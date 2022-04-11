俄羅斯入侵烏克蘭：普京臉書粉絲團的神秘世界

傑克·古德曼（Jack Goodman）&奧爾加·羅賓遜（Olga Robinson）

BBC 新聞

12 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 普京的支持者喜歡分享普京在雪地裏和狗玩的照片

俄羅斯入侵烏克蘭在世界各地招致許多譴責，但在社交媒體臉書上面有一群動機不明的人成立普京粉絲團，試圖改變世界對普京的印象。

臉書上有許多普京粉絲團，體現出普京笑容可掬，親切仁慈，以及和平的一面，這些臉書網頁內容和評論已經有數百萬人次觀看。

粉絲團的管理人可以說是普京的超級粉絲，我們就來看看這些人是誰，他們是如何經營普京粉絲團。

圖像來源，Facebook 圖像加註文字， 社交媒體臉書上面有許多普京粉絲團，成千上萬的貼文內容和照片描繪普京和善仁慈的一面

粉絲人數眾多

在總部設在倫敦的智庫——戰略對話機構（Institute for Strategic Dialogue, ISD）協助下，BBC對龐大的親普京團體展開調查。

ISD的專家找到10個親普京的公共團體，他們使用類似「自由世界的領導人——弗拉德米爾·普京」這樣的名字，這些粉絲團體的成員總數超過65萬人，發表的內容包括讚揚普京的信息和照片，使用文字包括英語、俄語、波斯語、阿拉伯語和高棉語等。

這些普京粉絲團不僅人數眾多，而且活動還相當活躍，研究人員計算，在過去一個月裏就發表16500個信息，收到了360萬次的互動。

這些粉絲團體的目的似乎是要宣揚普京是一個勇敢面對西方，而且還獲得壓倒性國際支持的英雄。

上面的照片顯示出普京「自信的行走，擁抱小狗狗，凝視攝像機，向軍隊敬禮，英挺騎馬或其他野生動物，包括熊和獅子。」

自從2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，這些粉絲團體一共增加了超過10萬名新成員。

圖像來源，Facebook 圖像加註文字， 粉絲團上面出現許多相同的照片

仔細研究這些粉絲團體的幕後管理者可以發現，許多被列為管理人員的超級粉絲在同一個名字底下有多個相同重覆的帳戶，研究人員在這些粉絲團網絡裏面發現至少100個這樣的人頭帳戶。

這些帳號通常互相關注，有時候互相留言加油打氣，或者互相傳送愛心圖案，這些經營普京粉絲團體的管理人還同時管理看上去像是俄羅斯聯邦或俄羅斯安全部門，但實際上是假的帳戶。

戰略對話機構表示，在臉書上建立並維持重覆帳戶違反臉書有關不真實行為的規定。

首席研究員阿亞德（Moustafa Ayad）表示，這是一種「網絡帶風向」（astroturfing）的例子，也就是在網絡上利用不同帳戶製造廣泛支持的假象。

ISD的報告說，這些粉絲團的活動「在俄羅斯入侵烏克蘭的時候，創造出普京和克里姆林宮深深獲得支持的假象，他們用假帳號達成其目的。」

活躍使用者

仔細檢查一些粉絲團的管理人可以發現一些不同尋常的活動，其中一個地點設定在敘利亞的管理人瑪麗娜（Marine）使用三個不同的帳號發表對普京支持的言論，這三個帳號使用阿拉伯語，每天同一時間發表貼文。

另一個管理人維多利亞（Victoria），地點設定在柬埔寨，使用高棉語發表內容，2月4日以來她的貼文已經收到超過34000個互動信息，被分享超過4000次。

瑪麗娜和維多利亞還共同經營一個高棉語臉書網頁，這也是不同帳號之間更廣泛的合作模式。

發表的貼文在不同的普京粉絲團頁面之間互相分享，例如有一個地點設定在保加利亞的帳號，短短幾分鐘之內張貼12次同一張普京的照片。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 普京粉絲團經常張貼普京和動物的照片

