美國歌手「小甜甜」結束父親監管權後不惑之年再度有喜

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 布蘭妮有許多膾炙人口的歌曲，包括《..寶貝再來一次》(「...... Baby One More Time」)

曾紅極一時的美國流行歌手被譽為「小甜甜」的布蘭妮·斯皮爾斯（Britney Spears）在司法博弈最終擺脫父親「監護權」之後不久，近日宣佈再度有喜。

布蘭妮通過Instagram把好消息分享給自己的四千萬粉絲。

已經40「高齡」的布蘭妮與前夫已有兩個十多歲的兒子；這次懷的據悉是與比她年少一輪的新伴侶山姆·阿斯加利（Sam Asghari）的孩子。有美國媒體報道說，在宣佈懷孕後兩人其實已經秘密結婚。

監護權的司法爭議

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 結束父親監管權後的布蘭妮非常開心。

布蘭妮與父親因監護權（conservatorship）問題不止一次告上法庭。最終，2021年7月中旬，洛杉磯一名法官表示，布蘭妮可以選擇自己的律師，以結束其有爭議的監管權。

布蘭妮要求將父親傑米（Jamie Spears）的名字從法律協議中刪除，因為這份法律協議意味著多年來她生活的方方面面都需要得到父親准許——包括她是否能結婚生子。

2021年6月，布蘭妮正是因為希望與比自己年輕許多的山姆結婚生小孩未得到父親允許而再度官司打上法庭。她對法官表示，監護權阻止她結婚或取消節育措施。

監護權時間線

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 「小甜甜」的粉絲狂歡慶祝

2007年，布蘭妮在與前夫費德林（Kevin Federline）離婚並失去兩個孩子的撫養權後，開始出現精神問題。

2008年，布蘭妮父親傑米因為擔憂女兒的精神健康向法院提出請求，並獲得布蘭妮的監管權。當時法院裁定由他掌管布蘭妮的財產和生活，這種安排屬於監護人制度。

監護人制度設立的本意，是保護那些無法獨立照顧自己和做決定的人，比如癡呆症或其他精神疾病患者。

2009年，布蘭妮粉絲提出了 #「解放布蘭妮運動」。布蘭妮的一些粉絲認為她是被迫接受監護的，要求終止監護，並提交了有數萬人簽名的請願書。

布蘭妮父親管理她的財產和生活已有13年，但他的法律團隊表示，2019年9月傑米因健康原因不再負責布蘭妮的個人事務。

2021年6月，布蘭妮在法庭上請求終止協議，並稱她父親濫用監護權。濫用監護可能涉及對其所監護者進行經濟剝削或施加過多的個人限制。

2021年7月，布蘭妮在就監護權在法庭上為自己申辯時表示，她的監護團隊甚至不允許她去看醫生，取出她子宮內的避孕裝置（IUD），因為他們不希望讓她有小孩。

布蘭妮還說，監護權給她所帶來的傷害大於好處。她還說，自己想結婚要小寶寶，但卻被告知她不能這樣做。

圍產期抑鬱症

擺脫父親監護權幾個月後，布蘭妮終於夢想成真。她4月11日在自己的Instagram上說，為避免狗仔隊的追蹤，她將不會外出太多。

布蘭妮還說，她的懷孕可能將會很艱「難」，因為她之前就經歷過圍產期抑鬱症（perinatal depression）。