華納將配合中國審查 刪除《神奇動物》六秒同性戀對白

38 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 原本的版本裏，其中兩名角色鄧不利多（Dumbledore） 和蓋勒葛林戴華德（Grindelwald） 對話時，說出"因為我愛你"和"我和蓋勒相戀的那個夏天"的對白，這個全長六秒的鏡頭將會被刪除。

美國電影公司華納宣佈，旗下電影《怪獸與鄧不利多的秘密》（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore，又譯《神奇動物：鄧布利多之謎》） 在中國大陸上映時，將會刪去電影裏有關兩名角色為同性戀者的情節。

原版本裏兩名角色鄧不利多（Dumbledore） 和蓋勒葛林戴華德（Grindelwald）對話時，說出「因為我愛你」和「我和蓋勒相戀的那個夏天」的對白，這個全長六秒的鏡頭將會被刪除。

但華納強調，電影的大意將會維持不變，包括仍然會暗示兩名角色的關係十分親密。

華納在向美國《綜藝》雜誌（Variety）提供的聲明說，公司十分重視保護旗下電影的氣節，但這種堅持，也意味著要為顧及某些市場的感受作出「適度刪剪」。

「我們希望向在全球發行創作人的原版作品，但過去我們也需要在某些市場作出細微刪剪。」

「就《怪獸與鄧不利多的秘密》的情況，華納公司為符合當地法規，應要求刪剪了六秒的內容，但電影的精神維持不變。」

「我們希望世界各地的觀眾都可以欣賞和享受這部電影，我們認為即使要作出少許刪減，中國觀眾可以欣賞這部電影也十分重要。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 數家中國流媒體平台被指審查了美國熱門情景喜劇《老友記》（Friends）中的同性戀情節。

電影公司和串流平台被指按中國官方的要求，刪減節目內有關同性戀的橋段之前也有發生。數家中國媒體平台今年2月被指審查了美國熱門情景喜劇《老友記》（Friends）中的同性戀等情節。

這部電視劇在騰訊、嗶哩嗶哩、搜狐、愛奇藝和阿里巴巴旗下的優酷網站上播出。但中國粉絲們抱怨，一些場景被刪除，包括那些提到女同性戀角色的場景，以及另一個有同性接吻的場景。

中國早在20多年前，已經不再視同性戀行為做刑事罪行，中國大陸的中華醫學會精神病學分會也在2001年宣佈不再視同性戀為精神病。

但當地至今仍然未把同性婚姻合法化，部份同性戀、雙性戀和跨性別人士（LGBT ）至今仍然受到不同程度的歧視。