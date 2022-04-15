俄羅斯入侵烏克蘭：4月15日最新局勢

24 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 「莫斯科號」 在2000年成為俄羅斯黑海艦隊旗艦。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 俄羅斯襲擊了烏克蘭首都基輔城外一家製造防空和反艦導彈的工廠

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 基輔郊外一個軍工廠遭俄羅斯襲擊，爆炸留下一片廢墟

俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動轉移到東部戰線，俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）沉沒。消息公布幾小時後俄羅斯襲擊了烏克蘭首都基輔郊外一個軍工廠。

莫斯科稱軍艦周三爆炸起火後被拖向港口時遭遇暴風雨終致沉沒，烏克蘭堅持「莫斯科號」被己方海王星導彈擊沉的。

下面是4月15日最新動態：

俄羅斯宣稱襲擊了烏克蘭首都基輔城外一家製造防空和反艦導彈的工廠。發動襲擊前幾個小時，莫斯科承認黑海艦隊旗艦爆炸沉沒後幾個小時。俄羅斯國防部表示，如果烏克蘭針把俄羅斯領土作為攻擊目標，則俄軍對基輔的軍事打擊將更猛烈。

烏克蘭南部的武裝部隊在社交媒體上宣稱，俄羅斯和烏克蘭再赫爾松地區交換了被俘虜的士兵，四名俄羅斯人，五名烏克蘭人。俄羅斯在戰爭初期曾聲稱 控制了該地區，但美國五角大樓幾周前發佈的報告稱烏克蘭已經奪回部分區域。

聯合國周五（4月15日）數據顯示，自 2 月 24 日俄羅斯入侵以來，已有超過 500 萬人逃離烏克蘭。

烏克蘭早些時候表示，已經商定了九條安全走廊，供南部和東部被佔領的城鎮疏散撤離。目前尚不清楚這些疏散是否正在進行。

波蘭邊防衛隊周五表示，自戰爭開始以來，已有 275多萬難民逃離烏克蘭前往波蘭。不過，最近幾周越境進入波蘭的人數大幅下降。一些難民已經離開波蘭。據華沙大學移民事務學者估計，目前在波蘭的烏克蘭難民仍有大約 1.2 至 140 萬人。

烏克蘭總統澤倫斯基在接受BBC獨家採訪時指責德國和匈牙利阻撓針對俄羅斯的能源禁運，莫斯科今年因此可以從中獲利3260億美元。他再次呼籲西方提供更多武器，並譴責購買俄羅斯石油的國家。

在烏克蘭東南部，被戰火摧毀的馬里烏波爾市的官員說，俄羅斯人一直在挖掘埋在居民區的屍體，以隱藏戰爭罪行的證據。 BBC 無法證實這一說法。

烏克蘭鄰國摩爾多瓦（前蘇聯共和國）宣佈禁止使用俄羅斯的戰爭標誌，包括字母 Z 和 V 以及聖喬治絲帶。

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基輔軍工廠遭襲擊

俄羅斯宣佈"莫斯科號"爆炸沉沒消息幾個小時之後，基輔郊外一個軍工廠遭到俄方襲擊。

一名目擊者，38 歲的汽車修理店工人基里爾·凱裏洛 (Kirill Kyrylo)，告訴路透社，他看到馬路對面的一座工業建築三次爆炸且引發大火，後被消防員撲滅。現場散落大量碎玻璃和金屬碎片。

一名法新社記者從現場報道，位於基輔朱利亞尼國際機場附近的 Vizar 工廠一個車間和一座行政大樓遭到嚴重破壞。這個工廠生產導彈和其他武器裝備。47 歲的木工車間負責人安德烈·西佐夫告訴法新社，襲擊是在深夜發生的。「大約凌晨 1 點 30 分，我的保安打電話給我，報告工廠遭到空襲。炮彈擊中了五次，」他說。他認為俄羅斯襲擊軍工廠是在報復「莫斯科號」被烏克蘭導彈擊沉。

圖像來源，Reuters

旗艦沉沒影響陸地戰況

俄羅斯黑海艦隊旗艦"莫斯科號" （Moskva）沉沒。俄羅斯國防部表示，這艘戰艦周三發生爆炸受損，被拖到港口時遭遇暴風雨而終至沉沒。這艘導彈巡洋艦是俄羅斯軍事力量的象徵，領導了對烏克蘭的海上攻擊，有船員510人。

基輔稱烏克蘭導彈擊中了這艘軍艦，莫斯科沒有報告任何襲擊事件，但表示軍艦起火導致船上彈藥爆炸，釀成火災後沉船，所有船員都被疏散到黑海附近其他俄羅斯艦船上。

BBC駐莫斯科記者珍妮·希爾說，旗艦沉沒對普京來說是一個沉重的損失和恥辱，因為他一再聲稱在烏克蘭的「特殊軍事行動」正按計劃推進。俄國一些報刊社論表示，這一損失不會改變戰爭進程。

