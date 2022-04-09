烏克蘭戰爭：俄羅斯軍隊陣亡數據意味著什麼？

19 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 俄羅斯黑海艦隊副司令佩利（Andrei Paliy）葬禮和追悼會上的俄軍水手

俄羅斯每天都會安葬在烏克蘭陣亡的官兵。英國廣播公司BBC估計，俄羅斯國內地方政府報告的陣亡人數中有20%是軍官。這一數字如何折射俄軍現狀以及俄軍在烏克蘭面臨的困境？

上一次俄羅斯國防部發表戰損報告是在3月25日，報告說，俄軍有1351人在烏克蘭陣亡。但是烏克蘭軍方公布的俄軍陣亡數字要大出許多倍，為18300人。

截至4月5日，俄羅斯官方消息來源公布了至少1083名俄軍陣亡的姓名。其中大部分報道引述的是俄國地方政府或負責人髮表的陣亡報道。

高級軍官

在已確定的1083名陣亡者中，有217人是軍官，軍銜從少尉到上將，佔俄軍陣亡官兵的20%。BBC自烏克蘭戰爭爆發以來一直在跟蹤更新該名單。

BBC俄語部發表的第一份有關俄軍陣亡數字的報道就觀察到了類似的趨勢——在確定的557名陣亡者中，有109人是軍官，佔19.6%。

在這組數字中，軍官比例如此之高，並不意味著每5名俄軍陣亡者中，就有一人是軍官。不過英國皇家聯合軍種研究所 (RUSI) 的分析師克蘭尼-埃文斯 (Samuel Cranny-Evans) 指出，根據傳統，俄軍陣亡指揮官的遺體會被優先運回家鄉，而且當局更有可能公開宣佈他們的陣亡情況。

這位專家說，「在過去的衝突中，俄軍更重視將陣亡高級軍官的遺體運回國內。而對陣亡的下級軍官則較少關注。但與此同時，軍官確實構成了俄軍的骨幹。」

BBC發現，在俄軍陣亡名單中有10名上校、20名中校、31名少校和155名下級軍官（從中尉到上尉）。

烏克蘭聲稱已經有7名俄軍將領陣亡，但俄羅斯只確認了蘇霍維茨基少將（Andrei Sukhovetsky）陣亡的消息。

在北約國家的軍隊中，戰場上的許多作戰任務都授權給中士、下士和其他下級軍官執行。但是在俄羅斯軍隊中，只有中尉級別以上的軍官才能做出同類級別的決定。

克蘭尼-埃文斯說，「俄羅斯軍官負責排級或營級單位的戰術指揮和訓練。俄軍中的中士通常只負責裝備或聽從上級命令，也就是說，他們不指揮任何士兵。這意味著軍官被迫承擔更多的指揮職能。因此，俄羅斯軍官比許多其他軍隊的軍官更有可能在戰鬥中陣亡。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 陣亡士兵的葬禮上展示他獲得的軍功章

空降部隊缺乏支援

在研究俄軍傷亡名單時，發現另一個趨勢非常明顯：在陣亡者中，約有15%來自空降部隊。

接受BBC採訪的專家指出，俄軍總是廣泛使用空降部隊執行任務，而從理論上講，這些任務本應交給常規步兵部隊去執行。但俄軍指揮官更喜歡使用傘兵，因為這些部隊訓練有素，體質好，士氣高。

美國外交政策研究所（US Foreign Policy Research Institute）高級研究員羅布·李（Rob Lee）說，空降部隊傷亡率相對較高並不奇怪。「空降部隊一般總是執行前線最困難地區的作戰行動——在霍斯托梅爾（Hostomel）、首都基輔附近的戰鬥和烏克蘭南部的衝突。」

在戰爭開始的第一天，俄軍空降部隊就攻佔了在霍斯托梅爾村附近的安東諾夫機場（Antonov airport ）——這支部隊希望來自白俄羅斯的俄軍能夠與他們建立空中橋樑並提供補給支援。但是這一計劃並沒有實現。經過一個月的激烈戰鬥，烏克蘭軍隊3月31日重新奪回機場。

克蘭尼-埃文斯指出，俄軍的多兵種聯合作戰行動遲緩，前沿的空降部隊沒有得到跟進大部隊支援和空中掩護。

有關俄羅斯精銳部隊的陣亡人數：我們確認的陣亡名單包括俄軍情報總局（GRU ）的特種部隊15人（其中有5名軍官）和國民警衛隊特種部隊的10名官兵。

陣亡者中至少有3名戴著「紅色貝雷帽」，他們是來自韃靼斯坦的加利亞莫夫（Ruslan Galyamov）和基裏洛夫（Oleg Kirillov ）以及來自彼爾姆地區（Perm）的阿克蒂亞舍夫（Vyacheslav Aktyashev）。這些陣亡者都是俄軍特種部隊的精英。俄羅斯軍人要想有資格佩戴紅色貝雷帽，必須經過被認為是世界上最困難、最嚴格的選拔測試。

