巴基斯坦解散國民議會凖備大選 伊姆蘭·汗身陷政治風暴

12 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 分析形容伊姆蘭汗2018年成功上台主要是因為得到軍方支持，外界現在注視的，將會是軍方在這次選舉將會扮演的角色。

巴基斯坦總統按總理伊姆蘭·汗（Imran Khan）的要求，解散國民議會，凖備大選。這場政治風暴考驗了伊姆蘭·汗的執政地位，但分析普遍認為伊姆蘭·汗的去留不會對巴基斯坦對外關係造成太大影響。

當地反對陣營早前在國會動議針對伊姆蘭·汗的不信任動議，原定周日（4月3 日）表決，但被同屬執政陣營的國會副議長蘇利（Qasim Suri）以「外國干涉」為由駁回。

分析原本預計反對陣營有足夠的票數通過不信任動議，迫使伊姆蘭·汗下台，但反對陣營現在只能寄望最高法院會頒令蘇利的決定無效。

而雖然伊姆蘭·汗的政治前景不明朗，外界認為巴基斯坦的政治和外交走向都主要由軍方控制，即使變天，巴基斯坦政府主要的外交立場都不會有太大改變。

「與叛國無異」

反對派領袖謝里夫（Shehbaz Sharif） 形容蘇利的做法「與叛國無異」。反對陣營其中一個主要政黨巴基斯坦人民黨主席扎爾達里（Bilawal Bhutto Zardari）聲言會在國會靜坐，抗議副議長的決定，並打算就有關決定入稟最高法院。

伊姆蘭·汗較早前指控反對陣營與美國勾結，企圖拉他下台，但反對陣營和美國分別都否認指控。

在多名政治盟友倒戈下，伊姆蘭·汗所屬巴基斯坦正義運動黨的執政聯盟，已在國會失去多數議席。伊姆蘭汗發表電視演說，呼籲公眾為選舉做好凖備，讓公眾決定他們希望由誰掌權。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2013年中國總理李克強訪問巴基斯坦時，提出建設中巴經濟走廊。該項目在2015年啟動，被稱為"一帶一路"旗艦項目。

「影響不大」

這場政治風暴雖然引發巴基斯坦內部巨大爭議，分析普遍認為由於巴基斯坦的國防和外策政策主要由軍方把持，由此對其他國家影響不大。

美國智庫新美國安全中心（Center for a New American Security） 學者柯蒂斯（Lisa Curtis） 形容，巴基斯坦軍方把持大部份美國會關心的政策，包括它與印度和阿富汗的關係、使用核武器的政策等。

她認為，除非巴基斯坦這場政治風暴令它與印度的關係變差，否則美國不會有太大反應。

至於與中國的關係，由於執政在野兩黨普遍都對中國持友好立場，對華政策也大槪不會有太大改變。路透社分析指，伊姆蘭·汗多年來都強調與中國建立良好關係，對巴基斯坦十分重要。而即使反對陣營在大選後上場，外界留意到一些兩國的合作協議本身就是反對陣營執政時簽署，這包括價值600億美元的中巴經濟走廊。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 中巴兩國在2015年4月達成協議，提升兩國戰略合作關係

BBC記者凱爾馬尼（Secunder Kermani）指，外界原本預計反對陣營會有足夠支持，將伊姆蘭·汗拉下台。

而雖然伊姆蘭·汗的支持度受物價上漲影響，外界仍然普遍認為他可以取得足夠選民支持，繼續執政。因此反對陣營要把伊姆蘭·汗拉下台的唯一選擇，就是最高法院頒令，議會要繼續就不信任動議表決。

凱爾馬尼又形容，伊姆蘭·汗2018年成功上台主要是因為得到軍方支持，外界現在注視的，將會是軍方在這次選舉將會扮演的角色。