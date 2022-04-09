威爾‧史密斯掌摑事件後遭罰 未來10年不能出席奧斯卡頒獎禮

39 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 史密斯早前因為克里斯‧洛克，就自己的太太賈達的脫髮開了個玩笑後，上台掌摑對方。

奧斯卡金像獎主辦方電影藝術與科學學院宣佈，早前在奧斯卡頒獎禮掌摑司儀的美國演員威爾‧史密斯（Will Smith）在未來10年，將不能出席任何該學院主辦的奧斯卡頒獎禮及其它所有儀式。

電影藝術與科學學院在聲明中指出，今年的頒獎典禮被史密斯在台上的行為蒙上陰影，形容他的行為「不能接受」，也是具傷害性。

史密斯早前因為司儀克里斯‧洛克（Chris Rock）就自己的太太賈達（Jada Smith）的脫髮開了個玩笑，上台掌摑對方，引發討論。

他早前已經就事件道歉，並退出電影藝術與科學學院。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 史密斯在掌國洛克後，學院按原定計劃，向史密斯頒授最佳演員獎，做法被批評是無視史密斯的暴力行為。

電影藝術與科學學院的高管據報在周五（4月8日）舉行視像會議，商討對史密斯的懲罰，最終達成這個決定。

聲明又說，禁止史密斯出席頒獎禮的做法，有望保護演出者的安全，同時「恢復對學院的信心」。

史密斯在掌摑洛克後，學院按原定計劃，向史密斯頒授最佳演員獎，做法被批評無視史密斯的暴力行為。

電影藝術與科學學院的聲明，就沒有及時採取行動致歉，同時感謝洛克被掌摑後，在這種「非比尋常的情況下」仍然保持風度。

史密斯退出電影藝術與科學學院，意味著他將不能參與投票決定日後的獎項得主。

過去只有四人退出學院，包括因為性侵醜聞退出的韋恩斯坦（Harvey Weinstein）、比爾·科斯比（Bill Cosby）、羅曼·波蘭斯基（Roman Polanski）和坎摩爾（Adam Kimmel）。

另外，演員卡裏迪（Carmine Caridi）因為涉嫌將一部電影的保密試片寄給朋友，結果導致電影外洩。他最後被學院開除會籍。

目前也有討論學院應不應該收回頒發給史密斯的最佳男主角獎項。學院過去只收回過一個獎項，也就是1967年的紀錄片《美國青年》（Young Americans），它原本獲頒最佳紀錄片，但學院之後發現它其實不符參賽資格，因此收回獎項。