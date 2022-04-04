俄羅斯入侵烏克蘭：4月4日最新情況綜述

1 小时前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 烏克蘭首都基輔附近布查街頭被毀的俄軍坦克

俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動仍在持續，下面是4月4日最新情況綜述：

在烏克蘭首都基輔附近布查地區，平民百姓陳屍街頭的照片曝光震驚世界，國際社會紛紛譴責俄羅斯的暴行

BBC見證基輔附近平民被殺的進一步證據，據稱被俄羅斯軍隊槍殺的一個家庭被埋在很淺的墳墓

法國總統馬克龍說，有明顯跡象表明俄羅斯軍隊犯下了戰爭罪

他呼籲針對俄羅斯的石油和煤炭出口實施更多制裁，但沒有提到天然氣

然而，作為俄羅斯天然氣主要進口國的德國國防部長表示，歐盟必須討論禁止俄羅斯的天然氣

英國首相鮑里斯·約翰遜指責俄羅斯發動了「卑鄙的攻擊」，而白宮則稱這讓人「痛心」

圖像加註文字， 澤連斯基4日前往布查

軍事專家傑克·沃特林告訴BBC：「（布查）這不是偶然的一次暴行......我們將發現大量類似的行為」

烏克蘭總統澤連斯基譴責俄羅斯在烏克蘭的行動，稱已經構成「種族滅絶」

他說，烏克蘭人民不願被俄羅斯征服，被摧毀和滅絶

烏克蘭軍方指責俄羅斯開始暗中動員預備役人員。俄羅斯總統普京早些時候曾表示，他不會派預備役部隊到烏克蘭作戰

英國國防部稱，俄羅斯軍隊正在繼續「鞏固和重組」，因為他們重新調整了在烏克蘭頓巴斯地區的進攻重點

英國國防部聲稱，俄羅斯軍隊正在進入該地區，這一點無法得到BBC的獨立核實

澤連斯基：俄羅斯犯下「種族滅絶」罪

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 塔妮婭·訥達什基維斯卡（Tanya Nedashkivska）哭訴如何找到被俄羅斯軍隊殺害的丈夫。

烏克蘭總統澤連斯基將俄羅斯對烏克蘭的入侵描述為是「對整個民族的酷刑折磨」。

澤連斯基周日通過翻譯對美國哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞說，烏克蘭人民絶對不願意被俄羅斯征服，摧毀和滅絶。

當他被直接問及俄羅斯的行動是否構成種族滅絶時，他說：「的確，這就是種族滅絶， 要消滅整個國家和人民。我們是烏克蘭的公民。我們有100多個民族。」

「這是對所有這些民族的毀滅和滅絶。」

而在周日晚上向烏克蘭全國發表的視頻講話中，澤連斯基說，極度邪惡已經來到我們的土地，佔領者在我們國家領土上的每一項罪行都將受到調查。

相關報道：

烏克蘭軍方：俄軍動用預備役

烏克蘭軍方4月4日格林尼治早晨4點的新聞公告中稱，俄羅斯已經開始秘密動員預備役軍人。

報道說：」在挑選預備役軍人的過程中，優先考慮那些有戰鬥經驗的人。「 報道指出了五個俄羅斯地區和主要目標地區。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 烏克蘭軍隊重新控制布查。

烏克蘭軍方補充說，莫斯科希望動員大約6萬名額外的部隊。

俄羅斯沒有對烏克蘭的報告發表評論，該報道的凖確性也沒有得到獨立核實。

然而，俄羅斯總統普京上個月早些時候曾表示，他不會派遣應徵入伍者或預備役軍人到烏克蘭作戰。

英國國防部：俄羅斯在頓巴斯地區調整進攻重點

英國國防部4月4日上午在推特上發佈了關於俄羅斯在烏克蘭行動的最新情報。以下是英國國防部的說法：

俄羅斯部隊重新集中進攻烏克蘭東部的頓巴斯地區的同時正在繼續鞏固和重組兵力

俄羅斯軍隊，包括來自與俄羅斯有關的瓦格納私營軍事公司的僱傭兵，正在被調入該地區

這些說法無法得到BBC的獨立核實。

布查暴行「不是個別現象」

英國國防和安全智庫——皇家聯合研究所（Rusi）的傑克·沃特林在英國廣播公司BBC第四台的「今日」節目中表示，類似在基輔郊外布查所報道的屠殺平民事件，可能在俄羅斯軍隊控制的地區「普遍存在」。

此前記者發現布查至少20人陳屍街頭後，烏克蘭指責俄羅斯在布查進行了「蓄意屠殺」。

俄羅斯稱這些說法是戰爭「宣傳」。

「這樣的暴行不是偶然發生的個別事件。這在很大程度上是俄羅斯人進行針對平民戰爭的方式」，沃特林說。

「我認為在被俄羅斯佔領的那些烏克蘭地區，將發現大量類似的行為。」

「這些暴行的意圖將是相同的，那就是對敢於反抗的民眾進行報復。我認為這將是非常普遍的現象。」