澳大利亞華裔記者成蕾「洩密國家機密」案北京開庭

17 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 成蕾

澳大利亞華裔記者成蕾涉嫌為境外非法提供國家秘密一案周四（3月31日）在北京開審，此次審理閉門進行，澳大利亞外交官被拒絶旁聽。

今年46歲的成蕾在2020年8月被拘留，此前她是中國官媒中國國際電視台（CGTN）的一名電視主持人。

閉門審理

路透社報道，周四審理的法院——北京第二中級人民法院外部署了一支由身穿制服的警察和便衣安保人員組成的小分隊。警方封鎖了法院北邊入口附近的區域，檢查了記者們的身份證，並要求他們離開。

澳大利亞駐華大使傅關漢（Graham Fletcher）被拒絶旁聽案件。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， CGTN主播成蕾「洩密國家機密」案北京開庭 澳洲大使申請旁聽遭拒

一名法院官員告訴他：「本案中，被告涉嫌非法向外國提供國家秘密罪，這是一個涉及國家秘密的案件，不會公開處理，所以不對訪客開放。」

傅關漢對記者說，他很擔心，因為澳大利亞沒有成蕾被控罪的信息，也不明白她為什麼被拘留。

「這令人深感擔憂、不滿和遺憾，」他在說到不能旁聽時表示。

「我們對秘密進行的程序的有效性沒有信心，」他在離開前告訴記者。

圖像來源，Reuters

澳大利亞外交官與成蕾有定期會面，最近一次是在3月21日。澳大利亞此前曾表示，對成蕾的健康和拘留條件感到擔憂，並表示該案件「缺乏透明度」。

中國外交部發言人汪文斌周四下午表示，目前案件正在審理過程中，法院將擇期宣判。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》等相關規定，有關國家秘密的案件不公開審理，任何人不得旁聽。

汪文斌還稱，澳籍公民成蕾涉嫌犯為境外非法提供國家秘密罪，案件涉及國家秘密，有關法院依法不公開開庭審理正當合法，有關方面應當切實尊重中國司法主權，不得以任何形式干預中國司法機關依法辦案。

汪文斌未提供有關成蕾涉嫌犯罪的詳情和細節。

根據中國網站「中國司法觀察」（China Justice Observer）的計算，中國法院的定罪率遠遠超過99%。

目前還不清楚判決將於何時下達。「她的兩個孩子和年邁的父母都非常想念她，並真誠地希望能盡快與她團聚，」成蕾的家人在一份提供給路透社的聲明中說。

在本周早些時候舉行的例行新聞發佈會上，中國外交部發言人沒有直接回應路透社關於澳大利亞官員是否被允許出席的提問，但表示成蕾的權利將得到充分保障。

去年5月，中國閉門審理澳籍華裔作家楊恆均涉嫌「間諜罪」一案，澳大利亞外交官當天被拒絶進入他的庭審現場。去年3月，加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）也被閉門受審，加拿大官員無法旁聽。

成蕾是誰？

根據公開資料，成蕾1975年出生於湖南岳陽，10歲隨父母定居澳大利亞，曾先後為中國中央電視台，美國消費者新聞與商業頻道和中國國際電視台工作。

2020年8月，成蕾與外界失聯。8月底，中國宣佈她因涉嫌國家安全問題，被「監視居住」。

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當時中國外交部發言人趙立堅稱，澳籍人員成蕾因涉嫌從事危害中國國家安全的犯罪活動，被有關部門依法採取強制措施。

澳洲前駐華大使芮捷銳（Geoff Raby）曾對路透社表示，自己和成蕾是多年好友，也曾被成蕾採訪多次。他認為，財經新聞報導一般在中國不被視為政治敏感，對其被扣留感驚訝。