俄羅斯入侵烏克蘭：硝煙中仍決定冒險返鄉的烏克蘭人

托比·勒克赫斯特和瑪麗安娜·馬格利奇（Toby Luckhurst & Mariana Maglych）

BBC記者發自利沃夫

18 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 烏克蘭人再度穿越烏克蘭和波蘭的邊界，重返故國

在烏克蘭西部與波蘭接壤的莫斯季斯卡鎮附近，奧萊娜和瑪麗亞在國外逗留了一個多月後徒步返回了祖國。她們來自烏克蘭東部頓涅斯克的斯拉維揚斯克。

3月10日，隨著俄軍入侵者迫近，奧萊娜的丈夫讓她帶女兒逃往到波蘭。

母女二人前往與德國接壤的波蘭城市什切青投奔親友。在那裏，她們被迫打地鋪。奧萊娜說，因為語言不通，找工作很困難。

儘管俄軍新一輪軍事打擊在即，但她們仍然決定一路向東——回家。頓涅茨克是俄軍下一步打擊的重要目標。

奧萊娜丈夫是救護車司機，他仍在斯拉維揚斯克等待母女二人。當BBC記者問她們回國感受時，奧萊娜臉上露出了燦爛的笑容。

「好極了！」她說。「不管怎樣，回到烏克蘭我們非常開心」。

自從俄羅斯入侵以來，已有一千多萬烏克蘭人背井離鄉，其中430萬逃離烏克蘭。

隨著前線局勢穩定，烏克蘭國家也學會如何在戰爭狀況下運作，一些烏克蘭人開始返鄉，甚至願意回到那些直接受到俄軍打擊威脅的地區。

戰事進入第二個月。烏克蘭人頂住了俄國的進攻，也稀釋了國家可能迅速瓦解的恐懼。

正如烏克蘭總統澤連斯基本周對全國民眾講話中所說的，戰事已經超過48天，遠遠超出當初西方分析人士預估的首都基輔可能48小時淪陷的預言。

BBC在波蘭邊境所採訪的烏克蘭人表示，她們已經厭倦了在國外當難民的生活。還有人是出於一些實際考慮迫切想回去，比如，回去拿在慌亂中沒來得及帶走的重要文件；保護家園免受打劫；或者回去接回當初留在父親身邊的孩子等。

而對更多的人來說，家庭、家人和朋友的磁力太大，不能不回家去。

圖像加註文字， 索菲亞被媽媽逼迫離開烏克蘭，但在復活節要回去看親人。

索菲亞正吃著從邊境快餐攤上買的熱狗。她不顧媽媽的勸告，只在波蘭住了三星期後就返回烏克蘭。雖然還在打仗，但復活節到了，她在這個復活節熱切想見到在利沃夫的親人。

俄軍轟炸她家鄉後，20歲的索菲亞3月末越過邊界來到歐盟，與教母在波茲南的一個朋友住在一起。

索菲亞表示，媽媽很恐慌，所以強迫她離開。儘管波蘭政府以及人道團體對難民的幫助，她從未感覺自己能在國外安頓下來。

她說，「你覺得很陌生。儘管人人都試圖幫助你，但感覺不像家」。她希望能和相對平靜的利沃夫親屬住在一起。

官方數據顯示，越來越多烏克蘭人正在做出同樣的選擇。波蘭邊境當局說，進出烏克蘭的人數現在越來越接近。

截至到周三（4月13日），2萬4千7百人從烏克蘭進入波蘭，與此同時，也有2萬人從波蘭回到烏克蘭，與3月6日破紀錄的14萬2千人湧入波蘭相比，情況出現了鮮明逆轉。

利沃夫-霍洛夫尼火車站是烏克蘭西部重要的交通樞紐。火車每天都從戰區運來數千逃難的人。車站外，慈善機構為人們發放食物、衣服以及SIM卡。同時，成排的大客車再把人們送到鄉村和邊境地區。

雖然大多數人來自烏克蘭東部，但也有源源不斷的人流開始返回東部地區，即便它可能是一個潛在的致命選擇。

圖像加註文字， 伊琳娜（最右邊）、她的女兒卡特琳娜、母親莉娜和岳母耶夫根雅

伊琳娜、她的女兒卡特琳娜、母親莉娜和岳母耶夫根雅來自於烏克蘭中部靠近前線的城市克里沃羅格（也稱克里維·裏）。

她們最初離開烏克蘭，投靠在摩爾多瓦的親人，但現在決定回去。但回去要買車票，不像來時從戰區向西是免費的。

伊琳娜說，她們本來還想更早來，但因為要等8歲女兒生病恢復。當我們問她為什麼決定回去時，她說，「還是家好」。

但伊琳娜承認她擔憂女兒的安全，她們離開時俄軍戰事還遠，但現在越來越近了。她們還說，她們告訴女兒戰爭的真相。

有人警告返回東部。

圖像加註文字， 志願者艾琳娜

艾琳娜在火車站大廳上面的一個診所當義工，他們為新來的人提供醫療和心理支持。

戰前，艾琳娜是國際舞蹈組織的評委以及烏克蘭國內多項舞蹈（嘻哈、爵士、霹靂舞等等）比賽的主席。

她遇到了幾個正凖備返回遭到戰爭暴力蹂躪地區的人。艾琳娜說，他們試圖挽救他們性命，讓他們留在利沃夫。

她告訴我們，她遇到一名從布查附近來到利沃夫的女士。布查是基輔郊區較富庶的地區，俄羅斯軍隊在撤走前射殺了許多平民，並把屍體丟到大街上。

儘管艾琳娜勸這位女士不要回去，但在利沃夫待了9天後，該女士還是決定返回。

艾琳娜對這位女士說，雖然俄軍撤走了，但還有炸彈、地雷等，等拆除後再回去吧。但她還是回去了，她說朋友給她找好了住處。

艾琳娜碰到的另一位60多歲的女士甚至在開戰前就逃到了波蘭。但上周，她回到了烏克蘭並坐火車返回了東部。

她告訴艾琳娜，她不知道自己將活多久，但她想死在自己家裏。

而我們遇到的其他一些烏克蘭人最初就不想離開祖國。本來為2012年歐洲足球錦標賽而建的利沃夫體育館，現在成了難民接待中心。

圖像加註文字， 19歲的洛馬和伊蓮娜成為朋友，並決定相依為命，等待戰爭結束。

我們在這裏遇到了來自該國黑海之濱城市米克來夫州19歲的洛馬，他與來自東部盧甘斯克的一位祖母伊蓮娜成了新朋友。

他們在利沃夫相遇後決定呆在一起。伊蓮娜在俄軍入侵後前往波蘭邊境凖備逃離烏克蘭。

她在排了幾個小時的長隊，終於來到隊伍前面的最後一刻改變了主意。她兒子在烏克蘭當兵，她聽說家鄉重新被烏克蘭軍隊奪回，開啟了回家的希望。

她對我們表示，無法說服自己離開烏克蘭。之後，她一直輾轉於烏克蘭西部，最後來到了利沃夫體育館，並遇到了洛馬。

前往烏克蘭鄉下的一輛大客車上還有一個座位，儘管一再邀請，伊蓮娜還是拒絶了，並決定跟自己新朋友在一起。