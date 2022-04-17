俄羅斯入侵烏克蘭：「莫斯科號」沉沒黑海 分析稱事件重擊俄軍士氣

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圖像來源，AFP 圖像加註文字， 烏克蘭則說，該國研發的海王星巡航導彈成功擊中了圖中莫斯科號。

俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）在上周沉沒黑海以來，基輔和莫斯科對於沉沒原因說法不一，但有分析稱，事件對俄軍造成重擊。

本周末（4月16號），俄羅斯國防部首次公布其宣稱是「莫斯科號」船員在事件發生後閲兵的影片。這也是該軍艦上周沉沒後，首次出現來自該軍艦的軍人的影像。

影片中「莫斯科號」上的軍人在克里米亞港口城市塞瓦斯托波爾（Sevastopol）受閲，俄國海軍總司令葉夫曼諾夫（Nikolay Yevmenov.）將軍接見了他們。

俄羅斯國防部上周（4月14號）稱「莫斯科號」巡洋艦上的彈藥「意外起火導致爆炸」，該軍艦被拖回港口途中因為暴風雨造成傾斜而沉沒黑海。俄羅斯又說，軍艦上的船員已被帶到塞瓦斯托波爾，該港口是俄羅斯在2014年吞併的克里米亞半島的主要港口之一。

烏克蘭則說，該國研發的海王星巡航導彈成功擊中了「莫斯科號」。

周末的閲兵影片是俄國首次提供有船員生還的證據。

影片中，葉夫曼諾夫上將和另外兩名軍官站在一個閲兵場上，面前有大約有百名海軍。目前還不能證實此次接見是在何時舉行。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 澤連斯基：購買俄羅斯石油的國家在賺帶血的錢

「莫斯科號」沉沒

「莫斯科號」在上周沉沒黑海以來，烏俄兩國對此事件說法不同。沒有透露姓名的美國官員對媒體說，他們相信烏克蘭的說法，即「莫斯科號」巡洋艦被導彈擊沉。

基輔說，該國研發導彈擊中了這艘軍艦，該軍艦的艦長在船上喪命。烏國內務部顧問傑拉斯臣科（Anton Gerashchenko）在Telegram稱，「莫斯科號」的艦長庫普林（Anton Kuprin）是在艦上的大火中死亡。

BBC未能核實這一說法。

基輔稱，烏克蘭製造的海王星導彈（Neptune missiles）襲擊了「莫斯科號」。該導彈是在2014年俄羅斯吞併克里米亞後研發的，以應對來自俄國對其日增的海上威脅。

一位美國高級官員則在上周五（15號）說，美國現在也認為「莫斯科號」是被烏國兩枚導彈擊中。這位不願透露姓名的美國官員告訴路透社，美方認為事件中有傷亡，但人數尚不清楚。

還有一位烏克蘭高級官員說，「莫斯科號」上可能有多達510名船員。

不過，俄國國防部稱，「莫斯科號」在被拖到港口時，因為暴風雨，導致其沉沒。

一開始，莫斯科宣稱，軍艦還在海上，但到了當地時間周四（14日）晚些時候，俄國防部宣佈該軍艦已經沉沒。這艘重達12,490噸的軍艦是二戰以來，在戰爭中被擊沉的最大的俄羅斯軍艦。

「在被拖向港口的過程中，由於彈藥爆炸後起火，船體受損而失去平衡。鑒於海面狂風巨浪，該船沉沒了，」俄羅斯國防部稱。

在2月24日俄羅斯入侵烏克蘭的第一天，「莫斯科號」就曾因為發出要求駐防黑海蛇島（Snake Island ）的烏克蘭邊防軍小隊投降的電訊而出名，後者則用無線電發出的拒絶投降的信息，令人難忘。

「莫斯科號」最初建於蘇聯時期，1980年代初開始服役。這艘軍艦實際上是在烏克蘭南部城市米可來夫（Mykolaiv）建造的，但這座城市最近幾天遭到了俄羅斯的猛烈轟炸。

這艘擁有510名船員的導彈巡洋艦是俄羅斯軍事力量的象徵，引領莫斯科對烏克蘭發動海上攻擊。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 莫斯科號

戰略影響

烏克蘭國家戰略研究所畢雷科夫（Mykola Bielieskov）向BBC分析：「這更多的是心理上的損害，而不是物質上的損害。」

他又補充說： 「它不會完全消除俄羅斯對烏克蘭的海上封鎖....但這是一個強有力的象徵，表明我們可以有效地使用複雜武器。」 為烏克蘭提供軍事戰略諮詢的畢雷科夫預測： 「俄羅斯軍艦現在將被迫遠離烏克蘭海岸，因為在那裏他們不再有安全感。」

「莫斯科號」本身並沒有向烏克蘭的陸地目標發射導彈，但軍事專家告訴BBC，它為其他發射導彈的船艦提供了重要支持。有分析稱，俄國黑海艦隊的剩餘軍艦將更容易受到空襲，儘管不清楚烏克蘭損耗龐大的軍隊是否還有資源這麼做。

英國智庫「皇家三軍聯合研究院」（RUSI）的海軍專家考沙爾(Sidharth Kaushal)說，「莫斯科號是艦隊中唯一設有遠程防空系統的軍艦。」

「當較小的軍艦對烏克蘭城市進行轟炸時，莫斯科號為他們提供了大範圍的空中掩護，」他向BBC分析。

圖像來源，SPUTNIK 圖像加註文字， 2014年普京在莫斯科號

莫斯克號的參戰記錄

這艘導彈巡洋艦之前部署在敘利亞衝突中，它曾為敘利亞俄軍提供了海上防衛。這也是俄羅斯自入侵烏克蘭以來損失的第二艘大型軍艦。

英國前第一海務大臣和海軍參謀長偉斯特上將（Admiral Lord West）說，這除了是一個軍事打擊外，該艦的損失 「非常令人尷尬」。

「這將有很大的影響，」偉斯特上將在確認莫斯科號沉沒之前就告訴BBC。

「普京鍾情海軍。當他上台時，在舊蘇維埃部隊中投入大量精力的地方就是海軍。他總是對它情有獨鍾。」偉斯特解釋。

分析：莫斯科號的沉沒是對俄羅斯民族自豪感的打擊

BBC記者希爾（Jenny Hill）發自莫斯科

對普京來說，「莫斯科號」沉入黑海是個重大並羞憤的損失。因為他一再堅持他在烏克蘭的 「特別軍事行動 」正按計劃進行。

不過，也許毫不令人訝異，俄羅斯官媒似乎不願糾纏於這艘黑海艦隊的沉沒。譬如，事件發生時，俄國電視台僅簡要報道官方的聲明。聲明說該軍艦在暴風雨中沉沒，因為船上的火災和爆炸對其船體造成了重大損害。

一些報紙評論員似乎亦支持這些說法，認為這艘有四十多年歷史的軍艦上的滅火系統已經過時，效率低下。一些評論員又說，這一發展不會改變俄國在烏克蘭發動戰爭的進程。

然而，這件事仍打擊了了俄國民族自豪，曾經是俄羅斯力量和雄心的象徵，這艘「莫斯科號」已沉入海底。