我們確認的俄軍陣亡名單還包括一名士兵，他所從事的專業令人大感意外。3月 28日，來自布良斯克（Bryansk ）的記者報道了軍樂隊高級軍士卡爾佩耶夫（Alexander Karpeev）陣亡。報道特別提到卡爾佩耶夫在樂隊中演奏小號。但是，報道並沒有說明他在烏克蘭執行什麼任務。

返鄉路漫漫

眾所周知，在大多數情況下，官兵遺體會在陣亡後兩到三周運回家鄉。 例如，根據公布的數據，俄羅斯國民警衛隊特種部隊少尉加利亞莫夫（Ruslan Galyamov）3月11日陣亡，隨後於3月26日安葬。

在某些情況下，將陣亡者遺體運回家鄉需要一個多月的時間。根據官方數據，20歲的米哈伊爾·巴卡諾夫（Mikhail Bakanov）在戰爭爆發的第二天——2月25日陣亡。軍方在3月底才將他的遺體運回家鄉。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄軍士兵葬禮

英國皇家國防與安全研究所（the British Royal Institute for Defence and Security Studies）分析指出，在現代重大軍事衝突中遣返陣亡者遺體需要時間，這是一個很典型的例子。

克蘭尼-埃文斯說，「在烏克蘭戰爭這樣的背景下，關注生者總是優先於死者。保護和供給生者始終是工作重點。遣返陣亡者遺體的工作就顯得不那麼重要。由於戰線不斷變化，使這項工作更加困難。在衝突的現階段，雙方推進的側翼很難保護，容易受到敵方攻擊。「

烏克蘭官員和目擊者多次表示，俄軍在撤退時丟棄陣亡士兵的遺體。烏克蘭總統澤連斯基（ Volodymyr Zelensky ）表示，基輔希望將陣亡者的遺體轉交給俄方，但俄方」起初表示拒絶，但後來提供了裹屍袋「。

3月下半月，尼古拉耶夫地區（ Nikolaev）行政長官維塔利·金（Vitaly Kim）敦促當地居民報告在烏克蘭奪回區域內俄軍陣亡者遺體的位置。

「他們並不總是帶走他們[士兵的遺體]，在春季和夏季到來時，這將是我們面臨的問題。請告訴我們這些遺體在哪裏，......如果可能的話，裝進袋子。因此，我要求大家必須把遺體收集起來，儲存在冰箱裏，然後把他們運回家鄉，以便這些遺體接受DNA鑒定，因為這些士兵也有母親。」

至少3名俄羅斯軍人是在DNA鑒定後才查明身份。21歲的瓦維林（Alexander Vavilin）來自下諾夫哥羅德（Nizhny Novgorod），於2月27日陣亡，但是他的家人直到4月1日才得到他的死訊。據當地媒體報道，當局一直在進行核查。家人一直在等待他的DNA鑒定結果。27歲的葉姆佐夫（Alexander Yemtsov）來自外貝加爾（Transbaikalia），也是通過DNA檢測才被確認身份。他是在一輛被燒燬的俄軍裝甲運兵車內陣亡的。

軍隊提供就業

俄羅斯報道陣亡人數最多的地區是達吉斯坦（Dagestan），已知有93名陣亡士兵安葬在那裏。當地學校以他們的名字命名，甚至連街道也以他們的名字重新命名。

據報道，另外一些陣亡人數較高的地區包括：布裏亞特（Buryatia）52 人、伏爾加格勒（Volgograd ）48 人、奧倫堡（Orenburg ）41 人和北奧塞梯（North Ossetia ）39 人。

但是，這並不意味著像一些專家和記者所表示的那樣，政府特別從某些地區徵兵參加對烏克蘭的戰爭。

專門從事俄羅斯地區社會經濟發展問題研究的祖巴列維奇教授（Natalya Zubarevich）接受BBC採訪時表示，「俄軍合同兵大多來自廣大的邊緣地區，範圍不限於南方，也不限於北高加索，而是整個邊緣地區——包括中小城市、城鎮和鄉村。」

她指出，來自俄羅斯蕭條或半蕭條地區的年輕人經常參軍入伍。布裏亞特（Buryatia）被認為是這樣的地區之一。

加爾馬耶夫（Mikhail Garmaev）來自烏蘭烏德（Ulan-Ude）。他就是來自這樣的蕭條地區。 他初中畢業後，進入建築技工學校，但沒有完成學業，就去當兵了。 退役後，米哈伊爾回到烏蘭烏德，在一家警報器裝修公司找到一份工作。 但幾年後他又回到軍隊，並簽訂合同。3月6日，在烏克蘭首都基輔附近，米哈伊爾遭到伏擊並被擊中兩槍。3月21日，他被安葬在烏蘭烏德。

在烏克蘭戰爭中陣亡的許多俄軍士兵，都有類似的經歷——進學校讀書、參軍、退役後希望找一份工作，但後來又回到軍隊當兵。

「在那些很難賺錢的地區，軍隊是一個重要的僱主。應徵入伍可以為你提供穩定的薪水和保障，」祖巴列維奇教授解釋。

但是，俄羅斯各地區對公布陣亡者信息仍持不同的態度。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄軍已有數名高級指揮官在烏克蘭陣亡

