英國政府公布新能源戰略 將新建8個核反應堆

12 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國2022年政府能源規劃計劃今後重點發展核電與海上風電滿足未來用電需求。

作為英國新能源戰略的一部分，英國計劃可能在現有地點再興建多達8座核反應堆的核電站。

2022年4月發佈的英國新能源規劃旨在提高英國的能源獨立性，並解決能源價格上漲問題，還包括增加風能，氫氣和太陽能產量的計劃。

但專家們呼籲，有必要更加關注能源效率和改善居民建設隔熱層狀況。

俄羅斯入侵烏克蘭後，國際局勢大幅推高了天然氣價格。英國消費者正面臨著飆升的能源價格賬單。

根據英國政府的新計劃，到2030年之前，英國將力爭實現高達95%的電力產自低碳能源。

例如，新計劃概述了通過海上風電場生產高達500億瓦（50吉瓦，50GW）能源的希望。商業，能源和工業戰略部表示，這將足以為英國的每個家庭供電。

英國2022年新能源戰略主要包括什麼內容？

英國政府的這個能源戰略出台被推遲了很長時間。據報道，其中一個主要的爭議點是陸上風力渦輪機的建設。

核電開發方面，政府計劃通過建造多達8座新的核反應堆來減少英國對石油和天然氣的依賴，其中包括薩福克郡塞斯韋爾的兩座核反應堆。一個新的機構將監督新工廠的交付。

風能 - 政府旨在改革規劃法，以加快批准新建海上風電場。對於陸上風電場，它希望與支持有關規劃的社區建立合作伙伴關係，在有關社區區域建設渦輪發電機，有關社區將以此換取保證獲得更便宜價格的能源費用。

氫氣 - 氫氣生產的目標正在增加一倍，以幫助向企業，以及電力，運輸和潛在的供暖行業提供更清潔的能源。

太陽能 - 政府將考慮改革在家庭和商業建築上安裝太陽能電池板的規則，以幫助到2035年之前將2022年的太陽能發電量提高5倍。

石油和天然氣 - 2022年夏天將批准一輪新的北海項目開採許可，因為在英國生產天然氣的碳足跡低於在國外生產的天然氣。

熱泵 - 將有3000萬英鎊用於「熱泵投資加速競賽項目」，以在英國製造減少天然氣需求的熱泵。

新能源戰略引發的反應

BBC環境事務分析記者羅傑·哈拉賓的分析：

環保主義者和許多能源專家對戰略中的一些措施表示難以置信和憤怒。

他們無法相信政府規劃沒有提供通過加強建築隔熱層來節約能源的新政策。

他們說，提高能源效率將可以立即降低賬單和排放，並且是提高能源安全的最便宜的方法。

唐寧街的一位消息人士表示，該戰略現在被視為一種能源供應戰略。

活動人士們還對部長們承諾在北海尋求開採更多的石油和天然氣感到憤怒，儘管人類已經開採了足夠破壞氣候環境化石燃料的問題仍未解決。

不過，對於承諾從海上風能獲得更多能源以及更快的規劃許可，各方表示強烈歡迎。

陸上風電發電量並沒有提供同樣的提升。

推動核能的決定引起了不同的反應。一些環保主義者說，這太昂貴了，太危險了。他們嘲笑一些政客的想法，即每個城市都可以擁有自己的迷你核反應堆。

但其他氣候活動家認為，核能必須成為英國能源結構的一部分。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國2022年能源規劃中仍將包括開採北海的油氣。

英國的核電開發規劃

核電是英國新能源戰略的一個中心。

政府宣佈，將成立一個名為大英核機構（Great British Nuclear）的新部門，以加強英國的核電能力。希望在2050年之前，高達240億瓦（等於24吉瓦GW）的電力將來自該來源，這佔預計屆時電力需求的25%。

核能建設的規劃將總共建成多達8座反應堆，將在2030年之前每年批准一座新的反應堆。

它還確認了在本屆議會期間批准薩福克郡塞斯韋爾兩座新反應堆的先期計劃。

英國核工業協會（Nuclear Industry Association）主席湯姆·格雷克斯（Tom Greatrex）表示，這些計劃標誌著英國邁出實現其氣候目標的重要一步，並可能創造數千個就業崗位。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國首相約翰遜2022年4月視察了辛克利角核電站建設工程。

「抵禦未來衝擊的長遠規劃」

BBC商業事務編輯西蒙·傑克分析：

2022年的英國政府能源新規劃是個長遠規劃，重點並不是一個減緩因國際能源價格飆升導致直接生活成本上升、衝擊英國經濟的計劃，而是政府試圖提高英國對未來能源衝擊的抵禦能力的規劃。

它沒有包括英國將如何逐步擺脫對化石燃料的依賴，但承認目前還無法做到。

新的核電構成了該計劃的核心。

除了在本屆議會期間批准薩福克郡塞斯韋爾的兩座新反應堆的計先期劃外，威爾士安格爾西島有可能興建一個大型或小型模塊化核反應堆，或可能兩者兼而有之的核電站，這將在下屆議會中討論通過。

首相和商務大臣對建設更多陸上風電設備很有興趣，這是最便宜，最快的可再生能源部署形式，但有關計劃已經因為擔心公眾和後座議員的反對意見分歧而暫緩。

烏克蘭的衝突為英國長期擺脫化石燃料提供了強有力的論據，但也暴露了國際社會對化石燃料的持續性依賴。

部長們相信，在短期內，全世界需要更多的天然氣。從長遠來看，以後需求逐漸會更少。

加速北海石油和天然氣開採項目的計劃將引發環保組織的反對，他們認為這對國際上設定的能源價格幾乎沒有影響。