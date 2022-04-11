俄羅斯入侵烏克蘭：普京前助手稱西方全面石油禁運或促成停戰

喬納森·約瑟夫（Jonathan Josephs）

BBC商務記者

31 分钟前

圖像來源，ANADOLU / GETTY 圖像加註文字， 烏克蘭戰爭以來，歐盟繼續大量購買俄羅斯出產的石油和天然氣

俄羅斯總統普京的前首席經濟顧問表示，如果西方國家真正能夠對俄羅斯能源實行「全面禁運」，就有可能停止烏克蘭戰爭。

普京前顧問伊拉里奧諾夫（ Andrei Illarionov）表示，俄羅斯「並未認真對待」西方國家減少使用俄國能源的威脅。儘管歐洲試圖減少對俄羅斯能源的依賴，但他們仍在繼續購買大量俄羅斯石油和天然氣。

據悉，近年來石油和天然氣價格飆升意味著以能源工業為經濟基石的俄國政府收入猛增。能源工業收入約佔俄國政府收入的36%。

俄國能源工業收入最大部分來自歐盟國家。歐盟每年從俄羅斯進口大約40%的所需天然氣以及27%原油。歐盟外交及安全政策高級代表博雷爾（Josep Borrell）近日也承認，（歐盟）「每天支付普京10億歐元」，以換取能源供應。

普京總統前顧問伊拉里奧諾夫博士說，如果西方國家「試圖將對俄羅斯的石油和天然氣出口實行真正禁運...我會打賭俄國軍隊在烏克蘭的戰事可能將會在一、兩個月內停下來」。

他還補充說，這仍是西方國家手中所掌握的最有效工具之一。

儘管烏克蘭戰爭期間石油和天然氣貿易仍在繼續，但西方對俄國的廣泛制裁意味著許多其他領域的經濟活動已經停止。許多外國公司已經撤離俄國，出口也受到干擾。

根據俄羅斯央行最近一次調預測，俄國經濟今年將會縮水8%；國際金融協會則預測，降幅達到15%。

伊拉里奧諾夫博士說，普京事前已做好了承受經濟打擊的凖備，這也表明對普京來說什麼是最看重的。

「他的領土野心、帝國野心高於一切，包括俄國民生以及國家財政狀況...甚至他政府的財政狀況，」伊拉里奧諾夫博士說。

就業面臨威脅

圖像加註文字， 伊拉里奧諾夫博士曾在2000 年至 2005擔任普京首席經濟顧問。

近日，在就如何支付天然氣問題與歐洲關係緊張之際，普京總統表示，俄國經濟健康的「關鍵指標」包括「創造就業機會、減少貧困以及不平等現象、改善人民生活質量，以及保障商品和服務供應」。

世界銀行數據顯示，接近兩千萬俄國人生活在貧困中。普京總統近年曾承諾要把貧困人口減半。

而現在伊拉里奧諾夫博士表示，隨著經濟陷入困境，這一數字可能會翻一番，甚至可能會增加3倍。

總部位於莫斯科的智囊團體，俄羅斯戰略研究中心估計，今年將會喪失兩百萬個工作機會。

俄羅斯前能源副部長弗拉基米爾·米洛夫對此有同樣的擔憂。米洛夫現在為阿列克謝·納瓦爾尼（也稱阿列克謝·納瓦利內，Alexei Navalny） 的反對黨「未來俄羅斯」工作。

米洛夫說，「許多人擔心失去工作。我認為只是大多數人沒有真正認識到經濟形勢的嚴峻性」。

經濟縮水

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 國際制裁嚴重影響了俄羅斯普通消費者的日常生活

由於戰爭，通貨膨脹率已經上升到15.7%，這意味著人們可能停止上健身房以及在外面吃飯。米洛夫表示，這對許多小商家來說不是好消息。

自今年年初以來，一些糖、洋葱和捲心菜等基本生活物品的價格已經上漲了40%以上。

米洛夫說，任何生活水平的明顯下降都將有助於他們的反對黨。

米洛夫表示，他們一直向俄羅斯人解釋，普京的政策將導致俄國陷入一場災難，包括一場社會和經濟的徹底災難，比如，一場幾十年不遇的生活水平惡化等。

「我不得不說這一代價太大了。我們不想看到今天所發生的事情」，他說。

但是，去年已逃到立陶宛的米洛夫認為，要想把下降的生活標凖轉變為政治變革還需要一些時間。

政權更替？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 伊拉里奧諾夫博士（左）與普京（2004年）

米洛夫還表示，俄羅斯是一個社會惰性很大的國家，許多恐懼是由當局煽動的，具體來說，人們真的非常害怕抗議，因為現在他們可能由於抗議而被長時間監禁。

他補充說，「但我會說，在我們30年來從未遇到過的嚴重經濟困難幾個月時間內，（老百姓）的社會情緒將會發生變化。更多人將會開始大聲疾呼」。

目前居住在美國的普京前顧問伊拉里奧諾夫博士說，政府更替是「遲早的事」，不可避免的。

他表示，在目前的政治體制下，俄羅斯絶不可能有任何積極的未來。