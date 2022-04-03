印度的「東顧西盼」：烏克蘭戰爭「考驗印度的中立立場」

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圖像來源，EPA 圖像加註文字， 印度外長蘇傑生：印度需要通過識別和利用全球矛盾所創造的機會來增進國家利益。

在俄國入侵烏克蘭之際，印度既不願意放棄從俄國購買廉價的原油，也不希望放棄聯美抗中。

2022年，俄國對烏克蘭發動了軍事入侵行動。以美國為首的西方國家在支持烏克蘭的同時，對俄國實施了全面經濟制裁。

但在一些東方國家中，對待這場國際關係重大事件有著不同的反應。德里仍未加入國際社會對俄羅斯入侵的強烈譴責。

3月份美國總統拜登在華盛頓舉行的一次商界領袖會議上表示，在亞太四國安全對話機制集團中，印度在回應普京入侵烏克蘭的立場並不堅定。

他說，美國，日本和澳大利亞是這個旨在對抗中國影響力聯盟的其他三個成員，它們在應對普京發動侵略方面表現非常強大。

4月1日，在印度訪問的俄羅斯外長拉夫羅夫讚揚德里沒有「片面地」給衝突定性。不過，印度外長蘇傑生也「強調了停止暴力、結束敵對行為」的重要性。

自獨立以來，印度一直奉行不結盟外交政策，根據印度第一任總理尼赫魯的說法：印度將遠離大的集團，對所有國家都友好，不加入任何聯盟。

現在這種說法是否已經不符合實際了呢？烏克蘭戰爭會讓印度長期堅持的中立地位動搖嗎？

「未知的領域」

總部位於華盛頓的智庫威爾遜中心亞洲項目副主任邁克爾·庫格爾曼說：「毫無疑問，印度正在感受到這種壓力。」

他說，騎牆現在是一場比過去更大的外交賭博，因為俄羅斯入侵烏克蘭是幾十年來最嚴重的侵略之一，而印度與西方的關係從未如此牢固。

印度在聯合國對譴責俄羅斯的決議投了棄權票，一周內投了三次棄權票。

有報道稱，由於戰爭開始後能源價格飆升，印度進口的俄羅斯低價石油激增。而俄羅斯在提出對所謂對俄不友好國家購買俄國石油需要盧布的條件後，俄國外長拉夫羅夫親自訪問了印度。

印度明確地沒有批評俄羅斯，它稱俄國為「過去長期和經歷時間考驗的朋友」。

印度俄國有著數十年的友好關係，可以追溯到冷戰時期，俄羅斯也是印度最大的武器供應國。

美國現在正試圖說服印度，事情已經發生了變化。首先，印度美國兩國之間的關係已經加深：印度和美國之間的雙邊貿易額為1500億美元，而印度和俄羅斯之間的雙邊貿易額為80億美元。

美國負責政治事務的副國務卿維多利亞·紐蘭3月份訪問了德里，用她自己的話說，她與印度外交部長蘇傑生等高級官員進行了廣泛而深入的對話。她承認印度和俄羅斯之間有著歷史傳統關係，但表示時代已經改變，並且「印度的思想發生了演變」。

紐蘭女士告訴記者說，美國和歐洲願意成為印度強大的防務和安全伙伴。她還說，美國可以幫助印度擺脫對俄羅斯國防物資的依賴。她指出，這場戰爭是「需要印度支持的專制與民主鬥爭的一個重大轉折點」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 普京2021年訪問了印度。俄羅斯是印度最大的武器供應國，現在也可能增加對印度出售的石油天然氣。

但庫格爾曼說，美國發出的這種明確信息很可能是進入了「未知的外交領域」。

印度的專家們極不情願相信該國正處於外交壓力之下。他們指出，其他印太四方成員一直同情印度，美國本身也承認印度對烏克蘭提供了人道主義援助。

前印度外交官米斯拉說，如果要說有一個國家在四方中被孤立，那不是印度，而是美國。

如果美國因為購買俄羅斯武器或石油而通過制裁削弱自己的戰略伙伴印度的話，對美國沒有好處，而美國希望印度在印度太平洋地區制衡中國。

「戰略中立」

與此同時，印度的專家們表示，印度與俄羅斯的密切關係並不意味著它對烏克蘭危機漠不關心。

他們指出，莫迪和日本總統岸田文雄在後者3月份訪問德里期間發表聯合聲明，表達了對烏克蘭持續不斷的衝突和人道主義危機的嚴重關切。他們還強調，當代全球秩序建立在《聯合國憲章》、國際法和尊重國家主權和領土完整的基礎上。

莫迪先生已經與普京總統和烏克蘭總統澤連斯基都進行了電話交談，敦促他們結束暴力。莫迪政府設法在90次疏散飛行中將2.2萬多名印度人從烏克蘭撤走。

前印度外交官特裏古尼亞特曾在莫斯科和利比亞長駐。他在2011年利比亞衝突爆發時，主持了當地印度公民的撤僑。他說，需要衝突各方的安全保證才能成功開展撤離行動。

他說，印度有一個獨特的位置，因為它是少數幾個與華盛頓和莫斯科都有良好關係的國家之一。所以印度能夠從烏克蘭和俄羅斯都獲得幫助撤僑，特別是從遭受重創的哈爾科夫市撤離。它仍然在烏克蘭有數百名公民，其中大多數是學生，被困在烏克蘭，印度將繼續尋求各方的合作。

特裏古尼亞特說，印度在與各方保持外交渠道暢通方面做得很好。

印度外長蘇傑生在其撰寫出版的關於印度外交政策的書中就明確指出，印度"將需要通過識別和利用全球矛盾所創造的機會來增進國家利益"。

考驗的時刻？

如果華盛頓及其歐洲盟國繼續對俄羅斯實施嚴厲制裁，印度是否可能會發現很難繼續與莫斯科做生意？

美國目前似乎理解印度的立場，但不能保證它會繼續這樣做。

當美國總統拜登3月份被問及印度的立場時，他也沒有給出明確的答案。他表示，美國將與印度（就烏克蘭問題）進行磋商。但還沒有完全解決這個問題。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 印度計劃購買俄國S-400導彈系統。

印度購買俄國S-400導彈涉及的制裁問題也仍然迫在眉睫。《通過制裁對抗美國對手法案》（Caatsa）於2017年出台，旨在針對俄羅斯、伊朗和朝鮮實施經濟和政治制裁。它還禁止任何國家與這些國家簽署國防協議。

俄羅斯正在提供的 S-400 導彈防禦系統等設備使印度對中國和巴基斯坦具有至關重要的戰略威懾力，這是它不顧美國制裁威脅而繼續執行該訂單的原因。

在俄羅斯入侵烏克蘭之前，華盛頓沒有承諾過任何豁免，專家們認為，這個問題可能成為印度和美國之間的討價還價的一個籌碼。

與此同時，如果莫斯科看到德里戰略的變化，它也可以利用自己的方式施壓，包括加強與印度主要競爭對手巴基斯坦的關係。

俄羅斯已經接受了印度在過去二十年中與美國日益增長的關係，但烏克蘭是一條紅線，它不希望德里越過這條紅線。

庫格爾曼說，只有當烏克蘭的衝突曠日持久並最終造成一個兩極世界時，這樣的轉折點才會到來。