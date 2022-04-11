法國總統選舉：馬克龍與勒龐雙雙勝出，再度對決結果令人關注

10 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 馬克龍能否連任引發關注。

法國總統選舉第一輪接近尾聲，初步點算結果顯示，現任總統伊曼紐爾·馬克龍（Emmanuel Macron）得票最多，佔總票數的27.35%，他的主要對手，極右的瑪麗娜·勒龐（Marine Le Pen）有約23.97%，而第三名則是極左翼候選人讓-呂克·梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）也獲得21.7%的支持，形成三足鼎立局面。

12個候選人中，由於沒有任何人取得過半票選票，位居前兩位的馬克龍和勒龐將在兩周後的第二輪選舉中對決。 民調顯示，兩人競爭激烈，支持度差距僅數為個百分點。

梅朗雄呼籲他的支持者不要投票給勒龐，但也明確表示不支持現任總統，外界估計他的支持者可能選擇不投票。

以下是BBC記者休·斯科菲爾德（Hugh Schofield）發自巴黎的報導。

2017年的總統選舉，馬克龍擊敗勒龐，猶如當年，如今兩人將再次對決，但這一次，沒有人會幻想任何一方能夠輕易獲勝。

第一輪選舉預估結果顯示，戰術投票改寫了票倉的版圖。

選民聚集在三大陣營：馬克龍、極右翼和極左翼。在競選的最後幾天，許多本來考慮其他候選人的選民，最終決定他們寧願支持領先的人。

因此，本支持極右翼民族主義專家埃里克·澤穆爾（Éric Zemmour）的選民，大量轉投勒龐，保守派共和黨中的一些右翼分子也可能這樣做。

在左翼陣營，選民認為社會主義者安妮‧伊達爾戈（Anne Hidalgo）和綠黨雅尼克‧賈多（Yannick Jadot）都無法進入第二輪，因此，他們當中的許多轉投給梅朗雄，希望讓左派能夠繼續選戰，但也有許多社會主義者和綠黨支持者不太喜歡梅朗雄。

而在中間，許多通常會選擇共和黨瓦萊麗·佩克雷斯（Valérie Pécresse ）的人，轉頭支持現任總統。為什麼？因為他們真的害怕勒龐和/或梅朗雄會後來趕上。

請記住，在法國奇怪的制度中，只有首兩名候選人能夠出線，而微小的差距，足以產生巨大的影響。 梅朗雄距離進入第二輪的機會本就是一步之遙。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 勒龐再次與馬克龍對決。

目前的選舉結果意味著兩件事：

第一，這是自 1958 年以來法國兩個傳統大黨保守右翼和社會主義左翼所面臨的徹底毀滅。這過程由馬克龍五年前獲勝開始，現在已經全面完成。

兩黨的候選人——當然還有社會黨的安妮·伊達爾戈——甚至可能未能達到 5% 的門檻，令他們連選舉費用也拿不到。這費用達數百萬歐元，但對他們而言，更糟糕的是恥辱。我們可以預期他們會出現嚴重的內部衝突。

法國政治中目前出現的分裂，好明顯就是馬克龍所尋求和製造的：在他自己的「現實中間主義」和「對世界開放」與他的對手的「極端主義」之間勒，即勒龐的「民族極端主義」和梅朗雄的「烏托邦極端主義」。

到目前為止，這種分裂對馬克龍很有幫助。這讓他可以匯聚了左右陣營中，所謂的「負責任」力量，將主流反對派掏空，讓他掌握形勢。

但首輪投票的第二個教訓必須引起他的關注。

這就是所謂的「不負責任」的極端勢力——他的反對派——勢力一直在增強。

正如資深政治評論員阿蘭·杜哈明（Alain Duhamel）周日晚上所說：「反體制政黨現在擁有大多數法國人的支持。」

如果將勒龐的選票與埃里克·澤莫爾（Éric Zemmour ）和第三位「主權主義者」候選人尼古拉斯·杜邦-艾尼昂（Nicolas Dupont-Aignan）的選票相加，極右翼佔 33% 的選票，比 2017 年多 7 個百分點。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 總統初選結果顯示，法國政治版圖目前有三大勢力。

然後，如果你加上最左派——梅朗雄和兩個托洛茨基分子——支持率很容易超過 50%。

不過，這些人當中，許多人最終將在第二輪中把票投給馬克龍，原因與他們在 2017 年這樣做的原因相同——因為對他們來說，看到極右翼掌權是不合情理的。但是， 也會有其他人投棄權票，或者投空白票，或者投票給勒龐。

事實是，反勒龐的選票和反馬克龍的選票在拉近， 但前者下降，後者上升。