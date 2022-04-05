俄羅斯入侵烏克蘭：烏克蘭能「打贏」戰爭嗎以及有關俄烏局勢的其他4個問題

28 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄羅斯入侵烏克蘭可能是一場長期戰爭的開始

俄羅斯總統普京發動的侵略戰爭已經持續一個多月，俄羅斯軍隊繼續受到烏克蘭的頑強抵抗。

烏克蘭軍隊已開始反攻，試圖從俄軍手中奪回部分被佔領地區。

俄羅斯表示將減少在首都基輔（ Kyiv）和北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）周圍的軍事行動。

與此同時，將近400萬烏克蘭人逃離自己的國家淪為難民，全國近四分之一的人口流離失所，背井離鄉。

在這種情況下，戰場形勢將如何發展，中短期前景如何？許多問題有待解答。

目前，BBC兩位記者奧拉·蓋林（Orla Guerin）和珍妮·希爾（Jenny Hill）在一線報道，她們回答了讀者提出的問題。

蓋林在烏克蘭首都基輔報道

希爾在俄羅斯首都莫斯科報道

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 俄羅斯議員：烏克蘭行動進展順利 但包括議員在內無人知道計劃

一、烏克蘭有沒有可能在軍事上「贏得」這場戰爭？

蓋林回答：

在軍事方面，到目前為止，形勢對烏克蘭有利。

戰場形勢發展讓俄羅斯總統普京以及全世界都感到震驚。面對十幾萬裝備精良的俄軍攻擊，烏克蘭進行了機動靈活的頑強抵抗。俄軍暴露的混亂和無能也讓世界感到驚訝。

最近，我們在基輔郊外的前線陣地看到烏克蘭在戰鬥中取得成功就是一個例子。烏軍告訴我們，俄軍在過去一個月裏曾4次發動攻勢，試圖突破防守陣地，但每次都被擊退。 我們在現場看到6輛被燒燬的俄軍坦克和裝甲運兵車。

俄羅斯的入侵進入第七周，但是在幾條主要戰線上已經失敗——俄軍未能攻入首都基輔，推翻烏克蘭政府，也未能佔領任何主要城市——除了南部的赫爾松（Kherson ）之外。但是俄軍摧毀的城鎮比佔領的地方多。這是代價高昂的入侵行動帶來極差回報。

鑒於這種形勢，現在預測戰爭結果仍然為時尚早。

我們可能正處於一場長期戰爭的開始。莫斯科表示，現在將把重點放在烏克蘭東部的頓巴斯地區（ Donbas ）。 俄羅斯可能別無選擇，因為其軍事行動未能在其他地方取得進展。但在未來，俄軍可能試圖在其他地區佔領更多領土。

普京的命運與這場侵略戰爭的成敗息息相關。從長遠來看，他可能會繼續投入大量兵力、裝甲部隊和重型武器。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在烏克蘭的特羅斯蒂亞涅茨（Trostyanets），停著一輛被摧毀的俄羅斯坦克。

二、如果俄羅斯從中東地區招兵買馬，這是否顯示普京不信任自己軍隊的作戰能力？

希爾回答：

克里姆林宮永遠不會承認這一點。但有證據顯示，至少有一些俄軍部隊缺乏作戰經驗，也沒有為其執行的任務做好凖備。與普京的說法相反，俄羅斯國防部最近被迫承認，義務兵已被派往烏克蘭作戰。

此外，莫斯科聲稱擁有16000名中東「志願者」凖備加入俄軍，其中許多人曾在過去十年中與極端武裝組織「伊斯蘭國」（ISIS)作戰。他們可能比一些俄羅斯同行更有經驗。一些專家說，這些僱傭軍可能更擅長在佔領的城鎮打巷戰。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 普京舉行視頻會議

一些人士還爭辯說，這些僱傭軍可能更不在意攻擊或殺害烏克蘭平民（許多俄羅斯人與烏克蘭關係密切，並認為烏克蘭人是「兄弟」），而且這些中東僱傭軍以殘暴著稱，可能會對烏克蘭軍隊造成心理影響。

克里姆林宮也許知道這一切，這就是為什麼如此熱衷於宣傳招募中東「志願者」的原因——但是還沒有正式確認是否會派他們參戰。

三、普京對俄羅斯媒體進行了限制，但烏克蘭發送的信息是否有可能不準確？

蓋林回答：

雙方除了在戰場上激烈交戰，都在打一場信息戰。

在任何衝突中，都應謹慎對待來自任何一方的報道，其中包括平民死亡、奪取的領土或敵方士兵陣亡的信息。

目前，對俄羅斯官方報道要特別謹慎，因為莫斯科只允許國人接觸克里姆林宮對戰況的報道，而且仍然拒絶承認這是一場對烏克蘭發動的侵略戰爭，只是形容這是一次「特別軍事行動」。

我們的報道首先考慮掌握第一手資料，這就是為什麼BBC向烏克蘭的這麼多地方派出報道小組——收集現場人士提供的證詞，包括平民、醫務人員、地方官員和烏克蘭軍方。

烏克蘭承認自己遭受了損失，抵達不同城市的BBC記者採訪組已經能夠報道陣亡的烏克蘭士兵的葬禮。我們尚不知道當局是否已經公布了全部情況。

四、 如果雙方達成和平協議，克里米亞和其他被俄羅斯佔領的地區會有什麼樣的結果？

希爾回答：

我們知道，普京希望世界能夠承認俄羅斯在2014年吞併的克里米亞屬於俄羅斯。在最新一輪談判中，烏克蘭方面建議就克里米亞的地位問題進行為期15年的磋商，作為和平協議的一部分。目前看來，要想讓普京接受這一條件，恐怕很難。

普京還希望國際社會承認自封的頓涅茨克（Donetsk ）和盧甘斯克（Luhansk ）兩個「人民共和國」的獨立地位（這基本上意味著由「俄羅斯控制」）。

鑒於克里姆林宮目前的計劃是加強在烏克蘭東部的攻勢以「解放」整個頓巴斯（Donbas）地區，我們可以看出普京打算佔領並守住該地區。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 烏克蘭士兵為首都基輔以東地區的戰鬥做凖備

五、隨著衝突持續，俄羅斯民眾是否更有可能推翻普京政權，或者組織更多公民運動？

希爾回答：

不太可能，至少目前看來。

克里姆林宮一直在嚴厲打壓反戰人士，許多持這種觀點的俄羅斯人已經逃離。幾乎每天在街頭爆發的抗議示威活動都遭到當局的鎮壓。

鑒於這種形勢，人們應該對官方開展的民意調查持懷疑態度，這些民調始終顯示大多數公眾（並且越來越多）支持普京和他發動的「特別軍事行動」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 莫斯科

由於大多數俄羅斯獨立媒體都被當局查封或被迫關閉，除了堅持克里姆林宮敘事的官方媒體之外，人們幾乎沒有其他選擇。官方媒體說，俄軍進入烏克蘭只是為了保護講俄語的民眾免受烏克蘭民族主義者和新納粹分子的攻擊和「種族滅絶」。

圖片：許多俄羅斯人反對這場戰爭，但他們的示威抗議活動遭到當局的嚴厲鎮壓。

如果你只看俄羅斯國家電視台的報道，你很可能會得出這樣的結論：這確實是一項光榮和必要的行動，這樣就能把講俄語的民眾和俄羅斯自身從侵略性的烏克蘭手中拯救出來；烏克蘭在美國的幫助下正在開發生物武器，並迫不及待地希望獲得核武器。