在8個地區，當地官員沒有俄軍陣亡的報道。但這其中3個地區——托木斯克地區（Tomsk）、阿迪格共和國（Republic of Adygea）和楚科奇地區（Chukotka ）——都有關於為在烏克蘭陣亡的俄軍士兵舉行葬禮的報道，BBC能夠證實這些報道。

直到3月底，克麥羅沃地區（Kemerovo）當局才正式宣佈俄軍在烏克蘭的陣亡人數。在首次對俄軍陣亡人數開展調查過程中，BBC查到陣亡的庫茲巴斯（Kuzbass ）7名居民的姓名。消息發佈幾個小時後，此前一直保持沉默的克麥羅沃地區當局（Kemerovo）公布了有關13名陣亡軍人的詳細信息，但未提供姓名。此後，有關數據一直沒有更新。目前，BBC已經能夠確定至少18名來自克麥羅沃地區的俄軍人員在烏克蘭陣亡。

政治學家維諾格拉多夫（Mikhail Vinogradov）指出：「在克麥羅沃地區，州長的言論大多是大力宣傳勝利，而很少關注戰爭成本的話題。」

「我認為，在達吉斯坦，當局投入情感因素多一些，包括承認共和國人民在軍事行動中所發揮的作用。其中部分原因是暗中與公開站在前台的車臣人開展競爭。在其他地區，公布陣亡數據可能會被認為傷害感情，」這位政治學者補充道。

維諾格拉多夫認為，莫斯科有意將報告戰爭陣亡的責任委託給地區負責人，這場戰爭在俄羅斯仍被稱為一次「特別軍事行動」。

「我認為，人們不希望俄軍陣亡總數對公眾造成不必要的心理創傷——因此他們很少提供數字，甚至故意提供模糊數字，」這位專家說。「另一方面，傷亡數字比較大，你又不想完全隱瞞。而且，到目前為止，沒有多少人有興趣去找到一個一致的數據。也許州長們就如何報道也沒有接到明確指示 ，如何處理有一定的自由度。」

在俄羅斯一些地區，曾有媒體報道俄軍陣亡情況，但後來又刪除了報道。

一位不願透露姓名的西伯利亞地區的記者告訴BBC，「收集陣亡軍人的信息並沒有被禁止，但據我所知，該地區的所有媒體都被告知，暫時不要播出或發表陣亡數字。他們也沒有說什麼時候可以發表。就我個人而言，我認為陣亡數字永遠不會公布。」

前蘇聯地區

在烏克蘭陣亡的俄軍士兵棺材不僅運往俄羅斯各地區，而且還運往一些前蘇聯加盟共和國。

3月25日，多爾博耶夫（Egemberdi Dorboev）的葬禮在吉爾吉斯斯坦伊塞克湖地區舉行。諾里爾斯克市（Norilsk）市長表示，多爾博耶夫的遺體最近運抵克拉斯諾亞爾斯克邊疆區（Krasnoyarsk Territory），已經回到母親身邊。這名年輕人擁有俄羅斯國籍，並於2021年秋季應徵入伍。他陣亡時只有19歲。

26歲的扎里夫林（Rustam Zarifulin）應徵入伍，並與俄軍簽了合同，在烏克蘭陣亡後，被安葬在吉爾吉斯斯坦。

兩名在烏克蘭陣亡的俄軍士兵賽多夫（Saidakbar Saidov ）和穆爾塔佐耶夫（Ramazon Murtazoev）的遺體被安葬在塔吉克斯坦。俄軍中士巴卡耶夫（Andrei Bakaev）被安葬在脫離格魯吉亞的南奧塞梯（South Ossetia）首都。

人權活動家甘努什金娜（Svetlana Gannushkina）說，「早些時候，在一些脫離蘇聯後獨立國家，民眾渴望加入俄軍。因為這是通過簡化程序就能獲得俄國公民身份的一種方式。現在已經沒有區別了。」

不過她指出，對於一些移民來說，俄軍可能仍然是一個有吸引力的僱主：「例如，俄羅斯與塔吉克斯坦就雙重國籍達成協議。而在塔吉克斯坦軍隊中服役的人，也被正式承認在俄軍服役。這意味著如果他們願意，他們可以立即轉成合同兵。我們沒有聯繫這樣的人。但據我想象，對於那些命運一般，上學讀書後也沒有獲得成功的年輕人來說，參軍可能很有吸引力。此外，當局也加大了宣傳。」

陣亡數字如何計算？

在俄羅斯，每天都有越來越多的陣亡者姓名和葬禮照片被公布。通常，這些名字是由俄羅斯的地區負責人或地方行政部門、當地媒體和士兵生前就讀的學校公布。

BBC的分析僅基於包含陣亡者具體信息的報道，其中包括姓名和軍銜，如果可能，還包括安葬地點。