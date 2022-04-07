烏克蘭戰爭：美國制裁指向普京兩位女兒，「她們可能掌握父親資產」

56 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 小女兒蒂霍諾娃是一名技術主管。

美國進一步加強對俄羅斯總統普京的制裁，這次的制裁名單上還包括他的兩名女兒。

俄羅斯軍隊在烏克蘭布查鎮（Bucha）的暴行曝光後，美國實施上述新的制裁措施。

俄羅斯聲稱這些指控沒有證據，圖像是基輔官方偽造的。

不過，衛星圖像顯示這些平民在俄羅斯人控制布察時被殺害，但本周三普京將這一事件描述為「基輔政權粗暴且輕蔑的挑釁」。

美國總統拜登則將布查事件形容為，「重大戰爭罪行」。

拜登還表示，「負責任的國家必須聯合起來，追究這些肇事者的責任。」

「普京的資產和家人相關」

圖像來源，Alamy 圖像加註文字， 2002年普京和女兒在一起的照片，該圖片隱藏了她們的面孔。

美國方面稱，普京的小女兒卡捷琳娜·弗拉基米羅夫娜·蒂霍諾娃（Katerina Vladimirovna Tikhonova ）和大女兒瑪麗亞·弗拉基米羅夫娜·沃龍佐娃（Maria Vladimirovna Vorontsova）也將受到美國制裁，「因為她們是普京的成年子女，而普京的財產和收益已被封鎖」。

當被問及美國為什麼要針對普京的女兒時，拜登政府的一位高級官員稱，美國認為她們可能掌握著其父親的一些資產。

「我們有理由相信，普京和他的許多親信以及寡頭們隱藏了他們的財富，隱藏了他們的資產，他們的家庭成員將他們的資產和財富放在美國的金融系統中，以及全球其他地方，」這位官員說。

「我們相信，普京的許多資產都藏在家庭成員那裏，這就是我們針對她們的原因。」

美國方面將蒂霍諾娃描述為「一名技術主管，其工作是支持GoR（俄羅斯政府）和國防工業」。

她的姐姐沃龍佐娃則「領導國家資助的項目」。這些項目從克里姆林宮獲得了數十億美元用於遺傳學研究，並由普京親自監督。

普京女兒更多詳情

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 大女兒沃龍佐娃（左一）2007年和父母一起參加選舉投票。

普京在談及他的家庭問題時，一直保持謹慎。

2015年，在一次馬拉松式新聞發佈會上，他迴避了有關女兒身份的問題。

他說，「我的女兒們生活在俄羅斯，只在俄羅斯學習，我為她們感到驕傲。她們能流利地講三種外語。我從不與任何人討論我的家庭。」

「每個人都有權利決定自己的命運，她們過著自己的日子，而且在有尊嚴地生活，」他補充說。

他可能不想說出女兒們的名字，但已經有人在說了。在美國最新一輪制裁中，提到了36歲的瑪麗亞·沃龍佐娃和35歲的卡捷琳娜·蒂霍諾娃。

雖然關於普京的家庭生活幾乎沒有任何官方說明，但文字資料、媒體報道和偶爾的公開聲明足以描繪出這對姐妹究竟是誰。

這對姐妹是普京與其前妻柳德米拉的女兒。普京和柳德米拉於1983年結婚，當時柳德米拉是一名空姐，而普京是克格勃官員。他們的婚姻持續了30年，其中也包括普京在俄羅斯政壇迅速崛起的時期。

2013年，他們分手了。普京稱，」這是一個共同的決定：我們幾乎不見面，我們每個人都有自己的生活。「柳德米拉形容普京」完全淹沒在工作中「。

他們的大女兒瑪麗亞·沃龍佐娃出生於1985年，曾在聖彼得堡大學學習生物學和在莫斯科國立大學學習醫學。

沃龍佐娃現在是一名學者，專門研究內分泌系統。她與人合寫了一本關於兒童發育不良的書，她還被列為莫斯科內分泌學研究中心的研究員。

沃龍佐娃也是一名商人，BBC俄語部確認她是一家公司的共同所有者，該公司參與建造大型醫療中心。

沃龍佐娃與荷蘭商人喬裏特·約斯特·法森（Jorrit Joost Faassen）結婚，後者曾在俄羅斯國家能源巨頭天然氣公司工作，但據說他們已經分居。

自烏克蘭入侵以來，與她交談過的人都說她支持她的父親，並對國際上關於衝突的報道表示懷疑。

與姐姐相比，蒂霍諾娃更多地出現在公眾視野中，這主要源於她作為一名搖滾舞者的天賦。她和同伴在2013年的一次國際比賽中獲得第五名。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 蒂霍諾娃出現在公眾視野時更多是一位舞者。

同年，她與普京的一位老朋友的兒子基里爾·沙馬洛夫（Kirill Shamalov,）結婚。他們的婚禮在聖彼得堡附近的一個高級滑雪勝地舉行。那裏的工作人員說，這對夫婦乘坐由三匹白馬拉著的雪橇抵達。

沙馬洛夫因其在俄羅斯能源領域的角色於2018年受到美國制裁。美國財政部表示，」他的財富狀況在結婚後急劇改善「。在那之後，這對夫婦已經分手。

俄烏戰爭發生後，兩名俄羅斯活動人士因佔據據說是沙馬洛夫所有的比亞裏茨豪華別墅而被捕。

蒂霍諾娃現在活躍在學術界和商界。她在2018年短暫地出現在俄羅斯國家媒體上，談論神經技術，還在2021年的一個商業論壇上發言。不過在這兩個場合，都沒有提及她與普京的關係。

據說這兩個女兒都沒有與普京長時間相處。

普京也有外孫。他在2017年的一次電話會議上提到了他們，但沒有說他有多少個，也沒有說是哪個女兒的孩子。