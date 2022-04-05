俄羅斯入侵烏克蘭：4月5日最新情況綜述

1 小时前

圖像來源，EPA

俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動仍在持續，下面是4月5日最新情況綜述：

烏克蘭總統澤連斯基稱俄軍正試圖掩蓋「戰爭罪行」的蹤跡

澤連斯基稱，在基輔附近的布查，有三百多人被殺害和遭受酷刑

烏克蘭當局稱，到目前為止，在基輔周邊地區已經發現了410名平民的屍體，但BBC無法獨立核實這一數字

澤連斯基將於格林尼治時間15:00左右在聯合國安理會發言，預計將提供更多證據

平民百姓陳屍布查街頭的照片震驚世界，引起國際社會對俄羅斯的譴責

BBC記者看到了基輔附近平民被殺的更多證據：有四人據稱被俄羅斯軍隊槍殺，並被埋在一個很淺的墳中

美國總統拜登稱普京為戰犯並稱他應就這些事件接受審判

世界各國領導人對烏克蘭首都基輔附近的布查鎮發生的有據可查的平民被殺事件反應強烈，美國和歐洲盟友警告說要加強對俄羅斯的制裁

俄羅斯駐聯合國大使否認在布查有任何屠殺行為，並指責烏克蘭與西方國家「用虛假信息挑釁」，儘管俄羅斯沒有提供這方面的證據

西方分析人士的多份報告顯示，俄羅斯軍隊已經從烏克蘭北部，包括首都基輔附近的地區撤退，並旨在重新集結，集中精力攻佔烏克蘭東部地區

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 俄羅斯議員：烏克蘭行動進展順利 但包括議員在內無人知道計劃

BBC中文有關烏克蘭戰爭的更多報道：

英國國防部每日情報

英國國防部在推特上發佈了關於烏克蘭局勢的最新每日情報。其中的主要內容是：

烏克蘭軍隊消耗了俄羅斯的進攻能力，成功阻止俄羅斯達成目標並迫使俄羅斯軍隊從切爾尼戈夫周圍和基輔北部地區撤退之後，烏克蘭軍隊已經奪回了烏克蘭北部的關鍵地區

在新收復地區的一些地方，低強度的戰鬥可能會繼續，但隨著俄羅斯部隊的剩餘部分撤出，本周的戰鬥會大大減少。

許多從烏克蘭北部撤出的俄羅斯部隊可能需要進行大量的重新裝備和整修，然後才能重新部署到烏克蘭東部的行動中

美國報道：「俄羅斯重新將戰爭重點放在烏克蘭東部」

一位美國國防部高級官員告訴美國軍方新聞網《星條旗報》（Stars and Stripes），隨著俄羅斯入侵部隊加強對東部頓巴斯分離地區的攻擊，更多的俄羅斯軍隊正在從對原本對烏克蘭首都基輔的推進中撤出。

這位不願透露姓名美國高級官員說，圍攻基輔的俄羅斯軍團戰術部隊有三分之二似乎向北撤退到盟友白俄羅斯境內。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 布查鎮居民在被毀壞的住宅樓裏繼續生活。

這名官員說，他們認為撤退的俄羅斯軍隊將「整裝、補給，甚至可能得到額外的增援」，然後被派往烏克蘭，繼續在其他地方作戰。

俄羅斯重新將進攻重點轉向東部的信號，是位於南部城市馬里烏波爾以北的幾支俄羅斯軍隊似乎「向北推進到頓巴斯地區的頓涅茨克 」時出現的。

在進攻基輔的行動進展甚微數周後，烏克蘭首都不再是重點。

俄羅斯國防部現在聲稱他們的目標始終是「解放」頓巴斯地區，儘管有證據表明他們最初的目標是佔領烏克蘭的主要城市。

基輔市長：每塊錢都沾染了烏克蘭人民的鮮血

烏克蘭首都基輔市長維塔利·克里琴科（Vitali Klitschko）通過視頻在日內瓦的一個市長會議上發言時，要求歐洲政治家切斷與莫斯科的所有商業聯繫，稱對俄羅斯的付款沾滿了 「鮮血」，有助於資助俄羅斯軍隊。

圖像來源，EPA

他說：「你從俄羅斯收到或寄給俄羅斯的每塊歐元、每一分錢都有血腥味，沾滿了鮮血，沾滿了烏克蘭的血，烏克蘭人民的血。」

克利奇科在本周訪問了基輔附近的布查鎮後，還指責俄羅斯軍隊「對烏克蘭人的種族滅絶」。

他說，他看到了死亡的平民，包括一名老婦人，以及一輛外面掛著白旗和「兒童」字樣的汽車。這輛車被槍擊，裏面有血跡。

俄羅斯抗議人士重現布查鎮慘狀

莫斯科的一名抗議者被拍到臉朝下躺在地上，雙手被綁，紀念在基輔附近布查鎮發現的烏克蘭被殺平民。

最近幾天，布查鎮有人雙手被綁陳屍街頭的照片震驚世界，激起了國際社會對俄羅斯的譴責之聲。

抗議的照片被俄羅斯獨立網站Holod.media分享。該網站的工作人員已經逃離俄羅斯，並經常成為俄羅斯當局的目標，但還沒有像其他出版物那樣被封鎖。