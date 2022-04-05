BBC 事實查核：俄羅斯稱布查鎮發現「屍體」一事是由烏克蘭偽造，事實如何呢？

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 工人將布查發現的屍體移走

在俄羅斯軍隊撤出基輔郊區的小鎮後，流出平民橫屍當地街頭的圖片，媒體組織的成員也發現屍體。

烏克蘭指責俄羅斯是「蓄意屠殺」。但俄羅斯稱這是 「基輔政權偽造的挑釁行為」。莫斯科及親俄人士並對有關指控提出反駁，並提出了幾項理由，BBC一一核查。

聲稱一：「偽造的平民屍體」

俄羅斯軍隊撤離布查鎮後，有網上影片顯示道路兩邊遍布屍體。

但是，親俄羅斯的社交媒體隨後開始流傳了一段慢動作的影片，稱其中一具屍體的手臂在移動。之後，俄羅斯駐加拿大大使館在官方推特帳號上發佈了這段視頻，標題為 「偽造的影片：基輔附近的布查鎮的假屍體」。

這段影片畫質模糊。但BBC仔細放大分析後發現，所稱移動的屍體手臂，實際上是車輛經過時，擋風玻璃右下角的一個標記。我們在影片中圈出了這個痕跡，看起來像是雨滴或灰塵在擋風玻璃上留下的斑點，我們也發現影片開頭時，在擋風玻璃上也同樣見到類似痕跡。

俄方又提出影片中另一部分也是偽造的。他們稱當汽車經過另一具躺在有紅色和黃色石塊的人行道上的屍體時，（當時屍體旁邊還有破碎的棕色圍欄），從右側翼後照鏡中可以地看到這具屍體突然「坐了起來」。

但是，我們對影片進行慢動檢視時發現，這是因為後照鏡中屍體影像被反射到鏡中產生的扭曲效果，屍體背後中的房屋影像也被扭曲了。此外，我們在其他網上發佈的類似後照鏡的影片也看到同樣的效果。

此外，BBC將4月2日發佈的相關影片以及在4月3日蓋蒂圖片社（Getty Images）與法新社共同提供的高解析度照片進行比對。結果發現，影片中的第一具屍體仰臥在一個白黃相間塗漆的路旁，屍體右邊的人行道有瀝青及草地，旁邊的人行道上有一輛銀色汽車，汽車的後車箱被打開，位置在白色柵欄前。這在蓋蒂新圖片社及法新社發佈的照片中，也可以看到同樣的汽車、路緣石、人行道和柵欄。

第二具屍體則身穿黑色外套，右臂上似乎有一個有血跡的止血帶或繃帶。屍體側躺在紅黃相間的人行道旁，前面是破碎的棕色柵欄。而黑色外套、止血帶/繃帶、人行道和柵欄都與蓋蒂及法新社發佈發佈屍體照片相吻合。

圖像來源，Ukraine Defence Ministry 圖像加註文字， 視頻中有鏡頭顯示汽車側翼後視鏡中的屍體

聲稱二：屍體 「沒有僵硬」

俄羅斯外交部之前在推特上說。「特別令人疑惑的是，基輔公布的圖片中，屍體在4天後仍未僵硬」。

而根據據烏克蘭軍方稱，俄羅斯軍隊在於3月31日凌晨離開。俄羅斯則說他們在3月30日便離開布查鎮。

在人體死亡後的幾個小時裏，屍體會經歷一個逐漸僵硬的過程，這是因為人死後的幾小時內，肌肉會開始收縮和僵硬。

我們請法醫就屍體在四天後是否會 「變硬 」發表意見。一位曾在科索沃和盧旺達等地從事戰爭罪調查，但不願透露姓名的法醫向BBC解釋，人死後四天後，屍體僵硬的情況「通常已經消退」。

俄羅斯官方推特又稱，這些屍體 「沒有典型的屍斑」。

目前還不清楚為何俄羅斯要提出這一點。但病理學家告訴BBC，死於槍傷或其他暴力行為的人的外觀會有很大不同，這取決於所使用的武器，他們被射殺的距離等。專家稱，通常我們看到屍體外觀沒有很多血跡的原因這可能是血液積聚在人的身體裏，或血液被厚衣服吸收。

不過，俄國這條推文可能是指人死後，血液停止在身體內循環，可能導致皮膚變紅或變紫的屍斑。但是，如果有人躺著，這種血液聚集和變色的部位僅從圖片中很可能會看不出來。

圖像來源，Getty Images

宣稱三：「沒有一個當地居民受到任何暴力傷害」

根據俄羅斯國防部聲明，俄軍佔領布查鎮期間，「沒有一個當地居民遭受過任何暴力行動」。

然而，這一說法與許多居民的目擊者的敘述有所矛盾。

3月4日，一位當地教師告訴人權觀察組織，俄羅斯軍隊圍捕了五個人，並處決了其中一人。接受俄羅斯調查網站《內幕》（The Insider）採訪的當地居民也描述了類似的情況。「這些日子太可怕了。你的院子，你的房子，甚至你的生命都不屬於你。沒有電、水、煤氣。當地居民克里斯蒂娜告訴《內幕》：「你被禁止離開房子，因為如果你離開，你會被槍殺。」

當地人也告訴BBC，俄羅斯人有計劃地破門而入，搶劫公寓，在士兵偷竊貴重物品和食物時，居民被關進地窖裏。

俄羅斯國防部又聲稱，他們的部隊於3月30日離開布查鎮， 而相關錄像是 「在俄羅斯軍隊離開後的第四天而且克蘭安全局和烏克蘭媒體的代表已經抵達該鎮後才流出」。