但《經濟學人》國防編輯沙尚克·喬希（Shashank Joshi）對BBC表示，「莫斯科號」沉沒將影響烏克蘭戰爭走向。

他說，這艘軍艦雖然沒有可以向陸地開火的巡航導彈，但它為周圍的其他軍艦提供了防空保護，而那些軍艦配備的口徑巡航導彈可以擊中烏克蘭南部和中部的陸地目標。

「從某種意義上講，它是海軍機器中的一個齒輪，用於防空、指揮和控制，以及與其他艦艇通信，促進對陸地的直接打擊。」

「莫斯科號」以及整個黑海艦隊的威脅迫使烏克蘭在受到威脅的城市敖德薩附近擊中較多兵力；這種威脅已經從海岸線向後退了一點，他補充說。俄羅斯歷史和二戰歷史學家埃文·莫茲利教授說，上一次俄羅斯巡洋艦沉沒事件發生在 81 年前，是二戰期間德國在克里米亞海岸附近擊沉一艘俄羅斯巡洋艦。

他說，儘管「莫斯科號」已經服役近 40 年，卻仍是俄羅斯海軍最大的艦艇之一；俄羅斯自 1980 年代以來再也沒有建造新的大型艦艇。他說，「假設莫斯科號實際上被一枚相對較小的海王星導彈擊中並造成致命傷害，那說明這艘軍艦的反導彈防禦能力和損害控制能力都很差。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， Moskova 是第二次世界大戰以後沉沒的第一艘俄羅斯巡洋艦

「莫斯科號」簡介

1980年代在前蘇聯的烏克蘭加盟共和國建造

2000年成為黑海艦隊旗艦

艦重：12500噸

艦長：185.4米

時速：59公里

艦上官兵：510人

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 烏克蘭總統呼籲歐洲國家嚴格實施對俄羅斯能源禁運

美、英、俄

美國總統拜登表示將不會訪問烏克蘭，但正考慮派一名高級官員前往基輔。

美國前中央情報局局長大衛·彼得雷烏斯（David Petraeus）聲稱，烏克蘭軍隊將在該國東部面臨巨大挑戰。

此前，中央情報局局長威廉·伯恩斯（William Burns）警告說，對於俄羅斯會使用低當量核武器來彌補地面部隊在烏克蘭受挫的可能性不能"掉以輕心"。但目前幾乎沒有實際證據來支持這種擔憂。

英國國防部也在14日早晨發出的推特中對俄羅斯戰況做出預判，表示隨著俄羅斯將戰爭重點放在烏克蘭東部，克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）和科斯蒂安蒂尼夫卡鎮（Kostiantynivka）可能像其他城市中心一樣，遭遇同樣程度的火力攻擊。

針對烏克蘭總統批評歐洲一些國家阻撓對俄羅斯能源禁運，俄國總統普京周四在莫斯科附近的住宅通過視頻鏈接向媒體表示，歐洲只能繼續使用俄羅斯能源，別無選擇，並警告說，如果歐洲大陸試圖取代其石油和天然氣供應，將導致「極其痛苦」的經濟後果。「對於歐洲（能源需求）根本不存在合理的替代品，」他說。

圖像來源，Reuters

戰爭50天重要時刻回顧

烏克蘭戰爭已持續了50多天。下面回顧期間若干重要時刻：

2 月 24 日：俄羅斯宣佈在烏克蘭開始"特別軍事行動"，對該國發動全面攻擊

俄羅斯襲擊後戰鬥激烈造成人員傷亡

3 月 10 日：英國宣佈對包括羅曼·阿布拉莫維奇在內的 7 名俄羅斯商人實施制裁，第二天又對俄羅斯杜馬（議會下院）的 386 名成員實施了更多制裁

3 月 15 日：波蘭、捷克共和國和斯洛文尼亞領導人前往基輔執行歐盟代表團，以表示對烏克蘭的支持

3 月 16 日：美國總統拜登將俄羅斯領導人普京稱為"戰犯"

3 月 30 日：俄羅斯首次宣佈將遏制對基輔的進攻。它稍後將把重點轉移到烏克蘭東部

4 月 2 日：記者進入烏克蘭布查鎮，發現街道上散落著便裝男子的屍體

4 月 7 日：聯合國表示，據信有超過 1000 萬人因入侵而逃離了他們在烏克蘭的家

4 月 13 日：美國總統喬·拜登指責俄羅斯軍隊在烏克蘭實施種族滅絶

4月14日：俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」爆炸起火，15日沉沒。烏克蘭稱它被己方的海王星導彈擊沉，莫斯科堅持是穿上彈藥爆炸而救援行動遇暴風雨失敗導致沉船。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 烏克蘭城鎮開始出現復蘇的生機

生命復蘇的火花

BBC記者安娜·福斯特從基輔發回的報道說，周五（4月15日）基輔陽光燦爛，風很大，街頭春光明媚，行人神色平靜，仍然有一些地方堆著沙袋，封窄道路，可見市民為抵抗沒有發生的俄羅斯入侵所做的凖備。

福斯特與市民交談發現，有些人曾經躲避戰亂逃離，但又在過去一周回到基輔，並不打算再次離開，凖備逐漸恢復正常生活。但目前仍沒有恢復公共交通，檢查站還在工作。

有一些小商店和咖啡館重新開始營業，數量不多，只有一兩家，但就像生命復蘇的小火花。