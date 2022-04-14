以色列巴勒斯坦矛盾：徹底搞懂阿拉伯裔以色列人是怎麼回事

2022年4月14日晚上10点15分

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 巴勒斯坦後裔的以色列公民

以色列特拉維夫郊區伯尼布萊克（Bnei Brak）是原教旨猶太教徒的社區中心，近日數千人在當地參加一名被殺警察的葬禮。

死者是阿拉伯裔以色列人——基督徒阿米爾·庫裏。他被一名巴勒斯坦槍手用自動武器射殺。庫裏妻子在致悼詞中稱丈夫為以色列的「英雄」。

庫裏是以色列大約190萬阿拉伯裔公民中的一員。

無獨有偶，三月下旬在當地一個購物中心打死4名以色列警察的襲擊者也是阿拉伯裔以色列人。

一系列事件使得這個生活在以色列社會的特殊群體——阿拉伯裔以色列人再度成為輿論關注的焦點。

阿拉伯裔以色列人歷史

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2021 年 4 月，阿裔以色列人和他們的猶太支持者一起抗議當局在特拉維夫附近的雅法購買房屋

人們通常把以色列稱為猶太人國家，但其實以色列公民並非都是猶太人。在約900萬全國人口中，阿拉伯裔少數民族佔據了以色列人口的約20%。

他們中的絶大多數都是那些1948年以色列宣佈建國之後，堅持留下來的巴勒斯坦人。以色列宣佈建國之後，阿拉伯聯軍隨即大舉進攻，在那場戰爭中，有多達75萬人或是自行逃離，或是被戰火趕出家園。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 阿拉伯裔以色列公民雖然擁有選舉和被選舉權，但很多人指責政府對他們有制度性歧視

在1948年戰爭中，那些離開故土的人，最終在約旦河西岸和加沙地帶，以及周邊的難民營中定居下來。

而當年留在以色列的巴勒斯坦人則稱自己為阿拉伯裔以色列人、以色列巴勒斯坦人，或者乾脆巴勒斯坦人。

絶大多數阿拉伯裔以色列人是穆斯林，但他們中間也有一部分基督徒。基督徒是阿拉伯裔以色列人中的第二大群體。自從以色列1949年1月舉行的第一次選舉以來，他們一直享有選舉和被選舉權。

社會融合問題

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新冠疫情期間兩個社區合作良好

以色列的阿拉伯人和猶太人社區平時多數時間少有往來，但新冠疫情危機期間，兩個社區之間為了共同目標有了密切合作。

社會融合搞得較好的領域是國家醫療衛生系統。阿裔以色列人佔以色列醫生、護士和藥劑師的比例分別為20%、25%和50%。在醫療衛生系統中，在疫情期間，猶太和阿拉伯裔患者共享醫療資源。

不過，阿裔以色列人在安全部隊中的人數就沒這麼多了。以色列建國以來，軍隊和國防一直是國家生存的關鍵；每個猶太裔以色列人都需要參加軍訓和服兵役。安全部隊在以色列社會中發揮著「核心」作用。

雖然阿裔以色列人也可以參軍和當警察，但是他們並不受以色列強制兵役的約束，因此在軍隊中的人數相對較少。

制度歧視

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 阿拉伯裔以色列人經常抱怨受到不平等待遇

從理論上講，阿裔以色列人和猶太公民一樣享有同等權利，但他們經常抱怨在以色列受到系統性歧視。

近年來，阿拉伯社區經歷了與非法槍支、家庭糾紛以及有組織犯罪有關的暴力犯罪浪潮。

以色列大多數謀殺案發生在阿拉伯少數族裔社區，他們抱怨警方對解決這些案例不感興趣。

2021年，根據以色列《國土報》一份報告發現，跟猶太社區71%的破案率相比，以色列警方當年只破獲了23%的阿拉伯人謀殺案。

以色列警方回應說，他們在阿拉伯社區投入巨資，但在調查那裏的犯罪過程中面臨信任與合作問題。

阿裔以色列人同時還投訴政府沒收他們的土地，並指責猶太當局在國家預算中對他們有系統性的歧視（但應該指出的是以色列阿拉伯政黨 - 聯合阿拉伯名單 - 目前是執政黨聯合政府的一部分）。

「二等公民」

同樣，許多阿拉伯人還抱怨以色列有關公民資格的法律偏護猶太人，無論他們來自哪裏，猶太人都可以自動獲得以色列護照。

然而，他們卻剝奪了被驅逐的巴勒斯坦人及其子女的公民權。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 阿裔以色列人抗議拆除他們的房屋，因為他們沒有正確的建築許可證。

2018年，以色列議會通過一項具有爭議的「民族國家法」，該法取消了阿拉伯語跟希伯來語一樣的官方語言地位，並宣佈只有猶太人才有民族自決權。

以色列阿拉伯裔議員歐德（Ayman Odeh）當時表示，以色列通過了一項「猶太人至上」的法律，等於告訴阿裔以色列人他們將永遠是「二等公民」。

時任以色列總理內塔尼亞胡承諾確保公民權利，但又說，要由「多數人來決定」。

幾個人權組織就阿裔以色列人缺少平等權利發表了聲明。

國際特赦組織說，以色列對生活在那裏的巴勒斯坦人實行制度化歧視。

人權觀察組織2021年4月發表的一份報告指責以色列當局對生活在境內以及以色列佔領下西岸和加沙地帶的巴勒斯坦人實行種族隔離政策。