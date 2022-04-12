巴基斯坦前總理汗下台的深層原因及對中巴關係的影響

8 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 伊姆蘭·汗（Imran Khan）與巴基斯坦軍方的關係可謂成也蕭何，敗也蕭何。雖然2022年初議會罷免下台，他仍是巴基斯坦重要的政治人物。

一提起伊姆蘭·汗（Imran Khan）即使不熟悉南亞政治的人也會多少知道他曾是一位贏得過世界冠軍的板球明星，年輕時也曾經是混跡倫敦上層社會並征服過無數名流淑女的花花公子。對很多巴基斯坦人來說，他既是擊敗過印度的「民族英雄」式昔日球王，又是長期被軍隊與腐敗掌控的政壇上的一股新鮮力量。

1952年出生於巴基斯坦旁遮普省。他曾留學英國，1975年獲牛津大學榮譽學士學位。他是前板球職業運動員，1982年出任巴基斯坦國家板球隊隊長，並於1992年率隊贏得板球世界杯冠軍。

不過，即使是這樣頭戴光環的人物也未能逃脫巴基斯坦總理任期未滿五年就會被罷免的命運。是什麼深層原因讓巴基斯坦前總理伊姆蘭·汗被議會趕下台？被很多中國人稱為「巴鐵」的巴基斯坦是「一代一路」關鍵環節，政局突變這對中巴關係有何影響？

成也蕭何 敗也蕭何？

已經有很多分析指出，巴基斯坦強大的軍隊和情報部門自始至終是左右政局的主要力量。汗當年能夠成功當選與近日落敗都和他與軍方的關係有著密切聯繫。

觀察人士指出，汗2018年當選無疑得到了廣大選民的支持，但他也獲得所謂的「建制派」或軍方的鼎力協助。熟悉巴基斯坦政局的人士都知道，軍隊長期直接或間接地控制著國家。

也正因為如此，很多批評者一度將伊姆蘭·汗的政府稱為「混合政權」。汗所屬黨派的一名反叛成員曾告訴BBC英國廣播公司說，汗就是「軍方製造出面掌權的人」。

上次選舉結果令巴基斯坦公民社會活動人士感到擔憂。批評汗政府和情報部門的記者和評論者接連發生遇襲和被綁架事件。汗政府否認參與，但警方也從未確定發現其他罪魁禍首。

汗也曾在執政後自豪地宣稱，在政策決定方面，他和軍隊立場「完全一致」。不過，汗與軍方的融洽關係很快由於經濟、反腐和疫情等一系列問題而逐漸發生變化。

作為一名板球運動時代的民族英雄，他已經變成了一個有魅力的政治家，經過多年的鬥爭，他成功地取代了統治巴基斯坦數十年的兩個敵對的政治王朝。

他成為巴基斯坦政壇上一股新鮮的力量，充滿活力的集會充滿了朗朗上口的歌曲，加上他在社交媒體上的巨大影響力，放大了他堅定的反腐敗信息。汗承諾為該國帶來變革，創造一個新巴基斯坦。

汗堅稱，他的執政重點是改革——改革國家治理，改善民生。他的執政有一些亮點，比如拓展社會福利制度——在大部地區引入醫療保險計劃。然而，在多數領域，他的改革政策步履蹣跚，並且出現過不少受到公眾諷刺的失敗政策。

近來，隨著疫情以及全球物價飆升和經濟不景，巴基斯坦人的生活成本也一直在飆升，食品價格急劇上漲，盧比兌美元貶值。

汗的支持者埋怨全球原因導致國家經濟困難，但公眾對他的不滿情緒一直在上升。民間常見的抱怨是，前總理謝里夫是可能貪腐撐飽了自己的口袋，但還是完成了該做的工作。

儘管軍方和民間對汗的不滿日增，但在疫情期間和眾多危機面前，軍方似乎仍認為汗是相對最佳選擇。

關係惡化

2021年，汗與軍方的微妙關係開始發生了巨變。有觀察人士在接受BBC英國廣播公司訪問時表示，軍方開始對汗未能實現良好治理的承諾感到沮喪，特別是在旁遮普，軍方還面對民間反對派不斷公開指責軍方讓汗上台的壓力。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在如何應對俄國入侵烏克蘭的問題上，據稱巴軍最高指揮官巴傑瓦將軍與汗立場分歧對立。

