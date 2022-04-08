俄羅斯入侵烏克蘭：4月8日最新情況綜述

1 小时前

圖像來源，Reuters

俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動已經把重點轉移到東部地區。以下是4月8日的最新情況綜述：

烏克蘭情況

英國國防部表示，俄羅斯軍隊現在已經從烏克蘭北部「完全撤出」。英國國防部表示，其中一些部隊將被轉移到東部地區，在頓巴斯作戰

烏克蘭總統澤連斯基說，在烏克蘭部隊奪回的博羅迪揚卡鎮（Borodyanka）發現的破壞情況比在布查看到的還要嚴重

烏克蘭國家鐵路公司表示，在俄羅斯對克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）火車站的火箭襲擊中，有30多人死亡，100多人受傷

BBC發現了明確的證據，俄羅斯軍隊在基輔西北部通往白俄羅斯的一個村莊奧布霍維奇（Obukhovychi）及其周邊地區圍捕烏克蘭平民，並將他們作為人肉盾牌

最新出現的一段視頻似乎顯示烏克蘭軍隊射殺了一名被俘的俄羅斯士兵。BBC還在核實和分析這段視頻的真偽

由於擔心烏克蘭東部的戰鬥加劇，第聶伯羅市長敦促婦女、兒童和老人離開

頓巴斯地區的城市夜間遭到了俄羅斯的猛烈攻擊，居民們躲在地下室裏，北頓涅茨克市（Severodonetsk）被火箭彈襲擊

切爾尼戈夫附近的居民告訴BBC，俄羅斯軍隊將130人關在地下室裏達4周之久

克里姆林宮發言人德米特里·佩斯科夫承認俄羅斯在烏克蘭遭受了「重大損失」

國際層面

歐盟委員會主席馮德萊恩已前往烏克蘭首都基輔與總統澤連斯基會談

德國總理肖爾茨訪問倫敦與英國首相約翰遜會談

在聯合國人權理事會的投票中，俄羅斯因受到戰爭罪行指控而被暫停人權理事會的成員資格

北約外長會議後，北約秘書長斯托爾滕貝格說，北約在提供軍事裝備方面「凖備做得更多」。他在峰會後說，成員們「意識並認識到了緊迫性」

歐盟已經批准了對俄羅斯煤炭的禁運，該禁運將於8月生效

聯合國糧食及農業組織(FAO)表示，烏克蘭的戰爭使穀物和植物油市場波動，導致世界糧食價格在3月份躍升至歷史新高

俄羅斯承認部隊重大傷亡

俄羅斯入侵烏克蘭第44天， 俄羅斯承認部隊在烏克蘭遭受了「重大損失」。

圖像來源，Reuters

俄羅斯總統發言人德米特里·佩斯科夫（Dmitry Peskov）告訴英國天空新聞頻道 （Sky News），傷亡是「我們的一個巨大悲劇」。

他說希望俄羅斯「在未來幾天」能夠實現戰爭目標。

俄羅斯已將軍隊從基輔撤出，並將戰爭的大部分重點轉移到烏克蘭東部，但戰鬥沒有結束的跡象。

英國制裁普京女兒

英國對俄羅斯總統普京的兩個成年女兒實施制裁。她們的名字列入了英國的制裁名單。

這是與美國「協調」努力的一部分，也是繼美國對她們採取制裁之後的英國行動。

英國政府還對俄羅斯外交部長拉夫羅夫的女兒維諾庫洛娃實施制裁。

英國外交部的新聞簡報表示，政府正在進一步針對「克里姆林宮核心圈的奢侈生活方式」，對這三人實施旅行禁令和資產凍結。

BBC中文有關烏克蘭戰爭的更多報道：

德國總理肖爾茨訪問英國

德國總理肖爾茨4月8日訪問英國，與首相約翰遜會談。

這是肖爾茨自去年出任德國總理以來首次訪問倫敦。

雖然他主政的時間相當短，但是由於俄羅斯入侵烏克蘭，他領導的德國政府對俄羅斯的態度發生了巨大變化。

德國一方面大幅增加了國防開支，另一方面配合歐盟制裁，並同意向烏克蘭提供武器。

德國剛剛同意了歐盟的最新一輪制裁，其中包括禁止進口俄羅斯煤炭。但由於德國嚴重依賴俄羅斯的能源供應，因此外界預計短時間內德國很難對俄羅斯採取更嚴厲的制裁行動。

聯合國暫停俄羅斯人權理事會成員資格

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 聯合國大會4月7日通過一項決議，要求暫停俄羅斯在人權理事會的成員資格。中國投了反對票。

聯合國大會4月7日通過一項決議，要求暫停俄羅斯在人權理事會的成員資格。

這次投票有93個國家贊成，24個國家反對，58個國家棄權。

贊成的國家包括烏克蘭、美國、英國、法國、德國、意大利、西班牙、葡萄牙、瑞典、挪威、芬蘭、波蘭、加拿大、澳大利亞、新西蘭、日本、韓國等。

反對國家包括俄羅斯、中國、古巴、朝鮮、伊朗、敘利亞、越南等24個國家。

印度、巴西、、南非、墨西哥、埃及、、沙特、阿聯酋、約旦、卡塔爾、科威特、伊拉克、巴基斯坦、新加坡、泰國、馬來西亞、印度尼西亞、柬埔寨等58國投了棄權票。

頓巴斯地區未來幾周戰事如何

BBC記者艾麗絲·伊文思（Alice Evans）採訪軍事專家：

俄羅斯正在將其重點從北部轉移到南部和東部被稱為頓巴斯的地區。

英國智庫皇家聯合研究所(RUSI)的陸戰分析員尼克·雷諾茲(Nick Reynolds)這樣預判烏克蘭戰爭未來幾周可能出現的情況：

烏克蘭外長說頓巴斯的戰鬥可能會讓人想起第二次世界大戰，他認同這樣的說法。

雷諾茲說「隨著所有俄羅斯部隊從烏克蘭北部調動出來......我們將在歐洲土地上看到幾代人都沒有見過的軍事衝突。」

那麼烏克蘭能否真正奪回領土呢？雷諾茲說，這裏有很多未知因素。

許多烏克蘭人將因俄羅斯軍隊從北部的撤退而感到振奮，但在南部和東部，俄軍取得進展「地圖仍在慢慢變紅」。他說，這樣的進展甚至出現在來自北部的俄羅斯援軍抵達之前。

他說，如此一來俄羅斯在烏克蘭南部和東部肯定仍有一些前進的動力。

至於西方為烏克蘭提供的武器能起多大作用，雷諾茲說，西方國家迄今為止向烏克蘭提供的武器已經改變了遊戲規則，北約已經移交了「大量的武器，而這些供應是有限的」。

他補充說，西方國家的武器在未來幾周將「絶對必要」，但很難知道他們有什麼辦法能把武器送到需要的地方。

他說，加強標槍便攜式導彈（Javelins）和毒刺便攜式防空導彈（Stingers）等精密武器的大量生產並不容易，因為它們有複雜的供應鏈，他認為西方政府疲於應對這些武器的需求。