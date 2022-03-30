所羅門群島：中國在澳大利亞後院建設基地將意味著什麼

毛遠揚（Frances Mao）

BBC記者

48 分钟前

圖像來源，AUSTRALIAN DEFENCE FORCE 圖像加註文字， 澳大利亞士兵去年曾被派往所羅門群島，幫助當地在騷亂後恢復秩序。

上周晚些時候，中國與太平洋上一個小島國之間擬議的安全條約，引發了各界關注。

洩露的草案指出，中國可能向所羅門群島部署軍隊，並可能在那裏建立海軍基地。

最擔憂的莫過於所羅門群島南部的鄰國澳大利亞。澳大利亞是澳英美聯盟（Aukus alliance）的重要地區成員，該聯盟源自美國和英國在太平洋簽訂的新安全協議。

「這項協議的細節仍不確定。但即使它比人們擔心的軍事基地要小，它也將是中國在太平洋的第一個據點，」澳大利亞國際事務研究所教授艾倫·金格爾（Alan Gyngell）表示。

所羅門群島和澳大利亞長期以來一直有聯繫。自第二次世界大戰以來，澳大利亞一直是這個島國最大的援助國、發展伙伴，到目前為止是唯一的安全伙伴。

分析人士指出，澳大利亞政府受到了衝擊，可能對此舉措手不及。並不是說澳大利亞沒有得到警告。五年前，堪培拉意識到中國通過參與所羅門的內政來蠶食其「後院」，中國當時增加了貸款和經濟投資力度。

這促使堪培拉方面採取「升級」政策予以回擊，將注意力重新集中在其「太平洋家庭」上，並增加了本國提供的援助資金。

但分析人士稱，中國在澳大利亞的鄰國提升安全伙伴地位，顯然暴露出堪培拉接觸政策的失敗。

「目標必須是阻止類似的事情發生。你不可能有別的解讀，這是澳大利亞外交的失敗，」金格爾表示。

這不僅僅是澳大利亞的大事。六個月前宣佈的澳英美協定，旨在對抗中國在印度太平洋地區的野心。美國和其他西方盟國都表達了對這裏成為另一個潛在衝突戰場的擔憂。

草案說了什麼？

除了現有基礎設施和其他商業投資外，所羅門群島總理瑪拿西·索加瓦雷（Manasseh Sogavare）堅決捍衛該國尋求與中國達成安全協議的權利。

「我們無意捲入任何地緣政治權力鬥爭，」他在周二向議會表示，他的國家不會「選邊站隊」。

他還沒有確認洩露的草稿是否是最終版本。但是該草案的內容非常廣泛，引起了人們的警覺。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 所羅門2019年與台灣斷交，並與中國建交。

協議的條款包括，中國可以派遣海軍艦艇在島嶼「進行中途停留和過渡」，引發了對建造潛在軍事基地的擔憂。

協定還允許北京部署軍隊來保護島上的中國人和中國項目。根據草案，所羅門群島可以要求中國派遣「警察、武裝警察、軍事人員和其他執法和武裝力量」。

澳大利亞洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）太平洋島嶼分析員米海·索拉（Mihai Sora）說：「中國有機會部署任何類型的人員，但沒有明確界定部署的範圍，也沒有明確界定這些部隊將擁有的權力。」

與所羅門群島唯一的另一項與澳大利亞的安全協議相比，它的影響要深遠得多。

跟澳大利亞簽署的協定很大程度上與維和有關，允許在接到請求時迅速向所羅門群島部署軍隊，該群島有長期暴力動亂的歷史。

去年，當首都霍尼亞拉爆發致命騷亂時，該協議再次啟動，促使澳大利亞、新西蘭、斐濟和瓦努阿圖派出了軍隊。

擔憂

所羅門群島與中國擬定中的安全協議可能會改變該地區的平衡。

「安全協議的意義不僅僅在於它們所包含的條款，它們暗示國與國之間親密、合作和信任的程度。」索拉說。

中國軍隊出現在太平洋也將徹底破壞幾十年來各國享有的「良性」環境，目前這種環境由澳大利亞、新西蘭和太平洋島嶼論壇國家共同維護。

澳大利亞對此舉可能「破壞本地區的穩定與安全」表示擔憂，而新西蘭則公開反對「本地區潛在的軍事化」。

分析人士稱，中國在澳大利亞家門口的威脅與侵略無關，更多是關於更直接的短期問題，例如北京提升情報收集與檢測。

即使是較小規模的中國軍隊，也能助其在南太平洋建立第一個立足點，這將是澳大利亞必須考慮的事，因為這可能消耗其自身的軍事資源。

「這並不是關於中國在所羅門群島的基地會在衝突的時候帶來什麼，我們離這一點還遠，」索拉說。

「當你在一個地區部署軍隊時，就排除了該地區（的軍事能力），排除了其他國家進入該地區（的可能性）。」

他說，最糟糕的情況可能是南海緊張局勢升級，北京已在爭議水域建造了人工島，並安裝軍事設備，防止其它國家的海軍和空軍進入。

「到目前為止，澳大利亞和其他太平洋國家享有一個良性區域，並在太平洋我們的區域內享有自由。」