最關鍵的是，巴基斯坦軍方高層要員——巴傑瓦將軍和法伊茲·哈米德中將之間的關係出現裂痕，後者被廣泛認為希望成為下一任陸軍首腦。

哈米德中將顯然對自己的前景非常有信心，他甚至告訴鄰國阿富汗的官員，他將成為下一個負責軍隊的人。

然而，一位接近軍方的消息人士表示，雖然哈米德中將被視為可以有效"幹髒活"的人，指的是操縱政客或壓制批評者，但他並不被視為適合的領導人。

2021年夏天，在與有影響力的評論人士的私人互動中，這兩位權勢人物之間的緊張關係引起了人們的注意。一名記者問了一個問題，三軍情報局局長卻告訴他，時間已經不多了。

但巴傑瓦將軍尖銳地插話表示，他是頭兒，會決定什麼時候結束。然後他繼續不緊不慢地回答有關問題。

到了10月份，爭端升級並籠罩了伊姆蘭汗。據了解，巴傑瓦將軍想要一個新人負責情報部門，軍隊宣佈了人事變動。

然而，汗先生與法伊茲·哈米德中將建立了密切的關係，他拒絶了，顯然希望哈米德中將留任到下一屆選舉。一些人士認為哈米德中將可以再次幫助確保汗先生下次選舉的勝利。

汗總理推遲了近三周的正式批准上述軍方人士變動，最終關係才有所緩和。軍方和伊姆蘭汗政府之間現在可見的裂痕使反對派更加大膽行動。

消息人士告訴BBC，當他們開始策劃不信任投票，並從他的政黨和聯盟盟友內部發出潛在的叛逃者的聲音時，軍方明確表示他們將在這種情況下保持中立。

汗所在政黨的一名叛黨成員告訴BBC英國廣播公司，他和其他議員過去常常接到情報部門的話，指導他們該怎麼做。

記者卡姆蘭·優素福表示，軍方對伊姆蘭汗的盟友和政府中少數派都有影響，汗一旦失去了他們的支持，垮台是不可避免的。

俄國入侵烏克蘭

除了對國內政治的分歧外，汗和軍方在外交政策上也開始出現進一步的分歧，特別是在俄羅斯入侵烏克蘭問題上。

汗為他在俄羅斯軍隊侵入烏克蘭當天訪問莫斯科的行程做出辯護，並拒絶了西方提出譴責普京的要求。他的立場與巴基斯坦軍方實力人物巴傑瓦將軍形成鮮明對比——後者主張俄國「必須立即停止入侵烏克蘭」。

記者優素福表示，伊姆蘭·汗早些時候還破壞了巴傑瓦將軍倡導的巴基斯坦部分恢復與地區競爭對手印度貿易的努力。

此外，汗也一再聲稱，他是以美國為首的試圖影響巴基斯坦政權國際勢力的「受害者」，因為他的外交政策中存在反西方傾向，其中包括對美國在阿富汗戰爭的公開批評。

大多數分析人士認為，這是對巴基斯坦駐華盛頓大使發出的有關外交電報的故意誇大。然而，這種說法似乎確實引起了汗的支持者的共鳴，該國有普遍的反美主義的民粹情緒。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 美國對巴基斯坦支持阿富汗塔利班嚴重不滿。而汗曾公開說不允許中情局利用巴基斯坦為基地滲透鄰國。

具有諷刺意味的是，巴基斯坦軍隊本身也助長了有利於陰謀論的氣氛，一再警告模糊的所謂外國陰謀和企圖的危險性。

中國關係

伊姆蘭·汗與中國關係密切友好。他2018年7月在國民議會大選中獲勝後，就在推特上用中文宣佈要做兩件事：希望組團訪問中國，學習反腐和扶貧工作。

2020年10月，汗在接受德國《明鏡》周刊專訪時表示，希望能以中國經濟模式為導向，帶領巴基斯坦戰勝經濟危機和嚴重的貧困問題。

2021年，他拒絶參加美國發起的全球民主峰會，並拒絶抵制北京冬奧會。2022年1月，汗先生還親自赴華出席北京2022年冬奧會開幕式。

各方專家們指出，由於巴基斯坦朝野政黨普遍都對中國持友好立場，對華政策大槪不會因汗下台有太大改變。

路透社分析認為，汗多年來都強調與中國建立良好關係對巴基斯坦十分重要。而即使反對陣營在大選後上場，外界留意到一些兩國的合作協議本身就是反對陣營執政時簽署，這包括價值600億美元的中巴經濟走廊。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 汗下台的消息引發成千上萬的民眾上街抗議遊行

仍將是政壇力量

巴基斯坦政治長期有一個「魔咒」——沒有一位總理在巴基斯坦完成過整整五年的議會任期，伊姆蘭·汗也沒有例外。2022年4月10日，他在議會進行不信任投票後被罷免為巴基斯坦總理。

汗曾經告訴他領導的板球隊隊員，要學會困獸猶斗，破釜沉舟。他下台的消息傳出，立即引發成千上萬的巴基斯坦人上街抗議。