俄羅斯入侵烏克蘭：4月6日最新情況綜述

1 小时前

圖像來源，EPA

俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動還在繼續，以下是4月6日的最新情況綜述：

制裁和譴責

俄羅斯被指控在烏克蘭首都布查鎮犯下戰爭罪行後，美國和歐盟將對俄羅斯實施更多制裁

據報道，美國正在考慮針對普京的兩個女兒以及俄羅斯最大的銀行採取措施

烏克蘭總統澤連斯基在聯合國安理會發表講話，列出了俄羅斯被指犯下的一系列暴行，呼籲聯合國立即採取行動

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，印度發表了最強烈的聲明，「明確譴責」在烏克蘭布查的殺戮行為，並對「令人深感不安的報告」展開獨立調查的呼籲表示支持

中方外交部發言人針對布查鎮的情況表示 ：「有關布查鎮平民死亡的報道和畫面令人十分不安，事件的真相和原委必須查清。人道主義問題不應被政治化，任何指控都應當基於事實。調查結論得出之前，各方應保持克制，避免無端指責」

地面戰事

烏克蘭武裝部隊總參謀部在其每日更新中表示，俄羅斯部隊將主要精力投入頓涅茨克和盧甘斯克地區，旨在建立對這兩個地區的完全控制

根據英國國防部的最新情報，港口城市馬里烏波爾的激烈戰鬥和俄羅斯的空襲仍在繼續

北約各國外長稍後將在布魯塞爾開會兩天， 就如何在衝突的下一階段最好支持烏克蘭進行商談

隨著俄羅斯將其攻擊重點轉移到烏克蘭東部，數千人正在逃離烏克蘭的頓巴斯地區

烏克蘭當局呼籲人們撤離東部的盧甘斯克地區，4月6日計劃開闢五條人道主義走廊讓民眾離開該地區

BBC中文有關烏克蘭戰爭的更多報道：

「支援烏克蘭10億歐元與進口俄羅斯能源350億歐元」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 歐盟國家對俄羅斯的能源嚴重依賴，即便在冷戰期間，前蘇聯也沒有中斷過對歐洲的能源供應。

歐盟外交政策負責人約瑟夫·範特勒斯（Josep Borrell Fontelles）表示，自戰爭開始以來，歐盟支付俄羅斯的燃料費共 350億歐元，而對烏克蘭的軍火和武器支出僅為10億歐元。

他在歐洲議會表示：「我們必須幫助（烏克蘭人）保護自己......。我們已經給了烏克蘭10億歐元。這看起來很多，但10億歐元是我們每天為普京提供的能源所支付的費用。」

他說這番話之時，正值在歐盟各國外長凖備開會考慮對莫斯科進行包括煤炭在內的第五輪制裁。

他說：「今天我們禁運俄羅斯的煤炭，但這只是從俄羅斯進口能源賬單的一小部分。」

歐盟委員會主席馮德萊恩說，歐盟正在「研究」其他措施，包括對石油進口的限制。

俄羅斯人怎麼看制裁？

BBC駐莫斯科記者珍妮·希爾（Jenny Hill）的觀察分析：

可以相當肯定的是，克里姆林宮會像以往歷次被制裁時一樣拿出它的同樣說法，即西方正在尋找任何可能借口對俄羅斯實施制裁。

普京上周說，西方多年來一直在對俄羅斯發動經濟戰爭，目的就是要破壞俄羅斯的發展。

他試圖告訴俄羅斯人民，他們實際上才是受害者，而且與烏克蘭發生的事情沒有因果關係。

用他的話說，受到西方制裁是俄羅斯為自由和獨立必須付出的代價。

克里姆林宮的說法是，這不是一場入侵烏克蘭的戰爭，而是一次特殊的軍事行動，旨在捍衛生活在烏克蘭東部的講俄語民眾的利益。

但克里姆林宮越來越多地將烏克蘭描述為真正的侵略者。

俄羅斯人聽到的官方說法是，烏克蘭正試圖獲得核武器，正試圖開發生物武器，有證據表明，烏克蘭還試圖使用這些武器來對付俄羅斯。

有關布查的屠殺視頻，一些俄羅斯人看到了，但他們被告知這是假新聞。

由於俄羅斯人很難獲得任何其他的信息來源，甚至無法從社交媒體渠道獲得信息，因為許多社交媒體渠道都被封鎖，所以許多俄羅斯人被告知什麼信息，就相信這些信息。

「饑餓被俄羅斯用作武器」

烏克蘭總統澤連斯基說，俄羅斯在攫取領土的企圖中正在把饑餓當作武器來利用。

他通過翻譯告訴愛爾蘭議會，俄羅斯的導彈正在「破壞維持生計的東西」。

他說，俄羅斯軍隊封鎖了烏克蘭的所有海港和裝載出口食品的船隻。

澤連斯基說，烏克蘭是世界上最大的農業和糧食生產國之一，俄羅斯的行動將導致糧食短缺，並增加全球數百萬原本就缺少食品的人口的糧食開銷。

他說：「對俄羅斯來說，饑餓是對付我們這些普通人的武器，是一種主宰我們的工具」。

澤連斯基還敦促愛爾蘭的政治領導人利用他們的影響力，說服其他歐盟國家實行更嚴厲的制裁，以阻止普京的入侵。

澤連斯基在4月5日向聯合國大會的講話中，要求俄羅斯對在烏克蘭領土上的行動全面負責，並說俄羅斯的目標是將烏克蘭人變成「沉默的奴隸」。

而對於聯合國安理會仍無法針對俄烏戰爭取得任何共識，澤連斯基也在演說中批評說：「你凖備關閉聯合國嗎？你認為國際法的時代已經過去了嗎？如果你的答案是否定的，那你需要立即採取行動。」

圖像來源，Reuters

教宗譴責布查「大屠殺」

羅馬天主教教宗（教宗）方濟各在梵蒂岡譴責了「布查大屠殺」，並親吻了一面他所說的從布查鎮送來的烏克蘭國旗。

據路透社報道說，教宗表示：「最近來自烏克蘭戰爭的消息，非但沒有帶來拯救和希望，反而帶來了新的暴行，如布查的屠殺。」

「殘酷的行為越來越恐怖，甚至是針對平民，毫無防備的婦女和兒童。」

教宗方濟各展開了一面烏克蘭國旗，他說這是從布查帶來給他的，並舉起了這面國旗。聽眾爆發出熱烈的掌聲。

然後他請一群剛剛在4月5日從烏克蘭抵達梵蒂岡的兒童難民走到他面前。

他說：「這些孩子不得不逃離家園，到達一個安全的地方。這就是戰爭的苦果。讓我們不要忘記他們，也不要忘記烏克蘭人民。」