我們試圖聯繫這些帳號背後的管理人提供評論，但結果並不順利。

不過一個在肯尼亞，自稱為拉傑（Raj）的男子，在我們打電話過去時接了電話，他在這許多普京粉絲團上活動，自己的臉書名字內還包括普京，他在短暫的電話交談中稱呼普京為「偉大的領導人」，但他表示不願意談論戰爭，我們還向他發送了電子郵件詢問有關他在俄羅斯的更多問題，但他並未回復。

另一名在亞美尼亞，自稱為哈斯米克（Hasmik）的女子表示，她是一名記者，協助管理六個普京粉絲團體，我們問她是誰邀請她參與管理工作，她表示是那些粉絲團的管理人邀請她參加的，而她並沒有收取任何費用。

與俄羅斯的關係？

我們很難從這些線索中得知這些粉絲團體背後管理人的動機，這些粉絲團體和俄羅斯政府之間也沒有明顯聯繫，而且和其他人們所熟知的俄羅斯假信息活動不同的是，這些粉絲團體網絡的活動非常明顯，而且背後的管理人也不試圖隱藏自己宣傳普京形象的意圖。

但是我們不能排除這些網絡與俄羅斯當局，或俄羅斯境內親普京組織有某種聯繫的可能性。

世界各地有許多人認同普京，以及他反對西方的世界觀。

臉書表示，其使用政策禁止假帳號，並且已經暫停報告中和自己調查工作中發現的一些假帳號。

假冒普京

在調查過程中，我們還發現另一個有趣的現象，許多假冒普京的社交媒體帳號。

圖像來源，Facebook 圖像加註文字， 臉書上面有許多假冒普京的帳號，而且還有大量的關注者

普京是少數幾個不使用社交媒體的世界領導人，他沒有個人官方的臉書帳號，他甚至連智能手機都沒有。

普京的發言人說，他「不需要」社交媒體，因為社交媒體「不能提供任何他沒有的東西」。

不過有些人填補了普京網上缺席的空白，臉書上一個假冒普京的帳號有300多萬名關注者，在2月底俄羅斯入侵烏克蘭不久之後被臉書關閉。

該臉書帳號的關注者當中，有很大一部分，超過70萬名關注者，是在新冠疫情期間加入關注的，當時那個帳號大肆宣傳俄羅斯製造的新冠疫苗。

最近，該帳號發表許多支持克里姆林宮對於戰爭的觀點，許多在上面發表評論的人似乎以為那真的是普京發表的言論。

入侵軍事行動發生不久後，一則貼文宣稱「行動的目標是維持和平……只是要尋求鄰國的去軍事化。」這則貼文被按讚分享超過20萬次。

上述的假普京帳號經常在發表貼文的時候，標注其他人物標籤，包括那些被發現使用重覆帳號的人，也就是說這個假普京帳號和那些普京粉絲團體互動頻繁。

我們不知道這個假普京帳號的背後是誰，根據網頁的透明信息我們得知其背後的管理者所在位置是俄羅斯和拉脫維亞。

美國國際關係智庫大西洋理事會（Atlantic Council）的數字法醫研究實驗室（Digital Forensic Research Lab）研究員阿雷克瑟傑瓦（Nika Aleksejeva）表示，粉絲團體是克里姆林宮爭取國際支持的根據地。

她表示，「如果主流的社交媒體平台不關閉這些粉絲團的話，他們可以幫忙在外國建立對俄羅斯所謂的『烏克蘭軍事行動』建立公共支持。」

數字法醫研究實驗室還發現，有一個假普京的帳號用阿拉伯語發表內容，而且還支付費用對不同國家的用戶推送針對性的廣告，包括阿爾及利亞、利比亞、埃及、也門、摩洛哥、黎巴嫩和突尼斯，該帳號關注者超過100萬人，但後來已經被關閉。