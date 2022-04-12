俄羅斯入侵烏克蘭：俄軍坦克損失慘重的兩大原因

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 烏克拉士兵站在被摧毀的俄羅斯坦克上

俄羅斯入侵烏克蘭，據信在接近兩個月期間俄羅斯損失了數百輛坦克裝甲車。

軍事專家認為，俄羅斯損失如此多的坦克，一是因為西方國家提供烏克蘭的反坦克武器非常先進，二是由於俄軍戰術運作不利而導致。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 標槍導彈摧毀多輛俄羅斯坦克

俄羅斯坦克損失有多嚴重？

軍事情報博客網站「Oryx」以戰區發送出來的照片作為基礎，計算俄羅斯在烏克蘭軍事作戰的損失。

該博客網站表示，俄羅斯已經損失了超過460輛坦克車，以及2000多輛裝甲車輛，烏克蘭軍方表示，俄羅斯損失坦克超過680輛。

美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）和國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）的資料顯示，在戰事開始前，俄羅斯軍隊有大約2700輛作戰坦克。

反坦克武器有多有效？

在戰事開始時，美國提供烏克蘭2000枚反坦克標槍導彈，後來又增加至少2000枚。

英國目前也提供了至少3600枚輕型反坦克武器（NLAW）。

標槍導彈的製造商洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）公司表示，標槍導彈發射後，導彈會在坦克上方，也就是裝甲最薄弱的地方爆炸。

許多俄羅斯坦克都配備了反作用裝甲，能夠吸收導彈爆炸的衝擊力。

但是標槍導彈配備兩顆彈頭，一顆彈頭能炸掉反作用裝甲，第二顆彈頭就能刺穿裝甲下面的車殼。

英國提供給烏克蘭的NLAW輕型反坦克武器和標槍導彈一樣，也是瞄凖坦克相對薄弱的上方炮台部分爆炸。

英國皇家聯合研究所（Royal United Services Institute）研究分析員雷諾茲（Nick Reynolds）表示，「標槍導彈和NLAW都非常有效，如果沒有這個能夠摧毀坦克的武器，那麼烏克蘭現在的情形可能會非常不同。」

此外，美國還提供烏克蘭100架「Switchblade」反坦克無人機。

這種反坦克無人機又被稱為「神風」（kamikaze）無人機，操作者在數英里之外操控無人機在目標上空盤旋，然後掉落在坦克上方部爆炸，機頭搭載的彈頭摧毀坦克。

俄羅斯戰術如何出錯？

俄羅斯陸軍現在以營級戰術群（Battalion Tactical Groups）作為基本編製單位，營級戰術群是一個聯合兵種機動部隊，下有坦克、步兵和炮兵等戰鬥部隊。

營級戰術群的具體配置和組成因人而異，但大致上包括大量的裝甲車輛，相對少數的步兵部隊。

英國聖安德魯斯大學（St Andrews University）戰術研究教授歐布萊恩（Phillips O'Brien）表示，「俄羅斯能依賴的步兵人數相對較少，營級戰術群是製造打擊力強的戰鬥部隊。」

「營級戰術群的優勢是火力強大的快速打擊，但是在裝甲縱隊遭到攻擊的時候，比較缺少步兵人員的保護。」

「這就好像一個拳擊手，出拳重而有力，但拳擊手的下巴卻像玻璃一般脆弱。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 坦克上方裝甲最薄弱，也是現代反坦克武器瞄凖的目標

歐布萊恩表示，在沒有俄羅斯空中巡邏之下，烏克拉部隊很容易就能佔據有利位置對俄羅斯坦克縱隊發動伏擊。

「俄羅斯在戰事開始時沒有取得空中優勢，因此他們沒辦法在空中巡邏，也就無法確知烏克蘭部隊行蹤。」

"這意味著烏克蘭部隊能夠佔據有利位置發動伏擊，這樣子他們能夠造成很大的傷害。"

俄羅斯戰力有多差？

根據軍事情報博客網站「Oryx」的資料，俄羅斯損失的坦克中有半數並不是被敵人摧毀或破壞，而是被敵人繳獲或甚至是被自己的部隊棄置。

專家認為這是因為後勤補給失靈，俄羅斯部隊戰力欠佳而導致的。

歐布萊恩說，「你看過俄羅斯坦克被烏克蘭農業拖拉機拖著的照片。」

「有些坦克因為燃料耗盡而被自己部隊棄置，這是後勤失靈，有些坦克陷入春泥無法動彈，因為發動攻勢的季節不對。」

圖像加註文字， 烏克蘭農業拖拉機拖著俄羅斯坦克

英國皇家聯合研究所的雷諾茲表示，「俄羅斯地面部隊大部分是徵召人員，因此在世界水平上，他們只不過是低階至中階的作戰部隊。」

「很多坦克因為價值技術太差而被迫棄置，一些衝出橋外，一些開到壕溝內，部隊缺乏使用裝備的能力。」

「還有很多時候，俄軍士兵直接丟下坦克而逃跑，他們沒有戰鬥的意志。」

烏克蘭政府向平民發出指引，告訴他們發現被棄置的軍用車輛時該如何處置。