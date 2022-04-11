斯里蘭卡經濟危機： 油荒和美元短缺重創「印度洋明珠」

舒克拉（Archana Shukla）

BBC記者

33 分钟前

圖像加註文字， 斯里蘭卡科隆納服裝廠

斯里蘭卡面臨經濟危機，大停電及經濟瀕臨崩潰導致民怨四起，爆發反政府示威。該國政府先後實施宵禁及宣佈公共緊急狀態。除了總統與總理，內閣26名部長都相繼辭職，而政治危機下，許多行業都遭遇重擊。

對於斯里蘭卡一家服裝廠的老闆克拉吉（Ranjith Koralage）來說，現在的情況是，每天都要努力尋找足夠的柴油來維持機器和蒸汽機運轉。

作為科隆納服裝廠（Kolonna Manufacturing）的負責人，克拉吉最近一直在每個加油站間尋找燃料提供給自己工廠的發電機，400公升的油僅夠一天使用。

供電中斷已成為斯里蘭卡各地工廠的日常。值得慶幸的是，發電機使一些工廠電力恢復了。但因為燃料有限，供電仍是暫時性的。

克拉吉向BBC說：「今天我們以某種方式生存下來，但我不知道明天會如何。」

他的出口客戶是美國內衣品牌維多利亞的秘密、運動品牌PUMA及Levi's等。科隆納服裝廠為這些品牌生產服裝，現在和其它幾十家工廠一樣為保證產量而掙扎。

斯里蘭卡服裝業

服裝製造業是斯里蘭卡的第二大外匯收入來源。該行業剛剛從新冠大流行中恢復，2022年1月的出口收入與一年前相比增加了22.1%，達到5.14億美元（約3.93億英鎊）。

科隆納工廠的訂單在未來3到6個月內都是滿的。但是，現在的油電中斷正加深原有擔憂：訂單會被印尼、孟加拉國和越南的競爭對手拿走。

「如果（政府）不提供能源，我們就必須停止生產，這將影響給客戶交貨。我們的客戶已經在每天詢問我們是否能夠及時完成訂單，」克拉吉告訴BBC。

該國中央銀行4月7日的數據顯示，斯里蘭卡正面臨著幾十年來最嚴重的金融危機，3月份的外匯儲備縮水超過16%後 ，僅剩19.3億美元。

科隆納服裝廠過去是斯里蘭卡推崇的經濟發展模式的典型：在這個島國的腹地建立工廠，為當地創造就業機會。該廠僱用了800名工人，全部來自當地居民，包括首席執行官克拉吉。該工廠生產的服裝是出口導向，每年為這個小村長創造近14萬美元的收入。

但現在該國陷入了一個惡性循環。美元短缺使該國難以支付食品、藥品和燃料等進口貨物的費用。

甚至連斯里蘭卡的發電廠也在掙扎著維持運作。長時間的滾動式停電使德斯里蘭卡的公司陷入危機，特別是那些能夠賺取該國急需的美元的出口型廠商。

像科隆納這樣的出口商通常以固定價格鎖定了訂單，因此消化成本上漲的能力相當有限。雖然斯里蘭卡貨幣的疲軟對出口商有利，但製造成本的上升正在耗盡所有的優勢。

這對企業和員工影響很大。克拉吉說，隨著生活成本的上升，留住工人也是挑戰。

交通問題

不僅僅是縫紉機必須維持運轉，工人們也需要到工廠上班。但是，由於幾乎50%的公共交通都停轉，讓工廠營運更加困難。

在距離科隆納工廠約25公里的恩比利皮蒂亞鎮，公共汽車站沒有平時那麼繁忙，但排隊的人很多。

30歲的狄蕾卡（Chathuri Dileeka）是一名辦公室助理，記者訪問她時，她已經在公車站等了一個多小時。「以前15分鐘內，就有一班車，現在我不得不等待1到2個小時。」她又告訴BBC說，有時公交車在半路就停了下來，因為沒有汽油了。

她說，家裏有一輛摩托車，用於短途通勤，但隨著汽油泵的枯竭，現在連摩托車也閒置了。

一群等待下一班乘客的司機告訴BBC，他們在較長路線上的班次已減少了1/3。

運輸公司已經關閉了一些不太繁忙的路線，將僅剩的汽油配給到重點路線。

「（情況）即使在新冠封鎖期間也沒這樣糟糕。新冠時是整個世界都面臨危機，但這次只有我們在受苦。我從來沒有想象過這樣的生活，在想要拿到燃料的隊伍中排了了好幾天。」一位不願透露姓名，已工作了20年的司機告訴BBC。」

上星期，當斯里蘭卡政府宣佈由於港口的卸載問題而關閉兩天的柴油供應時，運輸服務完全停擺。載著要運往全國各地的必需品離開港口的集裝箱卡車也在數公里長的隊伍中等待數日，加劇了短缺。

遭受重創的觀光業

圖像加註文字， 觀光業也曾是斯里蘭卡的經濟支柱。

科倫坡以南130公里處的海濱小鎮希卡杜瓦（Hikkaduwa）現在看起來一片荒蕪。來自歐洲和中東地區的遊客曾經熙熙攘攘，現在街上空無一人。

在歷經三年的業務中斷後，古那拉斯內（Nelaka Gunarathne）擁有30間客房的酒店於去年底向旅客開放。在經歷了半年的生意好轉之後，古納拉斯內現在再次面臨著寂靜的大廳和空蕩蕩的房間。

如同他的這座酒店，該國許多旅遊酒店都難以提供客人所期望的最基本的服務，旅客們紛紛退房。

停電和必需品短缺打擊了經濟復蘇的希望，甚至對斯里蘭卡經濟至關重要的旅遊業也是如此。該行業在新冠大流行期間崩潰，這也是該國外匯儲備耗盡的一個關鍵原因。

斯里蘭卡大多數中小型工廠沒有發電機提供備用電力，因為該國過去沒有面臨過嚴重的大停電。

但是現在由於試圖阻止外匯流出國外，斯里蘭卡政府對某些物品實施了進口限制。這又導致了奶粉和大米等基本食品的短缺和價格大漲。

最近幾周，總體通脹率已上升到17%以上，而食品通脹率甚至超過20%。由於連烹飪用的煤氣都供應不足，各地餐廳也都暫時關閉。酒店業者說要留住客人亦很困難。古那拉斯內向BBC說，他的酒店在3月到4月間有80%的預訂都被客人取消了。

圖像加註文字， 古那拉斯內的酒店位於海濱小鎮希卡杜瓦。

「客人們一直打電話問我們，宵禁是否會繼續或者他們能否在酒店有東西吃？我們真的沒有任何答案。」他又說：「當我們自己都在為購買基本需求而掙扎時，我們如何承諾客人？」

斯里蘭卡因其原始美麗的海灘和豐富的文化，成為廣受全球旅客喜愛的觀光地。但現在，街頭示威為這一向安全的度假地的形象蒙上一層陰影。

美國國務院已經升高了對該國「威脅等級」評級，並向美國公民發出了禁止前往斯里蘭卡的3級旅行警告。由於旅行需求減少，印度最大的航空公司印度航空已經減少了許多飛往斯里蘭卡的航班數量。