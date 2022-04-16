上海封城影響、烏克蘭之戰俄軍陣亡者、巴基斯坦總理下台和本周更多重要故事

26 分钟前

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上海繼續實施嚴格的新冠肺炎疫情管控措施，網絡上流傳許多民眾抱怨物資不夠、甚至與防疫人員衝突的片段。

另外，烏克蘭的戰事持續，俄羅斯入侵以來，政府報告的陣亡人數中有20%是軍官，令外界關注這一數字如何折射俄軍現狀以及俄軍在烏克蘭面臨的困境。

隨著更多香港人透過英國政府的BNO簽證計劃移民到英國，這些講粵語的群體，卻與當地華人中講普通話的群體發生了不少誤會。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 上海疫情：單日新增超兩萬，累積感染破13萬

為清零政策和嚴厲的封控措施付出代價的是上海2500萬足不出戶的市民。生活物資供應不穩定，解封遙遙無期，網絡世界裏充斥著憤怒……這些都發生在2022年的上海：中國的金融中心，曾因「精凖抗疫」廣受表揚的模範生。

BBC中文訪問了上海居民，記錄了封城下的生活。

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俄羅斯每天都會安葬在烏克蘭陣亡的官兵。英國廣播公司BBC估計，俄羅斯國內地方政府報告的陣亡人數中有20%是軍官。這一數字如何折射俄軍現狀以及俄軍在烏克蘭面臨的困境？

上一次俄羅斯國防部發表戰損報告是在3月25日，報告說，俄軍有1351人在烏克蘭陣亡。但是烏克蘭軍方公布的俄軍陣亡數字要大出許多倍，為18300人。

截至4月5日，俄羅斯官方消息來源公布了至少1083名俄軍陣亡的姓名。其中大部分報道引述的是俄國地方政府或負責人髮表的陣亡報道。

D，25歲，來自香港。C先生，40歲，來自中國大陸。

兩位華人移民素昧平生；移民英國後也是天各一方——一個住在北部曼城，一個落戶倫敦大區。

誰想到，這兩個原本毫無關係的華人，最近卻幾乎同時在香港BNO移民潮中，經歷了英國華人社區中開始出現的粵語和普通話人群間誤解、誤區與矛盾，受了不同程度的「委屈」。

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一提起伊姆蘭·汗（Imran Khan）即使不熟悉南亞政治的人也會多少知道他曾是一位贏得過世界冠軍的板球明星，年輕時也曾經是混跡倫敦上層社會並征服過無數名流淑女的花花公子。對很多巴基斯坦人來說，他既是擊敗過印度的「民族英雄」式昔日球王，又是長期被軍隊與腐敗掌控的政壇上的一股新鮮力量。

1952年出生於巴基斯坦旁遮普省。他曾留學英國，1975年獲牛津大學榮譽學士學位。他是前板球職業運動員，1982年出任巴基斯坦國家板球隊隊長，並於1992年率隊贏得板球世界杯冠軍。

不過，即使是這樣頭戴光環的人物也未能逃脫巴基斯坦總理任期未滿五年就會被罷免的命運。是什麼深層原因讓巴基斯坦前總理伊姆蘭·汗被議會趕下台？被很多中國人稱為「巴鐵」的巴基斯坦是「一代一路」關鍵環節，政局突變這對中巴關係有何影響？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 3月31日，上海浦東，沒有車流的道路。

2022年已經過去一個季度多，新一輪疫情在中國依然肆虐。不同於過去兩年，奧密克戎傳播快，從南到北，從東到西，廣東、吉林、陝西多點爆發，而且包括上海、深圳等重要經濟中心。

實際上，去年四季度，中國經濟復蘇的步伐已經開始放緩，但是這輪突如其來的疫情，讓這個全球經濟引擎的運轉格外困難——在嚴格防疫措施下，卡車司機面臨短缺；工廠大面積停工；供應鏈的波動不僅影響中國，而且波及全球。