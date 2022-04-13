俄羅斯入侵烏克蘭：「俄軍士兵強姦了我，還殺死了我丈夫」

尤吉塔-利瑪耶

BBC News 發自烏克蘭基輔

18 分钟前

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 安娜講述受害的經歷

俄羅斯士兵雖然從基輔附近撤退了，但是他們給當地造成的創傷卻可能永遠也難以癒合。BBC前線記者在採訪過程中獲得第一手證據，顯示烏克蘭平民被入侵軍殺害和強姦。

警告：報導中包含有關性暴力的具體描述

在基輔以西約70公里的一個寧靜的村落，BBC記者遇到50隨的烏克蘭農家婦女「安娜」。為了保護她的隱私，報道中使用的並非她的真名。

安娜告訴BBC記者說，三月七日她和丈夫一起在家的時候，突然有外國軍人破門而入。

安娜說：「他用槍逼著，把我帶到隔壁房子。他命令我：『脫掉衣服，不然就開槍打死你。』 他多次威脅要打死我，然後就開始強姦我」。

據安娜形容說，強暴她的是一名年輕的車臣軍人；車臣軍隊是俄羅斯的盟軍。

「他還在強姦我的時候，又進來四名士兵，」安娜接著說。「我當時以為自己死定了。結果他們把他拉走了。我沒再看見他。」

安娜相信，後來來的可能是俄軍士兵，他們把那個車臣兵拉走了。不過，等安娜回到自己家裏才發現，丈夫肚子中彈。

「他當時跑出來想救我，結果被他們的子彈擊中，」她說。

在試圖講述事件的過程中，安娜一直泣不成聲。

安娜和受傷的丈夫躲在鄰居家，由於無法及時救治，丈夫中彈兩天後死於槍傷。她帶著記者走到鄰居家的後院，指著地上的新墳，告知她丈夫是鄰居幫忙匆忙埋葬的。墳頭豎立著一個簡陋的木頭十字架。

據悉，安娜目前終於與當地醫院取得聯繫，並開始接受精神醫生的幫助。

圖像加註文字， 安娜的丈夫被埋在院子裏

據安娜講，那幾個把強姦殺人者帶走的士兵在她家住了數日，並且還用槍逼著她索要她家中的財物。

安娜說：「當他們最終離開之後，我發現了他們留下的毒品和壯陽藥。他們不斷嗑藥和醉酒。他們多數都姦淫燒殺，只有少數還正常一點」。

在這個小村落中，安娜的故事並非獨特。在距離她家不遠的另一家人那裏，BBC記者聽到了更加聳人聽聞的敘述。

據鄰居講，這家的女主人不但也被強姦安娜的同一個士兵強姦，而且被殺死。那名嫌疑來自車臣的士兵先姦殺了這名婦女，然後闖入安娜的家。

鄰居說，這名受害婦女40多歲，被從自己家強行拉到鄰居一家空房子裏姦殺。等士兵走了，鄰居門進去看時，原本裝修很好的房子和牀鋪變成了血腥的兇案現場。

在房間牆上的一面鏡子上，有人用口紅草草塗寫了埋葬這位女性受害者的地點。

圖像加註文字， 鏡子上口紅塗寫的俄文寫道：「被不知名的人動刑，被俄羅斯士兵埋葬」。

這名女性受害者的鄰居奧克薩娜告訴BBC說，後來來了幾位俄軍士兵發現了這位婦女的屍體，就把她埋了。

奧克薩娜說：「他們（俄軍士兵）告訴我，她被強姦、割喉，身上還刺了幾刀，失血死亡。他們說現場到處是血。」

依照鏡子上的文字，女子的屍體被發現埋葬在後院的一座新墳裏。

據悉，BBC記者訪問當地之後一天，當地警察前來調查。當警察把屍體發掘出來的時候，他們證實了鄰居的描述——女屍裸體，有刀傷，被割喉。

負責調查案情的基輔地區的警察總監涅別托夫（Andrii Nebytov）在接受BBC訪問時, 還提起了基輔以西50公里另外一個村落中的一起兇案。

受害者是一家三口——三十多歲的一對夫妻和他們年幼的小孩——他們的房子靠近村口。

涅別托夫說：「三月九日，俄軍幾名士兵闖入村莊，那家丈夫試圖保護妻子和孩子，結果在自家院子裏被人開槍打死」。

「然後，兩名士兵輪姦了妻子。之後他們多次返回，接連三度輪姦她。他們還威脅她說敢反抗就殺了她小孩。那位女性為了保護小孩沒有反抗」。

據介紹，那幾名士兵最終離開時，打死了這家的幾只家犬，還一把火燒了房子。

圖像加註文字， 原本三口之家，丈夫和家犬被打死，妻子被多次輪姦，房子被付之一炬

涅別托夫說，這名受害女子最終帶著兒子逃脫了俄軍士兵的困擾，並最終得以將事件報告給烏克蘭警方。烏克蘭警方已經將事件證詞記錄在案。

烏克蘭警方也在被焚毀的房子裏取證調查。他們在廢墟中找到小孩子的一些玩具、自行車，也找到家犬的頸鏈和男主人的一隻冬鞋。

這家人丈夫的屍體被鄰居幫忙埋葬在院子裏。警察也已經發掘屍體取證調查。烏克蘭警方說，他們凖備把證據交給國際法庭。

烏克蘭政府人權事務總監德尼索娃（Lyudmyla Denisova）說，烏克蘭方面會竭盡全力把這些案件取證並記錄下來。

她說：「在布查（Bucha）一所房子的地下室裏，25名年齡從14到24歲的年輕女子被俄軍士兵不斷輪姦，其中9名女子受害時已經懷孕在身。俄羅斯士兵告訴她們說，要強姦到她們永遠不願意再靠近男人，要讓她門無法再生出烏克蘭人小孩」。

圖像加註文字， 被燒燬房子外地上遺棄的小孩玩具

據烏克蘭人權事務總監介紹，調查人員通過援助熱線和電報（Telegram）APP接到了多個類似的報案投訴。

德尼索娃說：「一名25歲女子打電話告訴我，她16歲的妹妹被當街強姦。她說士兵們一邊強姦一邊叫喊『這就是作納粹婊子的下場』」。

當被BBC記者問到，俄羅斯軍隊佔領當地期間暴力和性犯罪究竟嚴重到何種程度時，德尼索娃說：「現在還不可能搞清楚，因為還並非所有受害者都願意告知受害情況。多數受害者現在現需要精神援助，而我們只有獲取證詞才能把罪行記錄在案」。

她說，烏克蘭希望聯合國能夠組件特別法庭，對普京個人展開包括強姦在內的戰爭犯罪起訴。

第一個接受採訪的受害者安娜也表示，她希望能親自質問普京「這都是為什麼？」

安娜說：「我不明白。現在不是石器時代，為什麼不能談判？為什麼一定要佔領和殺人？」