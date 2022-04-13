俄羅斯入侵烏克蘭：4月13日最新局勢

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圖像來源，Getty Images

俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動持續，造成重大破壞、人員傷亡和數百萬難民離鄉背井。美國總統拜登首次公開譴責俄羅斯總統普京「種族滅絶」。

以下是4月13日最新局勢綜述：

國際層面

波蘭、立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞總統將前往烏克蘭首都基輔會見澤連斯基總統

據報烏克蘭拒絶德國總統施泰因邁爾到訪，原因是「與俄羅斯關係密切」

美國總統拜登首次表示，「獨裁者」普京正在烏克蘭進行「種族滅絶」

據美國媒體報道，美國凖備向烏克蘭再援助7.5億美元的武器

美國總統拜登和英國首相約翰遜通電話，討論了如何增加對俄羅斯的經濟壓力，以及如何結束西方對俄羅斯石油和天然氣的依賴

烏克蘭總統澤連斯基在立陶宛議會的一次演講中說，歐盟在對莫斯科實施制裁時仍然不夠堅決過於猶豫

芬蘭開始辯論是否加入北約，最快在幾周內可能會提出申請

烏克蘭情況

因為俄羅斯改變進攻重點，烏克蘭和俄羅斯正在烏克蘭東部的頓巴斯地區集結部隊

馬里烏波爾，俄羅斯聲稱有超過1000名烏克蘭士兵在馬里烏波爾放下武器，同時還有其他跡象表明俄羅斯可能接近奪取該城市

報告和衛星圖像顯示，俄羅斯正在與烏克蘭接壤的三個地區：別爾哥羅德（Belgorod）和沃羅涅日（Voronezh），以及南部的馬特維耶夫·庫爾幹鎮（Matveev Kurgan）周圍集結部隊和軍事裝備

烏克蘭逮捕了最資深的親俄羅斯政治家維克托·梅德維查克（Viktor Medvedchuk）。這位反對黨領袖曾因涉嫌叛國而被軟禁，但在俄羅斯入侵後不久逃走

烏克蘭總統澤連斯基向俄羅斯提出用他來交換被俘的烏克蘭人

美國表示，對有關俄羅斯軍隊在攻擊南部港口城市馬里烏波爾時使用化學武器的報道「深表關切」

烏克蘭軍隊表示，俄羅斯計劃對馬里烏波爾的Azovstal鋼鐵廠發動攻擊，該廠已成為俄羅斯奪取關鍵港口城市馬里烏波爾的焦點所在

該工廠是留在被圍困的馬里烏波爾城內幾千名烏克蘭反抗力量的重要行動基地之一

俄羅斯

俄羅斯總統普京罕見公開露面，表示對烏克蘭的軍事行動將繼續下去，直到俄羅斯的「崇高」目標得到實現

他說，和平談判已經走到了死胡同，並表示俄羅斯將「有節奏地、平靜地」繼續軍事行動

普京與盟友白俄羅斯總統盧卡申科一起公開露面時表示，俄羅斯將繼續開展「特別行動」，保衛烏克蘭東部俄語民族

BBC中文有關烏克蘭戰爭的更多報道：

馬里烏波爾：戰爭「重心之戰」

BBC記者湯姆·貝特曼（Tom Bateman）發自烏克蘭東南部

圖像來源，EPA

越來越多的跡象表明，俄羅斯可能即將奪取南部關鍵港口城市馬里烏波爾。過去六個星期這個城市受到攻擊，破壞嚴重。

在官方層面烏克蘭軍方表示，他們正在維持防禦，並與當地的部隊保持「聯繫」。但他們承認，俄羅斯很可能會試圖完全控制這座城市。

烏克蘭軍隊說彈藥即將耗盡。據認為，他們已經被迫退回到馬里烏波爾的港口地區和亞速鋼鐵廠（Azovstal）。過去幾周他們從那裏發動了還擊。

隨著俄羅斯加緊對馬里烏波爾的圍困，部隊食物、水和彈藥供給受阻，傷員疏變得越來越困難。

俄羅斯部隊於3月初開始圍攻馬里烏波爾，已經導致數千名平民喪生，留下來的被困居民為了生存疲於應對。

如果馬里烏波爾落入俄羅斯手中，將為俄羅斯控制連接莫斯科南部和東部兩條戰線的大片領土提供便利條件。

同時也將使俄羅斯騰挪出大量的部隊重新部署，使普京在第一階段出現戰略混亂局面後贏得一個戰略勝利高光時刻。

芬蘭啟動加入北約辯論

芬蘭今天啟動辯論，結果可能導致在幾周內申請加入北約。

據芬蘭外交部稱，周三發佈的一份政府委託報告將研究「已發生根本性改變」的安全環境，並將在議會中進行討論。

正式辯論將在一周後展開。

直到最近，大多數芬蘭人都不想加入北約，但俄羅斯對烏克蘭的入侵促使人們重新思考，最新的民意調查顯示，現在大多數人都贊成加入。

俄羅斯已經警告芬蘭和瑞典不要加入北約，稱此舉不會給歐洲帶來穩定。

中國與俄羅斯貿易3月上漲

中國政府繼續批評西方制裁莫斯科入侵烏克蘭的同時，中國與俄羅斯的貿易今年3月大幅增長。

中國海關數據顯示，3月份與俄羅斯的總體貿易額增長了12.76%，達到116.7億美元。

在第一季度中俄貿易比去年同期增長了30.45%，即貿易總額，包括出口和進口的價值，與之前的增長幅度保持一致。

俄羅斯是中國的石油、天然氣、煤炭和農產品的主要來源。

迄今為止，北京一直拒絶將俄羅斯的行動稱為入侵，並一再批評西方對莫斯科的制裁。

戰爭開始前，中國和俄羅斯宣佈建立「無上限」的戰略伙伴關係。

隨著西方對俄羅斯的制裁加劇，中國可以通過購買更多的俄羅斯商品來抵消莫斯科受到的制裁。