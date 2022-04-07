俄羅斯入侵烏克蘭：4月7日最新情況綜述

1 小时前

圖像來源，EPA

俄羅斯入侵烏克蘭軍事行動還在繼續。北約外長會議進入第二天，商討如何繼續支援烏克蘭的抗俄戰爭。以下是4月7日的情況綜述：

國際間

在北約外長開會之前，烏克蘭外長發出」非常簡單「的呼籲，要求北約國家提供更多武器幫助拯救生命

美國對俄羅斯和普京的核心圈子實施了新的制裁，包括普京的兩個成年女兒

英國和美國都對俄羅斯最大的銀行俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）發出了資產凍結令

歐盟領導人正在討論可以採取哪些進一步的措施來阻止俄羅斯戰爭計劃，建議包括禁止進口俄羅斯煤炭，但一些高級領導人表示，石油和天然氣也需要被制裁

英國外交大臣表示，在歐洲安全問題上與俄羅斯接觸的時代已經結束了

聯合國周四將針對俄羅斯入侵烏克蘭表決是否將俄羅斯驅逐出聯合國人權理事會

俄羅斯在聯合國警告各國，任何此類企圖都將被視為「不友好的姿態」

美國財政部長警告說，全面禁止俄羅斯石油進口將引發歐洲能源價格「暴漲」

加拿大將就布查和伊爾平發生殺害平民的事件指稱傳喚俄羅斯大使，並將向他「展示」在基輔郊區發生事件的圖像

美國警告印度不要與俄羅斯建立過於密切的伙伴關係，稱將面對「重大和長期的成本與後果」

烏克蘭東部情況

在俄羅斯預計對東部地區發動進攻之前，數以千計的烏克蘭人正試圖逃離頓巴斯地區

烏克蘭官員呼籲東部地區的人們「抓住這個機會」，「在安全的情況下」趕快逃離

俄羅斯軍隊正在為進攻由頓涅茨克和盧甘斯克地區組成的頓巴斯地區而「重新集結並進行偵查」

美國說，俄羅斯已經完成從基輔（Kiev）和切爾尼戈夫（Chernihiv）外圍地區撤出，戰爭重點轉移到了烏克蘭東部

切爾尼戈夫居民告訴BBC，在俄羅斯的圍困下，食物或水所剩無幾，而且沒有電

英國廣播公司（BBC）看到切爾尼戈夫的居民區在俄羅斯軍隊撤離後被夷為平地

烏克蘭其他地區

霍斯托梅爾鎮（Hostomel）一位當地官員說，有400多人失蹤。在俄羅斯對烏克蘭首都基輔的進攻中，該鎮與布查（Buchanan）和伊爾平（Irpin）一起是最先受到攻擊的地方

布查鎮倖存者繼續講述當地的遭遇，據說那裏有數百人被俄羅斯士兵殺害

烏克蘭總統澤連斯基歡迎對俄羅斯實施的制裁，但也認為這些制裁是不夠的。他敦促西方國家抵制使用俄羅斯的石油

圖像來源，UK Gov 圖像加註文字， 北約外長在布魯塞爾舉行會議，討論如何支援烏克蘭。

「武器、武器、武器」

烏克蘭外長德米特羅·庫萊巴(Dmytro Kuleba)目前最關心的，是北約提供更多軍事援助支持烏克蘭與俄羅斯的鬥爭。

他在比利時與北約國家外交部長會晤時的唯一重點反映在用三個字總結的會議紀要：武器、武器和武器。

庫萊巴在布魯塞爾北約總部的一條推文中強調了烏克蘭目前的當務之急：

BBC中文有關烏克蘭戰爭的更多報道：

「基輔雖成功但勝利尚遙遠」

BBC國際事務編輯約翰·辛普森發自利沃夫：

西方的一些評論家似乎認為烏克蘭戰爭已經基本獲勝。

一位美國軍事歷史學家說，他從沒有見過歷史上有任何一個大國像俄羅斯一樣，在精心謀算後發動入侵卻如此一敗塗地。

不過，在烏克蘭，人們並不那麼自信。

他們認為戰鬥仍然漫長，最後的結果要麼是以俄羅斯的明顯失敗而告終，要麼是另一種情況，也就是普京認為他已經獲得了足夠的烏克蘭領土，能夠宣稱勝利。

正因為他們認為自己將面臨一場漫長而艱難的戰爭，所以從總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)到其他烏克蘭政治家都認為北約提供武器供應的速度慢得可憐而感到憤怒。

澤連斯基總統的親密盟友利沃夫州州長馬克西姆·科齊茨基（Maksym Kozytsky）說：「在我看來，西方的政策是雙重標凖和懦弱。」

「懦弱在於不敢實話實說，懦弱還在於不敢表明立場，而懦弱最終會走向悲劇結果。」

烏克蘭：視頻顯示俄羅斯軍隊在切爾諾貝利附近的高輻射地區挖戰壕

圖像來源，Ukraine Military

烏克蘭軍方分享了一段無人機視頻，該視頻似乎顯示了切爾諾貝利禁區內紅森林（Red Forest）中的戰壕和坦克印記。這裏是世界上放射性最強的地點之一。

烏克蘭軍方在推特上寫道：「視頻證明俄羅斯軍方確實在2022年3月命令其士兵在切爾諾貝利核電站附近的放射性紅森林中挖掘工事」，並附上一段視頻。

紅森林距離切爾諾貝利核電站群僅500米。它受到1986年核電站4號反應堆爆炸和火災的直接落塵的影響。

俄羅斯軍隊在2月24日入侵烏克蘭之初就佔領了切爾諾貝利。

烏克蘭國家核電公司（Energoatom）表示，上周佔領該地的俄羅斯軍隊離開。

該公司還證實了關於俄羅斯軍隊在切爾諾貝利禁區內污染最嚴重的地方挖戰壕的報道，他們受到了「大量的」輻射。