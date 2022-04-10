烏克蘭戰爭：誰是俄羅斯秘密僱傭軍「瓦格納集團」？

12 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在中非共和國的俄羅斯安保：據信瓦格納集團在該地區活動

英國軍事情報機構稱，來自俄羅斯私營防務承包商瓦格納集團（Wagner Group)的1000名僱傭軍正被部署到烏克蘭東部。

這個秘密軍事組織過去8年來一直活躍在烏克蘭、敘利亞和非洲國家，並多次被指控犯有戰爭罪和嚴重侵犯人權行為。

瓦格納集團是如何起家的？

英國廣播公司BBC對瓦格納集團的調查發現，51歲的前俄羅斯軍官烏特金 (Dmitri Utkin) 據信參與其中。他創立了瓦格納集團並用他自己以前的呼號來命名。

烏特金是車臣戰爭老兵、前特種部隊軍官，曾在俄羅斯軍事情報局 （GRU）獲中校軍銜。

倫敦國王學院從事衝突與安全問題研究的傑爾曼教授（Tracey German）表示，瓦格納集團在2014年俄羅斯吞併烏克蘭克里米亞半島期間首次採取行動。

「該組織的僱傭兵被認為是佔領該地區的那些『小綠人』，」她說。「當時約有 1000名僱傭軍為親俄羅斯的民兵提供支持，爭奪盧甘斯克（ Luhansk）和頓涅茨克（Donetsk）地區的控制權。」

「瓦格納集團的主要招募對象是那些需要償還債務的退伍軍人，」英國皇家聯合軍種研究所(Royal United Services Institute)副研究員拉馬尼（Samuel Ramani）說。「他們主要來自農村地區，那裏幾乎沒有其他賺錢的機會。」

倫敦國王學院教授傑爾曼指出：「組織僱傭軍違反俄羅斯憲法。」

「然而，瓦格納集團為俄羅斯政府提供了一支可以否認其存在的軍事力量。當瓦格納集團在國外開展活動，克里姆林宮可以說：這與我們無關。」

誰資助瓦格納集團？

一些人士表示，俄羅斯軍事情報局（GRU）秘密資助和操縱瓦格納集團。

來自僱傭軍的消息人士告訴BBC，瓦格納的訓練基地位於俄羅斯南部莫爾基諾（ Mol'kino），與俄軍基地是近鄰。

長期以來，克里姆林宮一直否認瓦格納集團與俄羅斯有任何關係。

BBC調查發現瓦格納集團的創辦人烏特金與普裏戈津（Yevgeny Prigozhin）關係密切，這位寡頭被稱為「普京的廚師」——他獲得這一綽號，是因為他的崛起完全依靠自己的餐館為克里姆林宮提供餐飲服務。

目前，普裏戈津的許多公司因為「在全球範圍內產生的惡劣政治和經濟影響」而正受到美國制裁。但是他一直否認與瓦格納集團有任何聯繫。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2011年11月的照片顯示，普裏戈津（左）在莫斯科附近的一個宴會上協助普京

瓦格納集團在哪裏活動？

2015年，瓦格納集團開始在敘利亞開展行動，參與親政府的部隊作戰行動，並協助保衛當地的油田。

自2016年以來，該組織一直活躍在利比亞，支持忠於哈夫塔爾將軍（Khalifa Haftar）的國民軍部隊。2019年，據認為多達1000名瓦格納僱傭軍參與了哈夫塔爾對首都的黎波里民族團結政府的攻擊。

2017年，瓦格納集團受中非共和國政府邀請，為當地鑽石礦提供安全保護。據報道，該組織還在蘇丹開展活動，保護當地的金礦。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 利比亞哈夫塔爾將軍部隊的坦克，據信瓦格納集團向該部隊提供協助

2020年，美國財政部表示，瓦格納一直在這些國家為俄羅斯富豪普裏戈津的礦業公司（如M Invest和Lobaye Invest公司）「充當掩護者」，並宣佈對這些公司實施制裁。

最近，瓦格納集團受西非國家馬里政府的邀請，提供安保服務，防範伊斯蘭極端組織的攻擊。該組織在2021年進入馬里，導致巴黎決定法國軍隊撤出該國。

拉馬尼說，瓦格納集團在世界主要熱點衝突地區派駐約5000名僱傭軍。

瓦格納集團涉嫌那些犯罪活動？

聯合國和法國政府指控瓦格納集團僱傭軍在中非共和國對平民實施強姦和搶劫，歐盟已對瓦格納集團加以制裁。

2020年，美國軍方指控瓦格納集團僱傭軍在利比亞首都的黎波里及其周邊地區埋設地雷和其他土製爆炸裝置。

美軍非洲司令部情報總監、海軍少將伯格（Heidi Berg）表示：「瓦格納集團不計後果地使用地雷和餌雷，正在傷害利比亞無辜的平民。」

在烏克蘭戰爭中，瓦格納集團在做什麼？

傑爾曼說，在俄羅斯入侵烏克蘭之前幾周裏，瓦格納集團僱傭軍據認為在烏克蘭東部地區進行了「假旗」襲擊，為俄羅斯入侵行動提供借口，

現在，俄羅斯社交媒體上還出現了招募僱傭軍的消息，邀請他們「在烏克蘭野餐」。 不過，這些僱傭軍組織還有其他名稱，例如「老鷹隊」（The Hawks）。