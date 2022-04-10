世界奇觀：不許常人涉足的四大神奇之地

19 分钟前

圖像來源，TIM E WHITE/GETTY IMAGES 圖像加註文字， 挪威種子庫

當今世界，已經不剩幾個還沒被遊人拍照、分享、並貼上標籤（例如，使用#以便引起更多關注）的地方了。

但這樣的地方依然存在。雖然地球上的絶大多數地方歡迎遊客，但也有一些地方必須對公眾關閉。這可能是出於安全、法律或是科學原因。

這些地方的一個共同特點是：絶對不容公眾涉足。BBC Bitesize為我們梳理了四個此類神奇之地：

末日種子庫：挪威

一旦發生全球性災難，人類和動物可能將面臨重要農作物永久性滅絶的風險。

幸運的是，我們為此做好了凖備和保險－一個於2008年在挪威開設的種子庫。如果人類真需要再從頭開始播種收獲，就可以使用儲存在這裏的種子。

種子被保存在能夠防潮的特殊包裝中。這是一層保護，而另外一層保護則在於種子庫所在地本身。

該種子庫位於極地斯瓦爾巴斯群島中一個較偏遠的島嶼匹次卑爾根島上（Spitsbergen in the Arctic Svalbard archipelago）。它建於一座砂岩山脈裏120米處，該山脈距離北極約1300公里。

種子庫位於海平面130米處，因此可以保持乾燥。同時，周圍的永久凍土也有助於保存庫中儲存的數十萬樣本。

選擇匹次卑爾根島的另外一個原因是，這裏沒有地震活動。雖然種子可以安全儲藏起來，但我們卻不能去參觀訪問。那裏有嚴密的保安措施和把守，以確保種子如有需要可倖存數千年。

毒蛇島：巴西大凱馬達島

圖像來源，CARL DE SOUZA/GETTY 圖像加註文字， 金黃矛頭蝮蛇

位於巴西海岸的大凱馬達島（Ilha da Queimada）佔地43公頃，它並非是推薦遊客一日遊的理想目的地。這裏是一種名為金黃矛頭蝮蛇（the golden lancehead）的毒蛇棲息地。

這種毒蛇如此致命，咬一口就能阻止它想捕食的鳥兒遠走高飛。

據估計，島上每平方米就有１到５條金黃矛頭蝮蛇。因此，為保險起見，巴西政府禁止任何人踏足大凱馬達島，也稱蛇島。

唯一例外的是科研人員，但他們上島必須要有醫生陪伴。任何對這種毒蛇著迷的人，可以在巴西其他地方觀賞到人工圈養的金黃矛頭蝮蛇。

藝術寶庫：法國拉斯科洞窟

圖像來源，PHILIPPE LOPEZ/GETTY IMAGES 圖像加註文字， 拉斯科洞窟中的壁畫在未對公眾開放前保存完好。

拉斯科洞窟（Lascaux）的發現實屬偶然。1940年，法國南部的４名少年為了尋找消失在洞穴中的愛犬發現了拉斯科洞窟。

他們跟隨狗的引領找到了這個有著馬和鹿等各種動物精彩壁畫的地方。這些畫可以追溯到大約一萬７千年前，並是迄今為止所發現的保存最完好的史前藝術之一。其中，共有約600副繪畫和1000副雕刻畫。

這一洞穴被發現時，正值第二次世界大戰初期。８年後，拉斯科洞窟對好奇的公眾開放，他們希望能仔細觀賞祖先的傑作。

圖像來源，PIERRE VAUTHEY/GETTY IMAGES

但在1963年，由於洞內牆壁上出現了霉菌停止對公眾開放。霉菌對藝術作品構成威脅，因為洞穴被發現前處於一種密封狀態。自那以後，即使嚴格限制可以進入洞穴的遊人數量，真菌一直在繼續爆發和生長。

將近60年後的今天，該洞穴基本上還是對公眾禁足，不過，他們在隔壁修建了一個複製點供遊人參觀。

世界肚臍眼：澳大利亞烏魯魯

圖像加註文字， 烏魯魯

烏魯魯（Uluru）位於澳大利亞內陸。烏魯魯也曾經被稱為艾爾斯岩（Ayers Rock），多年來一直是旅遊勝地，但最近被列入禁止公眾踏足的名單。

之前，雖然需要冒著高溫（這裏夏季溫度可以高達47攝氏度），但遊客可以嘗試攀登高達348米的山峰，陡峭的攀登也為嘗試者帶來諸多困難。

烏魯魯對澳大利亞土著原住民阿南古（Anangu Aboriginal）來說是神聖的。他們是岩石的守護者。出於對他們傳統的尊重，長久以來他們一直希望遊客不要再攀登岩石。

他們的願望得到了烏魯魯-卡塔丘卡國家公園（Uluru-Kata Tjuta National Park）董事會的一致支持，他們在2017年做出決定，停止人們踏足攀登烏魯魯。

2019年10月25日是禁令生效前允許人們攀登岩石的最後一天，遊客們排起了長隊。

在阿南古文化中，烏魯魯是天體在地球尚未形成、及沒有生命時來到地球上的證據。這些天體在穿越過程中，一路上創造了生物物種以及形狀等，比如烏魯魯。