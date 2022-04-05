俄羅斯入侵烏克蘭：俄軍被指屠殺平民 莫斯科否認相關指控

31 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 布查一座教堂外的亂崗葬

針對俄羅斯軍隊撤出烏克蘭首都基輔周邊地區後， 當地街上發現許多平民屍體，烏克蘭當局發起戰爭罪調查。

布查（Bucha）和伊爾平（Irpin）兩地曾是烏克蘭抵抗俄羅斯入侵的象徵，但現在正成為這場入侵中最嚴重的殘忍暴行的代名詞。

在基輔郊外的布查鎮，媒體在街道上發現了至少20具屍體。當地也陸續發現了大小不一的亂葬崗。烏克蘭當局稱，到目前為止，在基輔周邊地區已經發現了410具平民屍體

對此， 國際社會一片嘩然。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）呼籲針對在布查鎮流出「被殺害的平民的照片進行獨立調查。」

美國總統拜登（Joe Biden）呼籲以戰爭罪審判俄羅斯總統普京（Vladimir Putin 又譯蒲亭）。

不過，俄羅斯否認相關指控，並稱這是烏軍「犯法的挑釁行為」。莫斯科還稱將向聯合國安理會提出實際證據，證明俄羅斯的清白。

布查鎮發生了什麼？

在俄羅斯於2月24日對其鄰國發動入侵的兩三天後，抵達布查鎮的一列俄羅斯坦克和裝甲運兵車（APC）遭到了烏克蘭人的襲擊，俄軍向基輔推進的步伐受阻。俄國因此不斷增加軍援，但仍停滯不前，無奈於3月30日開始撤出該區域。

在俄軍撤退之前，俄羅斯人開始挨家挨戶地搜查。目擊者向記者描述了俄羅斯士兵如何拒絶居民通過人道走廊離開並射殺逃難中的老百姓。

在俄羅斯軍隊離開後，進入布查鎮的當地官員和記者們看到了俄國的坦克和裝甲運兵車停在路邊，以及至少20名平民橫屍街頭。 有些屍體的太陽穴被射穿，像是被處決。有些屍體的手腳被綁起來，還有其他人顯然是被坦克碾過。

根據美國Maxar公司拍攝的衛星圖像，在布查鎮的聖安德魯教堂（St Andrew and Pyervozvannoho All Saints )附近有個新造的約14米長的掩埋屍體的坑洞。

圖像加註文字， 衛星圖片顯示布查一座教堂外的亂崗葬

各國反應

拜登在談到普京時說：「這個人很殘忍。」 他又稱他認為普京 「是一個戰爭犯」。美國官員說，他們正在支持一個國際檢察官小組前往布加收集證據。

烏克蘭總統澤倫斯基訪問了布查鎮，並指責莫斯科的種族滅絶和戰爭罪。烏克蘭政府表示，在基輔周邊地區發現了410名平民的屍體後，已經開始進行戰爭罪調查。一些人是在土坑中被發現的，一些屍體的手被綁住，顯然是在近距離被槍殺。

基輔官員又指控俄羅斯軍隊殺害了莫托伊欽村的一名村長、她的丈夫和兒子，因為他們在該地區協助烏克蘭軍隊。

拜登稱：「你可記得我曾因稱普京為戰犯而受到批評。但現在你們看到了在布查發生的慘劇。普京是一個戰犯......但我們必須收集所有的細節，這樣才能進行戰爭罪審判。」

他又表示，布查鎮發生的事情 「令人憤怒」，並說重要的是普京將被 「追究 」。 他補充說，美國打算尋求對俄羅斯實施進一步制裁。

英國駐聯合國代表團在官方推特帳號上說：「英國作為安理會輪值主席國，將確保有關俄羅斯犯下戰爭罪的真相被公諸於世」，並稱英國將揭露普丁發動這起侵略的真相。

莫斯科則強調這些屠殺現場是由烏克蘭官方偽造。

此外，針對相關指控， 法國和德國也驅逐或凖備驅逐當地的俄羅斯外交官員。

圖像來源，Getty

德國外交部長貝爾博克（(Annalena Baerbock) 周一（4月四日）表示，柏林驅逐了40名俄國外交官員，並稱這是對克里姆林宮在烏克蘭發動的 「令人難以置信的殘暴行為 」的回應。

此外，根據法媒報導，德國前總理默克爾（Angela Merkel），周一（4月4日）針對烏克蘭指責她執政時「親俄」發表聲明稱， 自己為2008年拒絶啟動接納烏克蘭加入北約組織（NATO）的進程承擔責任，但不認為當年的決定有偏失。

在周日（4月3日）晚間，烏克蘭總統澤連斯基，以在布查鎮的惡行批評了北約為了安撫俄羅斯在2008年「秘密地拒絶」了烏克蘭加入該組織，他特別點名時任德國總理默克爾該為當年主導北約的政治決定負責。他質問默克爾現在如何面對在俄國在布查鎮的屠殺行為。

默克爾的發言人說： 「鑒於在布查和烏克蘭其他地方發現的暴行，政府和國際社會站在烏克蘭一邊，為結束俄羅斯的野蠻行為和對烏克蘭的戰爭所做的一切努力，都得到了前總理的全力支持。」

立陶宛則說，該國將驅逐俄羅斯大使，理由也是基於俄軍在烏克蘭犯下了暴行。