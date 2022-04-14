俄羅斯入侵烏克蘭：4月14日最新局勢
俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動轉移到東部戰線，俄軍承認黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）受損。
以下是4月14日的最新情況：
- 俄羅斯國防部稱黑海艦隊的旗艦「莫斯科號」（Moskva）嚴重受損，稱火災導致 「莫斯科號」上的彈藥爆炸
- 烏克蘭則表示用兩枚海王星導彈（Neptune）擊中了該艦，目前該艦正在下沉
- 美國正在向烏克蘭運送更多的大炮、裝甲車和直升機
- 在南部港口城市馬里烏波爾，俄羅斯稱已經完全控制了該城市
- 但基輔國防部堅稱烏克蘭軍隊還在堅守該城
BBC中文有關烏克蘭戰爭的更多報道：
黑海艦隊旗艦「莫斯科號」
烏克蘭方面表示，在黑海的部隊發射了兩枚海王星導彈擊中了俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」，目前該艦開始下沉。
但是俄羅斯國防部此前發佈聲明表示，莫斯科號巡洋艦上發生火災，火勢已經得到控制，沒有火光，彈藥不再發生爆炸。
聲明說，「莫斯科號」巡洋艦仍然在海上，主要的導彈武器庫沒有被損壞。
「巡洋艦上的海軍被疏散到附近的黑海艦隊船隻上。目前正在採取措施，將巡洋艦拖入港口。火災原因正在確定中。」
「莫斯科號」簡介
- 1980年代在前蘇聯的烏克蘭加盟共和國建造
- 2000年成為黑海艦隊旗艦
- 艦重：12500噸
- 艦長：185.4米
- 時速：59公里
- 艦上官兵：510人
BBC俄羅斯事務編輯羅森博格報道說，俄羅斯媒體雖然報道了該艦著火的情況，但並沒有說明原因。
分析人士普遍認為，「莫斯科號」受損有助於提升烏克蘭的士氣。
烏克蘭東部情況
據烏克蘭網絡媒體《烏克蘭真理報》（Ukrainian Pravda）報道，戰鬥最激烈的地區集中在頓涅茨克、盧甘斯克和赫爾松。
該報稱，從這些地區的行政官員那裏收集了數據，而烏克蘭東北部的哈爾科夫（Kharkiv），被經常炮擊。該地區州長表示，夜間哈爾科夫市有4人死亡，10人受傷。
報道還說，馬里烏波爾情況沒有變化，被俄羅斯圍困的城市繼續受到飛機和大炮的轟擊。
報道稱： 「俄羅斯不允許人們出城」。
BBC未能獨立證實有關報道。
「197個兒童被殺」
據烏克蘭總檢察長辦公室的統計，自俄羅斯入侵烏克蘭戰爭開始以來，已有197名兒童死亡。
該辦公室發佈的新聞稿還補充說，有351名兒童受傷。而兒童死亡率最高的地區是頓涅茨克、基輔和哈爾科夫。
該辦公室還表示，這些數字並不是最後的統計數字。
英國國防部：俄羅斯城市戰目標可能對凖東部城鎮
英國國防部在14日早晨發出的推特中對俄羅斯戰況做出預判。
英國國防部表示，隨著俄羅斯將戰爭重點放在烏克蘭東部，克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）和科斯蒂安蒂尼夫卡鎮（Kostiantynivka）可能像其他城市中心一樣，遭遇同樣程度的火力攻擊。
推特說俄羅斯總統普京12日的講話強調了他對頓巴斯地區的興趣，稱俄「羅斯正在打擊烏克蘭部隊，凖備重新發動進攻」。
英國國防部說：「大面積使用導彈和炮火，與部隊集中發起進攻相結合的戰術，顯示俄羅斯重新回歸傳統軍事理論。」
但英國國防部補充說：「然而，這將需要大規模的部隊。」
「烏克蘭在馬里烏波爾的持續防禦目前目前拖住了大量的俄羅斯部隊和裝備。」