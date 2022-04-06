高超音速武器：英國、美國和澳大利亞加強防務合作

1 小时前

圖像來源，EPA

英國政府表示，英國、美國和澳大利亞將開始合作研究高超音速武器以及如何防禦此類武器。

該計劃將成為 AUKUS 合作伙伴關係的一部分。AUKUS是英美澳三國2021年宣佈的一項安全協議。

此前，中國和俄羅斯開發了高超音速導彈，俄羅斯還稱上個月在烏克蘭使用了這些導彈。

高超音速武器是指以超過聲速五倍的速度運行的武器。

由於其速度極快、難於偵測--可在超出地面雷達監測線的低空飛行，機動性高--比如在射向目標的途中可以轉向，因此更難防禦。

英國目前沒有高超音速導彈。美國和澳大利亞已經有一項聯合計劃來開發這些武器，但英國政府強調，新合作項目的重點將放在防禦上。

英國政府還表示，英國沒有開發自己的高超音速武器的計劃，但新合作項目將幫助政府評估未來是否需要開發。

政府還補充說，這項最新宣佈與俄羅斯在烏克蘭使用此類武器無關，但表示，其他國家正在投資研發，此一事實意味著英國必須考慮如何防禦。

3 月19 日，俄羅斯稱使用高超音速導彈摧毀了在烏克蘭西部的一個軍火庫，美國軍事情報部門暗示，俄羅斯軍隊此後多次使用這些導彈。

該次襲擊將標誌著高超音速導彈首次用於實戰。

就在幾個月前，中國測試兩枚具有核能力的高超音速導彈，讓美國情報部門措手不及。北京方面予以否認，並表示該試驗只是一次例行的航天器測試。

這兩枚導彈在返回地球之前都在低軌空間繞地球一圈，第二枚僅以大約 24 英里（40 公里）的距離錯過目標。

這些測試表明，中國的太空能力比以前外界所了解的要先進更多。

朝鮮也稱正在測試高超音速導彈。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄羅斯的新型高超音速導彈"前衛"。世界多個國家在研發高超音速導彈，但美國、俄羅斯和中國的技術領先。

分析：潛在的遊戲規則改變者

BBC安全事務記者加德納（Frank Gardner）

高超音速導彈可能會改變未來戰爭的方式。

正如名字所指，它可以以極快的速度運行——至少5馬赫，相當於每秒約一英里。它具有所謂的「雙重能力」，可以攜帶常規武器或核彈。它可以從空中、海上或陸地發射。

高超音速武器有兩種：巡航導彈和滑翔飛行器。俄羅斯擁有巡航類，可以從飛機上發射並擊中1200多英里外的目標。滑翔類被發射到太空中，然後以無法預測的路徑朝地球目標下落。

高超音速導彈正在改變各國的戰略防禦計劃方式，原因有二。首先，它速度非常快，從發射被偵察到一個國家的領導人決定是否反擊，時間非常短——只有幾分鐘。而且幾乎沒有辦法知道它是否攜帶了核彈頭。

其次，飛行路徑、尤其是高超音速滑翔飛行器 (HGV) 的飛行路徑非常難以預測，使得攔截極其困難。

目前，中國處於高超音速導彈研發的領先地位，緊隨其後的是俄羅斯，俄羅斯已經用它打擊了烏克蘭的遠距離目標。美國入局較晚，一些測試進展並不順利。

英國沒有高超音速武器，現在才與美國和澳大利亞結成聯盟進行研究以及如何防禦。

圖像來源，Getty Images

AUKUS 伙伴關係於 2021 年 9 月宣佈，是印太地區的英美澳三邊安全協議，主要目的是美國和英國幫助澳大利亞獲得核動力潛艇。

該協議還旨在深化在網絡能力、人工智能、量子技術等方面的合作。

周二（4月5日）英國政府做出宣佈後，英國國家安全顧問斯蒂芬·洛夫格羅夫說：「將三個國家的技術知識和能力結合起來時，可以取得巨大的成就，以幫助保護我們自己以及盟友和合作伙伴的安全。」