韓國社會現象解析：為什麼那麼多人難以入眠

36 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 睡眠不足影響一切

韓國是地球上睡眠最匱乏的國度之一，睡眠不足也讓韓國人付出沉重代價。BBC記者哈吉馬修（Chloe Hadjimatheou）解析背後的原因。

當智恩（音譯）的工作變得如此勞累、漫長時，她感到自己已經無法放鬆，於是開始出現睡眠問題。

29歲的智恩從事公關工作, 平均而言她每天從早上7點一直工作到晚上10點左右，但是特別忙的時候，她可能會在辦公室工作到凌晨3點。

她老闆還會經常半夜打電話給她，要求她馬上處理一些事情。

「我幾乎忘記了應該如何放鬆」，她說。

安眠藥成癮

美夢睡眠診所坐落在首爾漂亮的江南區，專門研究睡眠的精神科醫生李知賢（音譯）說，她經常看到一晚上服用20粒安眠藥的客戶。

李醫生表示，入睡通常需要點時間，但韓國人希望能快速入睡，因此他們就服藥。

對安眠藥上癮已經成為該國的流行病，雖然沒有官方數據，但據估計有10萬韓國人對安眠藥成癮。

如果還睡不著，他們往往在服藥的基礎上再喝酒 - 這可能會帶來危險的後果。

李醫生說，「人們會夢遊。他們打開冰箱，不知不覺吃了好多東西，包括未經烹飪的食品」。

「首爾市中心甚至發生過由夢遊症患者引發的車禍」，她說。

李醫生對那些飽受低覺醒（hypo-arousal）折磨的慢性失眠患者已經司空見慣。她的一些患者告訴她，他們一晚上只睡幾個小時已經有幾十年了。

李醫生說，「他們哭訴（失眠的痛苦），但當他們來到這裏時仍抱有一線希望。情況真悲慘」。

工作太累、壓力過大、睡眠不足

圖像加註文字， 專門研究睡眠的精神科醫生李知賢

韓國是全世界睡眠嚴重匱乏的國家之一，也是發達國家中自殺率最高的國家，烈酒消費量也最高。 同時，服用抗抑鬱藥的人數眾多。

這些統計數字背後有著歷史原因。

韓國在短短幾十年內，從全球最貧窮國家之搖身一變成為世界上技術最先進的國家之一。

此外，它還擁有相當大的軟實力，對流行文化的影響越來越大。

雖然沙特阿拉伯以及阿聯酋等與韓國有著類似的發展軌跡，但他們有著豐富的自然資源，韓國卻沒有這些隱藏的財富（例如，石油）。

韓國憑借著集體民族主義的全民奉獻精神，通過更快和更努力的工作完成了這一轉變。

其中一個結果是員工過度勞累、壓力過大，以及睡眠不足。

現在，又形成了整個行業都圍繞著為那些失眠者服務而發展和壯大 - 睡眠行業在2019年估測價值高達25億美元。

蓬勃發展的助眠行業

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 韓國越來越多年輕人由於失眠尋求幫助。

在首爾，整個百貨商店都在銷售睡眠產品，從完美的牀單，到最好的枕頭。藥店的貨架上則擺滿琳琅滿目的草藥助眠產品和補品。

此外， 還有科技治療失眠手段。兩年前，丹尼爾·都鐸推出了一款有助睡眠的冥想軟件Kokkiri，它旨在幫助壓力過大的韓國年輕人。

儘管韓國歷史上是佛教國家，但年輕人認為冥想是老年人的愛好，並非首爾上班族所做的事。

因此，丹尼爾說，他不得不把冥想當作西方的理念進行重新包裝和進口，以便它對韓國年輕人更具吸引力。

加入這一行動的還有更多的傳統機構。

蘇妮姆（音譯）是一名佛教尼姑，她幫助打理首爾邊上一家寺廟體驗療養院（Temple-Stay retreat），讓失眠人士可以在這裏練習冥想，並學習和吸收佛教教義。

過去，這種寺廟小憩都是為那些希望學習佛經和禱告的退休人士所保留的。但現在參與者往往是工作年齡的韓國年輕人。

這些佛教寺廟也因為從中牟利而受到批評。對此，蘇妮姆表示，當然會有擔憂，但她認為好處還是大於擔憂。

她說，「從傳統上來講，很少見到年輕人來這裏，並尋求佛教教義。但他們從寺廟體驗的互動中得到了許多東西」。

需要根本性改變

圖像加註文字， 佛教寺廟由於經常舉辦一些治療失眠項目盈利而受到批評。

李慧麗（音譯）在工作壓力過大不堪重負後曾參加了這樣的佛教靜修體驗。她說，已經學會了如何管理自己的壓力。

李慧麗說，「一切都從我開始，所有問題都從我開始，這就是我從這裏所學到的」。

但把解決壓力和睡眠不足的責任都歸於個人層面可能會有問題。

那些認為這一問題是由不合理的工作文化和社會壓力造成的人士批評了這種個人化方式的做法，他們說這無異於指責受害者。

這些批評人士稱，冥想或放鬆就像一貼膏藥，只不過是敷衍了事而已，而真正的解決方案只能通過社會的徹底改變才能實現。

智恩最終由於嚴重睡眠不足和壓力過大不得不辭職。如今，她作為自由職業者工作時間要好得多，新冠大流行意味著她可以在家辦公。

她也到李醫生的睡眠診所尋求專業幫助來治療失眠。