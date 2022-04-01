俄羅斯入侵烏克蘭：4月1日最新情況綜述

28 分钟前

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俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭自2月24日爆發以來已經持續超過一個月。以下是4月1日一些最新進展：

英國國防部表示，目前部署在格魯吉亞的一些俄羅斯軍隊將被派往烏克蘭進行增援。這是莫斯科地面作戰計劃正在發生變化的一個最新跡象。入侵烏克蘭五個星期之後，俄羅斯的攻勢基本陷入停滯

英國國防部說，此舉「表明它在入侵期間遭受了意外損失」。聲明補充說，一些重新部署的俄軍部隊預計將重組為三個戰術營進行戰鬥

西方官員聲稱，俄羅斯並沒有像它所聲稱的那樣撤退，而是「試圖重新集結、補給和增援」

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在連續數周威脅要切斷西方國家的天然氣供應後，莫斯科警告「不友好」的國家開始用盧布支付天然氣費用，否則將終止他們的合同。德國表示將對俄方要求的細節進行研究，但不會接受針對天然氣進口的「政治勒索」

切爾諾貝利廢棄核電站的工作人員說，此前佔領該核電站的俄羅斯軍隊已經離開。據烏克蘭國家核電公司 （Energoatom）稱，該核電站的工作人員表示，那裏目前沒有「外人」

紅十字會表示，從被圍困的烏克蘭東南部城市馬里烏波爾撤離數千名平民的工作被推遲到周五

法國軍事情報局局長埃里克·維多將軍（Gen Eric Vidaud）據報因未能預測俄羅斯在烏克蘭的戰爭而被解職。美國正確地評估了俄羅斯正在計劃大規模入侵烏克蘭，而法國則認為這不太可能。一位消息人士稱，法國軍方首長指責維多將軍應為此負責

圖像來源，Ecpad 圖像加註文字， 埃里克·維多將軍（Gen Eric Vidaud）據報因未能預測俄羅斯在烏克蘭的戰爭而被解職

五角大樓不確定進入基輔的俄軍車隊是否「仍然存在」

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美國五角大樓表示，它不知道曾經在基輔以外延伸約40英里的俄羅斯軍車車隊「現在是否仍然存在」。

五角大樓發言人柯比說，「到現在已經很久了」，「他們從未真正完成他們的使命」。

他指出，停滯不前的車隊從未得到補給，甚至在莫斯科宣佈重新部署部隊的計劃之前，也幾乎沒有向首都推進。

柯比說，「我們認為，他們沒有為戰鬥條件下在戰場上為如此規模的部隊提供後勤和維持兵力做出適當的計劃。」

「這也是烏克蘭的抵抗和協同作戰發揮了作用。坦率地說，這是戰場上的智慧。」他補充道。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 普京在莫斯科郊外主持會議

英國國防大臣華萊士（Ben Wallace）說，由於入侵烏克蘭，俄羅斯現在已變成一個「小國」。他在接受《天空新聞》採訪時補充說：「普京總統不再像以前那樣強大了。他現在是一個關在自己建造的籠子裏的人」

華萊士說，普京的軍隊「已經筋疲力盡，他遭受了重大損失」，並稱「俄羅斯這支偉大軍隊的名聲已經被玷污了。」華萊士還說，俄羅斯軍隊似乎正在重新集結，並將重點轉向烏克蘭南部和東部

一位美國前中央情報局情報專家表示，美國和英國的情報官員「似乎對克里姆林宮的計劃和意圖非常了解」

約翰·西弗（John Sipher）在接受BBC《世界新聞》欄目記者勞拉·特裏維廉（Laura Trevelyan）採訪時說，這兩個國家可能是在挑動普京的偏執狂症狀，並在他的核心圈子裏製造摩擦。英美兩國最近幾天都聲稱，普京越來越孤立，他從軍事顧問那裏得到的信息也很差

俄前外長：普京「錯誤估計了一切」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在1990年代，安德烈·科濟列夫（右）曾擔任鮑里斯·葉利欽總統（左）的外交部長。

俄羅斯一位前外交部長對BBC表示，普京總統在對烏克蘭的戰爭中「錯誤地估計了一切」。

安德烈·科濟列夫（Andrei Kozyrev）在接受BBC《全球問題》節目採訪時批評了普京在任的記錄，稱俄羅斯一直在「衰落」，因為它過於依賴原材料出口。

當被問及該國發生革命的可能性時，在1990年代曾在鮑里斯·葉利欽（Boris Yeltsin）手下任職的科濟列夫表示「總是有機會的」。

科濟列夫解釋說，這種動蕩是有先例的。「我在蘇聯生活了40年，突然間，僅僅一兩年，它就崩潰了。」