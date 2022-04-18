俄羅斯入侵烏克蘭：4月18日最新局勢

42 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 俄軍幾乎全面控制馬里烏波爾

俄羅斯入侵烏克蘭戰爭持續，以下是4月18日一些最新進展：

俄軍繼續炮轟烏克蘭城市，包括西部的利沃夫

利沃夫當地負責人說，軍事設施、汽車輪胎維修點遭俄軍火箭襲擊，導致七人喪生

烏克蘭首都基輔據報發生爆炸

北部城市哈爾科夫和南部臨近港口敖德薩的尼古拉耶夫（Mykolaiv）也受到攻擊

在俄軍圍困的南部重鎮馬里烏波爾，烏克蘭軍隊無視俄羅斯要求他們投降的最後通牒

馬里烏波爾地方官員說，俄羅斯軍隊開始向當地人髮放「通行證」，沒有通行證不准上街、不准前往其它城區

烏克蘭當局要求東部城市盧甘什克居民立即撤出，稱這是他們能安全離開的「最後一個機會」

烏克蘭總統澤連斯基說，他邀請法國總統馬克龍來烏克蘭訪問，親眼看一看俄軍的「屠殺」行為

圖像來源，Reuters

BBC中文有關烏克蘭戰爭的更多報道：

馬里烏波爾烏軍繼續抵抗

圖像來源，ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES 圖像加註文字， 烏克蘭堅持說烏克蘭軍隊仍然在馬里烏波爾的廢墟中據守

烏克蘭拒絶俄軍要求馬里烏波爾守軍放下武器的最後通牒。

烏克蘭總理傑尼斯·什米加爾（Dnys Shmyhal）在接受美國媒體ABC訪問時說，烏克蘭守軍將「戰鬥到最後」。

「亞速旅」士兵繼續在巨大的亞速鋼鐵廠堅守，俄軍稱將向投降官兵開闢安全通道。

全面佔領馬里烏波爾將被視為俄軍的一個重大戰略勝利。BBC中文此前曾有以下詳細分析：

連續兩天沒有人道走廊

圖像來源，Reuters

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）說，烏克蘭和俄羅斯官員未能就人道走廊達成一致，今天（18日）不會有戰區平民的撤離行動。

這已經是連續兩天沒有開闢人道走廊。

韋列舒克在Telegram發文說，「出於安全原因，已決定今天沒有人道走廊。」

她指責俄軍阻礙、炮擊撤離通道。「俄羅斯佔領者破壞國際人道法，未停止阻礙、炮擊人道通道。」她說。

教宗的復活節和平呼籲

羅馬天主教教宗方濟各在復活節文告中敦促世界聆聽烏克蘭人民對和平的祈求。

教宗在向梵蒂岡聖伯多祿廣場上聚集的數萬人髮表講話時還譴責了俄羅斯入侵造成的暴力和破壞。

幾名烏克蘭官員也在場，其中包括梅利托波爾市長費多羅夫（Ivan Fedorov），他在上個月曾被俄軍俘虜，在俄烏互換囚犯後重獲自由。

歐盟-白俄羅斯邊境的卡車長龍

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 儘管已過截至日期，波蘭海關官員仍在為卡車辦理過境手續

波蘭東部和白俄羅斯接壤的邊境地區，試圖離開歐盟的俄羅斯和白俄羅斯卡車排起長龍。

根據歐盟對俄羅斯的制裁規定，周六午夜（格林尼治標凖時間22：00）起，來自俄羅斯和白俄羅斯的貨車禁止進入或留在歐盟，除非裝載的是藥品、郵件或者汽油製品。

希望趕在制裁令生效前離開歐盟的俄羅斯和白俄羅斯卡車排起的長龍一度綿延80公里。