瑞典議員團到訪台北凸顯歐洲議員訪台常態化趨勢

11 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪問團4月10日抵達台灣，展開為期五天的訪問

近日，原本被全球媒體關注也遭遇北京方面抗議的美國國會眾議院議長訪問台灣之行因佩洛西「感染新冠」推遲，而原定同期抵達的一個以瑞典國會議員和瑞典國歐洲議會議員12人團則於四月十日如期抵達台北，展開為期五天的訪問行程。

這是過去兩年中一系列歐洲國家議員組團訪問台灣的最新一次，也是歐洲議會官方代表團去年十一月訪台以來不到半年間又一次較大規模的歐洲國家議員團到訪。

台北方面表示，此次瑞典議員訪問將進一步深化台灣與瑞典，以及台灣與歐盟之間的合作與交流。

據悉，中國駐瑞典大使館曾致函瑞典議會，重申「一中原則」，反對瑞典議員台灣之行。北京方面也一直對類似訪問表示「堅決反對」。

鑒於俄羅斯入侵烏克蘭以來敏感的國際關係形勢，以及日前美國國會議長佩洛西宣佈訪台時中國外長王毅曾警告「必將作出堅決反應，一切後果由美方承擔」等強烈反應，此次瑞典訪問團之行也格外引人注目。

BBC News 中文特此匯總本次瑞典議員訪台的四大看點：

台北高規格接見

本次「台灣-瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」一行，由瑞典國會「台灣-瑞典國會議員協會」主席歐柏莉（Boriana Aberg）與瑞典籍歐洲議會議員魏莫斯（Charlie Weimers）共同擔任訪問團團長。

代表團訪問期間除了會通過視頻方式會晤在總統官邸因新冠而隔離的總統蔡英文之外，還將受到台灣行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃以及外交部長、經濟部長、陸委會主任等一眾政要的接見。

據悉，訪問團除了會晤台灣政要之外，還將與台灣國防安全智庫學者座談，以及與在台灣的瑞典僑民與學生見面。

台灣外交部表示，訪問「凸顯民主伙伴相互扶持，團結一致支持台灣的重大意義」。

北京反對

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在俄羅斯入侵烏克蘭問題上，台灣與歐盟國家一樣明確表示支持烏克蘭。

本次瑞典國會和瑞典籍歐洲議會議員訪問台灣，中國官方在發稿時尚未公開表態。

中國對外國議會議員訪問台灣一直表示堅決反對。

據台灣方面訊息透露，在訪問團成行之前，中國駐瑞典大使館已經致函瑞典國會，重申「一個中國」原則，稱訪問將嚴重違反瑞典對外政策，要求議員「不得訪問台灣」。

台灣政府稱，中國的干涉「更加堅定議員們的訪台決心」。

原定於同日抵達的美國國會眾院議長佩洛西因為罹患新冠而推遲了訪台計劃。在佩洛西宣佈訪台計劃時，中國外交部曾高調要求「立即取消有關訪台計劃」，發言人趙立堅稱「如美方一意孤行，中方必將採取堅決有力措施，由此造成的一切後果必須完全由美方負責」。中國外長王毅更是警告說，「必將作出堅決反應，一切後果由美方承擔」。

2021年12月，法國國會議員訪問台灣時，中國國台辦發言人馬曉光就曾批評「民進黨當局頑固勾連外部勢力謀『獨』，不擇手段拉攏外國反華議員」，借此製造得到國際社會支持的假象，欺騙島內民眾、左右輿論。

外界注意到，在歐洲議會的推動下，歐盟近期對台灣政策發生了重大變化。2021年10月的報告是一個重要的轉折點。

馬曉光還批評「某些國家的反華勢力則出於『以台制華』目的把台灣當棋子，企圖操弄涉台議題，阻撓中國統一和民族復興」。

兌現歐洲議會「友台」報告

外界注意到，在歐洲議會的推動下，歐盟近期對台灣政策發生了重大變化。2021年10月的一份「友台」報告被認為是重要的轉折點。

2021年10月21日，歐洲議會以580票贊成，26票反對和66票棄權的大多數支持，通過了第一份「歐盟-台灣政治關係與合作」報告。這份報告被廣泛認為是歐洲對北京強勢對外政策以及對民主政體的威脅所作出的歷史性反彈。

報告的撰寫人之一是本次訪問台灣的瑞典籍歐洲議會議員魏莫斯。

這份報告的主要內容包括：

在歐盟一個中國政策指導下與台灣建立更緊密的關係，同時對台灣海峽兩岸的持續緊張局勢發出警告

稱讚「台灣是歐盟在印太地區的重要合作伙伴和民主盟友，在地區地緣政治主要國家之間競爭加劇的情況下，台灣有助於維持國際秩序」

對中國繼續對台灣進行軍事挑釁、施壓、攻擊性演習、侵犯領空和虛假信息表示嚴重關切

敦促歐盟做更多工作來解決這些緊張局勢，保護台灣的民主，以及台灣作為歐盟重要合作伙伴的地位

台灣外交部當時曾經表示，這份歐洲議會有史以來首次針對台灣與歐盟政治關係的文件，顯示歐洲議會對雙邊關係和台灣地緣戰略價值的高度重視。

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歐美議員訪台常態化

自2020年歐盟成員國捷克共和國參院議長不顧北京強烈反對率團訪問台灣以來，歐洲議員訪台已經趨於常態化。在本次瑞典議員和瑞典籍歐洲議會議員訪問台灣之前，也有多個歐美國家議員近期訪問過台灣：

2021年11月28日，立陶宛、愛沙尼亞及拉脫維亞的國會議員抵達台灣訪問

2021年11月9日，美國參議員約翰·科寧（John Cornyn）和邁克·克拉波（Mike Crapo）等10多人，乘搭美國空軍軍機訪問台灣

2021年11月3日，歐洲議會跨國議員組成的「外國干預歐盟民主程序特別委員會」（INGE）代表團一行13人訪問台灣

2021年10月6日，法國參議員阿蘭·李察(Alain Richard)一行五人訪問台灣

2020年8月30日，捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）率領89人訪問台灣

有評論認為，歐盟加強與台灣的關係主要三重考量：