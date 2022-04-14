俄羅斯入侵烏克蘭：4月14日最新局勢

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 「莫斯科號」 在2000年成為俄羅斯黑海艦隊旗艦。

俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動轉移到東部戰線，俄軍承認黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）受損。

以下是4月14日的最新情況：

俄羅斯國防部稱黑海艦隊的旗艦「莫斯科號」（Moskva）嚴重受損，稱火災導致 「莫斯科號」上的彈藥爆炸

烏克蘭則表示用兩枚海王星導彈（Neptune）擊中了該艦，目前該艦正在下沉

美國正在向烏克蘭運送更多的大炮、裝甲車和直升機

在南部港口城市馬里烏波爾，俄羅斯稱已經完全控制了該城市

但基輔國防部堅稱烏克蘭軍隊還在堅守該城

BBC中文有關烏克蘭戰爭的更多報道：

黑海艦隊旗艦「莫斯科號」

烏克蘭方面表示，在黑海的部隊發射了兩枚海王星導彈擊中了俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」，目前該艦開始下沉。

但是俄羅斯國防部此前發佈聲明表示，莫斯科號巡洋艦上發生火災，火勢已經得到控制，沒有火光，彈藥不再發生爆炸。

聲明說，「莫斯科號」巡洋艦仍然在海上，主要的導彈武器庫沒有被損壞。

「巡洋艦上的海軍被疏散到附近的黑海艦隊船隻上。目前正在採取措施，將巡洋艦拖入港口。火災原因正在確定中。」

「莫斯科號」簡介

1980年代在前蘇聯的烏克蘭加盟共和國建造

2000年成為黑海艦隊旗艦

艦重：12500噸

艦長：185.4米

時速：59公里

艦上官兵：510人

BBC俄羅斯事務編輯羅森博格報道說，俄羅斯媒體雖然報道了該艦著火的情況，但並沒有說明原因。

分析人士普遍認為，「莫斯科號」受損有助於提升烏克蘭的士氣。

圖像來源，Russian Defense Ministry 圖像加註文字， 2021年4月「莫斯科號」在黑海上測試超音速反潛艇導彈

烏克蘭東部情況

據烏克蘭網絡媒體《烏克蘭真理報》（Ukrainian Pravda）報道，戰鬥最激烈的地區集中在頓涅茨克、盧甘斯克和赫爾松。

該報稱，從這些地區的行政官員那裏收集了數據，而烏克蘭東北部的哈爾科夫（Kharkiv），被經常炮擊。該地區州長表示，夜間哈爾科夫市有4人死亡，10人受傷。

報道還說，馬里烏波爾情況沒有變化，被俄羅斯圍困的城市繼續受到飛機和大炮的轟擊。

報道稱： 「俄羅斯不允許人們出城」。

BBC未能獨立證實有關報道。

「197個兒童被殺」

據烏克蘭總檢察長辦公室的統計，自俄羅斯入侵烏克蘭戰爭開始以來，已有197名兒童死亡。

該辦公室發佈的新聞稿還補充說，有351名兒童受傷。而兒童死亡率最高的地區是頓涅茨克、基輔和哈爾科夫。

圖像來源，Reuters

該辦公室還表示，這些數字並不是最後的統計數字。

英國國防部：俄羅斯城市戰目標可能對凖東部城鎮

英國國防部在14日早晨發出的推特中對俄羅斯戰況做出預判。

英國國防部表示，隨著俄羅斯將戰爭重點放在烏克蘭東部，克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）和科斯蒂安蒂尼夫卡鎮（Kostiantynivka）可能像其他城市中心一樣，遭遇同樣程度的火力攻擊。

推特說俄羅斯總統普京12日的講話強調了他對頓巴斯地區的興趣，稱俄「羅斯正在打擊烏克蘭部隊，凖備重新發動進攻」。

英國國防部說：「大面積使用導彈和炮火，與部隊集中發起進攻相結合的戰術，顯示俄羅斯重新回歸傳統軍事理論。」

但英國國防部補充說：「然而，這將需要大規模的部隊。」