等問題進行會談都是布林肯這次中東之行日程上的大事。

布林肯在耶路撒冷會見了以色列總理貝內特，在約旦河西岸城市拉馬拉會見了巴勒斯坦總統阿巴斯。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 以色列表示伊朗是中東和世界和平的威脅，一再揚言要軍事打擊伊朗核武計劃，並對美國可能和伊朗達成新的核協議表示擔憂。

這次以色列與美國的會談，是在以色列日益擔心美國即將與伊朗簽署一項新協議之際進行的。

美國前總統特朗普退出了2015年與伊朗的全球核協議，並恢復了制裁，此舉導致伊朗大大推進了該協議禁止的核活動。並且，以美國為首的對伊朗的制裁既沒有遏制其核計劃，也沒有讓伊朗垮掉。

以色列表示，它認為新協議將比以前的協議更弱，並使伊朗能夠加強其在整個地區的軍事活動。

以色列還擔心，作為新核協議的一部分，美國可能會將伊朗強大的伊斯蘭革命衛隊從其恐怖組織名單中刪除。

以色列說，伊斯蘭革命衛隊幫助維持了敘利亞和也門的戰爭，並支持了加沙，黎巴嫩和敘利亞的反以色列激進組織。

布林肯在以色列 - 巴勒斯坦問題上也採取了與貝內特不同的做法。他支持與以色列並存巴勒斯坦國的想法，但遭到以色列總理的堅決反對。

烏克蘭戰爭和制裁俄國

會談的另一焦點集中在俄羅斯入侵烏克蘭問題上，以色列在衝突中發揮了調解人的作用。

以色列與烏克蘭和俄羅斯都保持著良好的關係，貝內特與俄羅斯總統普京舉行了幾次面對面的會議和電話交談，努力敦促結束烏克蘭已經長達一個月的戰爭。

上述阿拉伯國家在制裁俄國方面也並不積極，雖然它們都在聯合國譴責了俄羅斯入侵烏克蘭。

中東國家對俄國入侵烏克蘭的戰爭普遍呈現出中立態度，既沒有表現出對烏克蘭的支持，也沒有與俄羅斯拉開距離。法新社稱，中東國家這一立場讓美國和歐盟頗感失望。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國敦促以色列和阿拉伯國家採取行動支持西方反對俄國入侵烏克蘭。

巴勒斯坦問題上的立場

但美國在巴勒斯坦問題上的立場也受到批評。一些阿拉伯評論人士批評說，過去阿拉伯以色列關係正常化的前提是以色列必須首先從巴勒斯坦和阿拉伯國家的領土上撤出。然而，近年來，許多阿拉伯統治者在阿拉伯之春的威脅下，因為美國施加的壓力匆忙與以色列實現關係正常化，而領土被佔領的巴勒斯坦人民的利益卻被拋棄。

但與會的阿聯酋外長強調，在內蓋夫會議期間，阿聯酋重申其支持巴勒斯坦人民及其合法權利的承諾，包括建立一個以1967年前邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都的獨立巴勒斯坦國。 他還重申阿聯酋致力於幫助巴勒斯坦人民，包括努力通過聯合國相關機構提供支持。