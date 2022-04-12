俄羅斯入侵烏克蘭：4月12日最新局勢

36 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在地鐵車廂裏躲避轟炸的烏克蘭人。

俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動仍在繼續，俄軍和烏克蘭部隊在東部頓巴斯集結。

以下是4月12日最新情況綜述：

俄羅斯轉移軍事進攻重點後，烏克蘭和俄羅斯正在烏克蘭東部的頓巴斯地區集結

西方官員稱，未來一段時間對烏克蘭來說是「關鍵」時期

烏克蘭總統澤連斯基說，俄羅斯正在集中數萬名士兵，凖備發起新的進攻

澤連斯基總統還警告說，俄羅斯軍隊從被佔領土撤出，集中精力征服東部地區，留下了數以萬計的地雷

哈爾科夫的官員已經部署了擴音器，警告居民遠離散落在城市周圍的地雷

一個法國小組已抵達烏克蘭，幫助當地調查人員對基輔周圍戰爭罪行指控展開調查

聯合國稱，自戰爭開始以來，烏克蘭750萬兒童中約有480萬人流離失所

美國和英國表示，正在調查有關攻擊馬里烏波爾的俄羅斯軍隊使用化學武器的報道

馬里烏波爾市副市長謝爾蓋·奧爾洛夫表示，雖然城市被俄羅斯軍隊圍困但烏克蘭軍隊仍然堅持抵抗

奧地利總理卡爾·內哈默在莫斯科與俄羅斯總統普京舉行會談後表示，他對和平的前景「相當悲觀」

印度總理納莫迪告訴美國總統拜登，他已多次呼籲普京和澤連斯基舉行直接會談。印度迄今一直拒絶譴責俄羅斯入侵行為

英國國防部戰況更新

英國警告說，隨著俄羅斯繼續調整在烏克蘭東部的進攻重點，未來兩三周內烏克蘭東部的戰鬥可能會加劇。

英國國防部在推特上更新了最新情況，提及俄羅斯在頓涅茨克（Donetsk） 和盧甘斯克（Luhansk）附近的攻擊，和在南部城市赫爾松（Kherson）和米科拉耶夫（Mykolaiv）周圍進一步加緊戰事。

根據情報，俄羅斯部隊還在向克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）推進。上周，一枚火箭彈擊中了該城一個火車站，數十人被炸死。

英國國防部補充說，俄羅斯軍隊正繼續經過白俄羅斯向烏克蘭東部重新部署。

BBC中文有關烏克蘭戰爭的更多報道：

烏克蘭武裝部隊最新情況公告

烏克蘭軍方說，敵軍正在烏克蘭東部邊境附近的俄羅斯境內重新集結。最新情況進一步證實了雙方為控制烏克蘭東部在頓涅茨克和其他地方發生戰鬥。

官員們說，入侵部隊「非常可能」很快就會採取行動，控制馬里烏波爾。

在頓涅茨克和盧甘斯克地區，烏克蘭軍方聲稱已經擊退了敵軍的六次進攻，並摧毀了四輛坦克以及其他幾輛俄羅斯車輛。烏克蘭軍方還聲稱擊中了七個空中目標，包括一架飛機和兩架直升機。

4月11日，盧甘斯克地區的州長說，俄羅斯正在轉移軍車，為預期的東部新攻擊做凖備。

西方官員表示，他們預計俄羅斯在頓巴斯地區的部隊人數將增加一倍甚至可能增加兩倍。

普京：俄羅斯不打算孤立

據俄羅斯新聞社報道，總統普京表示，不打算與世界其他國家隔離。

普京還說，俄羅斯和白俄羅斯將在太空的基礎設施項目上進行合作。

圖像來源，Reuters

普京與親密盟友——白俄羅斯領導人盧卡申科在俄羅斯遠東地區一個太空中心會晤時發表了此番講話。

這是俄羅斯入侵烏克蘭後普京的一次罕見的公開露面。他說，部隊在烏克蘭執行軍事行動，一直勇敢、高效，並使用最現代化的武器。

據國際文傳電訊社報道，他說俄羅斯「別無選擇」，只能在烏克蘭展開軍事行動以保護俄羅斯，而部隊將達成目標。

普京在2月發動入侵時說，目標是「使烏克蘭非軍事化和去納粹化」，但後來將主要軍事目標改為「解放頓巴斯」。

他多次毫無根據地指責烏克蘭在東部進行了種族滅絶，並以此作為俄羅斯進攻的理由。

英國對俄羅斯在烏克蘭使用化學武器指稱展開調查

英國武裝部隊部長詹姆士·希皮（James Heappey）說，倫敦正在努力確認俄羅斯軍隊是否在烏克蘭使用了化學武器。

他在BBC晨間節目中表示，關於俄羅斯對被圍困的烏克蘭南部城市馬里烏波爾使用化學武器的報道在烏克蘭社交媒體上流傳，但英國國防情報部門和烏克蘭國防情報部門都沒有能夠核實這些說法。

希皮補充說，英國正在「緊急工作」以查明俄羅斯是否使用了化學武器。他重覆了英國外交大臣4月11日晚上的評論，即俄羅斯任何使用化學武器的行為都是「可憎」和「越界」，都將被「追究責任」。

希皮說，如果有證據表明化學武器已經被使用，那麼在國際反應方面，所有可能的嚴重後果都一目了然。

他說，核查清楚真相至關重要。如果俄羅斯使用了化學武器，對首相約翰遜和世界各地的其他政府首腦來說會是一個非常重要的時刻。

他說：「普京總統必須意識到，使用化學武器是不可接受的」。

600多家公司減少在俄羅斯業務

據在美國的研究人員統計，自今年2月烏克蘭被俄羅斯入侵後，目前已知有600多家公司選擇停止或減少在俄羅斯的運作。

耶魯大學的團隊追蹤了1000多家大企業的反應，得出結論認為：儘管有許多企業退出俄羅斯市場，但一些西方企業仍在俄羅斯繼續正常工作。

在他們經常更新的名單中，每個公司根據縮減工作的程度被評分。