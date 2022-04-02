俄羅斯入侵烏克蘭：普京簽署天然氣「盧布結算令」的五大看點

18 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 歐盟國家對俄羅斯的能源嚴重依賴，即便在冷戰期間，前蘇聯也沒有中斷過對歐洲的能源供應。

俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動持續一個多月後，俄羅斯總統普京3月31日簽署命令，規定從4月1日起對俄羅斯「非友好國家和地區」必須以盧布支付俄羅斯天然氣。

這被外界視為普京努力提振盧布，對沖經濟制裁影響的最新舉措。俄羅斯入侵烏克蘭後受到西方國家的廣泛制裁，盧布大幅貶值。

有關普京的天然氣「盧布結算令」，BBC中文梳理五大看點：

1. 普京結算令怎麼說？

普京簽署的總統令要求，自4月1日起，對俄「非友好國家」公司應當先在俄羅斯銀行開設盧布賬戶，再經由此賬戶支付所購俄羅斯天然氣。否則將被俄方視為違約，俄羅斯供應商將停止供應天然氣。

普京說：「我們不會向任何人免費提供任何產品，我們也不做慈善。」

他還說，天然氣交易使用盧布支付，是穩固俄羅斯財政經濟主權的重要一步。

2. 各方作何反應？

西方公司和政府已經拒絶了俄羅斯以盧布支付天然氣的要求，認為這違反了現有的合同，而這些合同是以歐元或美元交易的。

德國總理奧拉夫-肖爾茨說，德國公司將繼續按照合同規定用歐元支付俄羅斯天然氣的費用。

但德國已經批評普京宣佈的這一盧布支付令形同「敲詐」。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 俄羅斯與德國在大約十年前啟動的「北溪一號」

德國大約一半的天然氣和三分之一的石油來自俄羅斯。德國已經敦促其公民和公司減少消費，以應對可能的短缺。

奧地利約有40%的天然氣從俄羅斯進口，也正在加強對市場的監控。

根據現有的天然氣應急計劃，德國和奧地利已經開始」早期預警「三個步驟中的第一個，即全國為潛在的供應短缺做好凖備，而最後一個步驟，則是政府實行天然氣配給。

圖像來源，Reuters

從俄羅斯進口90%天然氣的保加利亞，已經為地下鑽井招標。保加利亞計劃將國產天然氣儲存能力翻倍，並凖備應對供應中斷。

英國進口的俄羅斯天然氣雖然只佔進口總額的5%，並不會受供應中斷的直接影響，但由於歐洲需求增加，英國將受到全球市場價格上漲的影響。

英國政府表示，不打算以盧布支付俄羅斯天然氣。

3. 實際對各方有何影響？

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，西方國家對俄羅斯實施了經濟和貿易制裁，但由於歐盟成員國嚴重依賴俄羅斯能源，因此沒有像美國和加拿大那樣對石油或天然氣實施禁令。

歐盟約有40%的天然氣和30%的石油來自俄羅斯。如果俄羅斯中斷供應，歐盟國家很難在國際市場找到替代品。

對俄羅斯而言，目前每天從對歐盟的天然氣出口中獲得4億歐元，如果中斷對歐盟的出口，俄羅斯也沒有辦法為能源供應迅速找到其他需求市場。

對歐洲大部分國家的普通消費者來說，俄羅斯入侵烏克蘭導致天然氣和石油價格飆升，每家每戶為能源的支出大幅增加。

4. 普京為何出台「盧布結算令」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 普京3月31日簽署「盧布結算令」，要求「非友好國家」必須以盧布支付天然氣。

雖然普京明確表示，這一」盧布結算令「旨在穩固俄羅斯財政經濟主權，但評論人士認為，普京此舉是試圖將經濟壓力「推回給西方」，希望國際間對盧布的更多外匯需求可能會推高盧布的價值。

另外，有分析人士認為，普京此舉也有其國內政治考量：他想在俄羅斯國內營造對西方強硬的形象，為自己挽回面子。

4月1日，俄羅斯再次表示，用盧布支付天然氣的命令是不可逆轉的，但俄羅斯不會立即切斷對歐洲的天然氣供應，在盧布付款問題未決期間，將繼續輸送天然氣。

5. 下一步會怎樣？

BBC經濟事務編輯法伊薩爾·伊斯拉姆（Faisal Islam）分析：

對於克里姆林宮來說，這一盧布結算令旨在暗示西方和俄羅斯之間因入侵烏克蘭問題而進行的經濟戰大規模升級。

然而，市場反應表明，該結算令的細節意味著，在實際操作中，進口俄羅斯天然氣的顧客們將不得不使用俄羅斯國有的天然氣工業銀行（Gazprombank）兌換盧布。而實際上，歐盟為了保證能源貿易的連續性，早就將該銀行排除在制裁名單以外。

因此，天然氣價格雖然仍然保持高位，但今天並沒有垂直上升。雙方似乎仍然有一個變通的辦法。

歸根結底，正如俄羅斯官員幾十年來反覆說的那樣，即使在冷戰高峰期，俄羅斯對西方的能源供應也沒有中斷過。

而且，說一千道一萬，俄羅斯最終仍然需要天然氣出口換來的錢，仍然希望一旦與烏克蘭簽署和平協議，其主要出口產品仍然保有可能的出口市場。

然而，這也可以被視為俄羅斯停止供應天然氣的威脅已經升級。