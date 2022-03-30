俄羅斯入侵烏克蘭：3月30日最新情況綜述

2022年3月30日凌晨2点00分 最近更新： 22 分钟前

圖像來源，EPA

俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭自2月24日爆發以來已經持續超過一個月。以下是3月30日一些最新進展：

俄羅斯宣佈將「大幅減少」在烏克蘭兩個關鍵地區的軍事作戰行動，以「增進和談中的互信」；俄方宣佈大幅減少首都基輔和北部城市切爾尼戈夫周邊軍事作戰行動的決定是和談取得進展的首個跡象；但目前尚不清楚減少軍事活動的幅度有多大，烏克蘭對此仍持懷疑態度。

烏克蘭總統澤連斯基表示，他認為沒有理由相信一些俄羅斯代表的話。他在周二晚些時候的視頻講話中說：「我們可以說這些信號......是積極的，但這些信號沒有蓋過俄羅斯炮彈的爆炸聲」。

華盛頓官員說，他們已經看到俄羅斯人從基輔撤離，但他們仍在空襲首都。美國表示，幾乎沒有信心認為該聲明標誌著任何重大轉變或有意義的撤退。

土耳其表示，此舉標誌著自戰爭開始以來和平談判取得「最重大進展」。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 烏克蘭總統澤連斯基表示，會談的初步跡象是「積極的」，但並沒有蓋過俄羅斯炮彈的爆炸聲。

在土耳其伊斯坦布爾市舉行的會談中，烏克蘭提議成為中立國以換取安全保障。俄羅斯入侵的一個主要目的是阻止烏克蘭加入北約聯盟，俄羅斯官員表示，談判已進入實際階段。

正在伊斯坦布爾的俄羅斯副國防部長亞歷山大·福明（Alexander Fomin）對俄羅斯電視台說，隨著「烏克蘭的中立、無核地位和安全保障」問題取得進展，俄國防部已決定大幅削減在這兩個地區的行動，以「創造進一步談判和簽署上述協議的必要條件」。

烏克蘭談判代表亞歷山大·查利（Oleksandr Chaly）表示，烏克蘭方面提出的中立提議是「通過外交和政治手段恢復烏克蘭的領土完整和安全」。

烏克蘭談判團隊表示，他們將接受該國的「中立」地位，以換取安全保障，這意味著不加入像北約這樣的聯盟，而這是莫斯科方面的一個關鍵要求。

烏克蘭軍方：俄撤軍說法旨在誤導

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 基輔以東的烏克蘭軍隊在布防（3月28日照片）

烏克蘭武裝部隊總參謀部表示，俄羅斯的撤軍承諾旨在誤導外界。

烏克蘭總參謀部在發佈到Facebook的每日作戰簡報中說，俄羅斯部隊繼續從基輔和切爾尼戈夫撤離。但烏克蘭軍方認為，俄羅斯撤軍「可能是個別單位的輪換」，旨在誤導烏克蘭軍方領導層，使其對俄軍部署的意圖造成「誤解」。

烏克蘭軍方的看法與美國五角大樓發言人柯比的聲明相呼應，柯比此前表示，儘管俄羅斯軍隊撤離基輔，但對該市的威脅仍然存在。

此外，每日作戰簡報還指出，俄羅斯繼續在東部的頓涅茨克展開攻擊。俄羅斯已經表示，俄軍現在將把重點放在頓巴斯東部地區的軍事行動上。

轉折點？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 烏克蘭代表團離開伊斯坦布爾和談地點

儘管俄羅斯和烏克蘭代表團在伊斯坦布爾的會談以樂觀的語調結束，但專家們對這是否最終會結束戰鬥有著不同看法。

在談判期間，俄羅斯表示將「大幅減少」基輔附近的戰鬥行動，而烏克蘭表示將接受「中立」地位以換取安全保障。

然而，政治學家格里戈裏·戈洛索夫（Grigory Golosov）對BBC俄羅斯語部說，他認為會談「沒有真正的結果」。在他看來，「雙方都可以宣稱取得勝利」，「雙方都在展示他們對談判進程的承諾」。

戈洛索夫說，他認為俄羅斯在談判中「大聲」發聲，是為了避免進一步制裁。

然而，另一位政治學家基里爾·羅戈夫（Kirill Rogov）表示，他認為會談是戰爭的「轉折點」。他認為：「這是俄羅斯方面逼和的開始。」

倫敦國王學院俄羅斯研究所所長塞繆爾·格林（Samuel Green）表示，目前尚不清楚「談判過程到底是什麼」。