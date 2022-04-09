上海疫情、烏克蘭戰事、香港特首選舉和本周更多重要故事

40 分钟前

圖像來源，Getty Images

上海的新冠肺炎疫情仍然未有受控的跡象，中國其它省份受上海疫情影響，也出現確診個案。

世界的另一端，烏克蘭戰事持續，而隨著俄羅斯軍隊從部份佔領的地區撤退，烏克蘭當局在首都基輔附近布查鎮（Bucha）發現大量平民懷疑被俄軍殺害，但莫斯科否認指控。

在香港，特首林鄭月娥宣佈不會尋求連任，而政務司司長李家超請辭參選，建制派普遍表示歡迎，但一些分析認為李家超無助修補香港社會的分歧。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 封控下的上海街頭。

上海本輪由新冠變異病毒Omicron引發的疫情，截至4月9日累計確診陽性病例和無症狀感染者的數量超過14萬。這個數字高於新冠病毒最初的爆發地中國的湖北省：該省從2020年至今累計報告新冠肺炎確診病例68391例。

但值得注意的是，上海目前尚未報告任何新冠死亡病例，重症只有1例，讓中國的「動態清零」防疫政策備受質疑。

烏克蘭首都基輔附近布查鎮（Bucha）的衛星圖像顯示，在俄羅斯人離開該鎮的近兩周前，就有屍體躺在路上。

這張攝於3月19日的照片最早由《紐約時報》報道，並得到BBC證實。衛星圖像顯示，疑似遺體的物體出現在烏克蘭軍隊奪回這座基輔北部城鎮控制權後發現的屍體的確切位置。在道路的另一段，圖像顯示地上似乎有更多的屍體。

這個說法與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）的說法相矛盾。拉夫羅夫稱，最近幾天布查鎮的屍體畫面是俄羅斯軍隊撤離後被「策劃」的。

圖像來源，Getty Images

警隊出身的李家超４月６日宣佈辭任政務司司長一職，他隨後在記者會上表明，辭職原因是凖備參選下一任香港行政長官。

在記者會上，他感謝特首林鄭月娥委任他做保安局局長及政務司司長，說他對自己在政府服務超過40年感到光榮，多謝一直以來共事的立法會議員、公務員、團體及機構等。

香港第六屆特首選舉將在今年5月8日舉行，提名期為4月3日至4月16日，暫時未知會否有其他人與他競爭。香港媒體報導和觀察人士分析稱，今次選舉可能只有一人參選，以避免建制派陣營出現爭拗，但分析認為李家超出任特首，無助修補社會撕裂。

圖像來源，Reuters

中國證監會表示擬修訂境內企業赴境外上市相關保密和檔案管理規定，並為開展包括聯合檢查在內的跨境監管合作提供便利。分析師解讀此舉是中國在主動讓步，以符合美國上市公司監管要求。

此前兩周，中國和香港股市經歷大跌大漲的過山車行情——3月11日，美國證監會將五家在美上市的中國公司列為有退市風險，被視為導致3月14、15兩日中港股市大跌的重要原因。隨即中國副總理劉鶴主持專題會議，要求保持資本市場「平穩運行」，並專門就中概股相關爭議給出正面信號。

路透社援引一位北京的大型券商高層稱，美國打壓中國企業，導致市場資金作空中概股，這是股市大跌的深層次原因，同時反映出在國際資本市場上中國缺乏定價權和話語權，一旦遇事中概股就被做空，中國投資者就被割韭菜。

圖像加註文字， 拉脫維亞裏加莫斯科大使館旁俄羅斯總統普京的旗幟

北約這個跨大西洋軍事聯盟曾被法國總統馬克龍斥為「腦死亡」。但它在重新振作並以此證明，普京認為西方軟弱和不團結的看法是錯誤的，同時它還向受到克里姆林宮的狂熱擴張主義影響的北約東側提供了軍事支持、防禦和威懾。

到目前為止，這也被證明是歐盟的一個決定性時刻。歐盟長期以來一直在談論在世界舞台上發揮更大的作用，而不僅僅是在經濟和貿易方面。到目前為止，這個目標沒有實現。