俄羅斯和烏克蘭：從小麥到金屬 俄烏兩國出口的四大戰略物資

37 分钟前

圖像加註文字， 葵花子油還是許多食品的關鍵原才料

烏克蘭素有「歐洲糧倉」之稱，包括小麥和葵花子油在內的許多餐桌必需品都來自烏克蘭。

烏克蘭戰爭不僅給全球糧食供應鏈帶來衝擊，同時受到影響的還有商品交易市場。

俄羅斯和烏克蘭兩國是許多基本原材料的主要出口國：從小麥和穀物到石油、天然氣、煤炭，再到黃金以及其他貴金屬。

BBC為你盤點受烏克蘭戰爭影響的四大主要戰略物資。

一，能源

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 專家們說，戰爭期間能源價格仍會持續上漲。

俄羅斯經濟高度依賴石油和天然氣出口。俄國是世界第三大石油出口國，僅次於美國和沙特。烏克蘭戰爭前，全世界所消費的每10桶石油中就有一桶來自俄國。

但現在由於戰爭，加上美國、加拿大和英國宣佈禁止進口俄國能源，全球石油市場面臨自 1970年代以來最大的動蕩。

專家們說，戰爭期間能源價格仍會持續上漲，因為幾乎沒有其他選項來代替俄國每天大約500萬桶原油的出口量。

正如石油輸出國組織秘書長巴爾金多（Mohammad Barkindo ）對記者們所說的那樣，要找到替代品並不容易。

巴爾金多表示，世界沒有能力可以取代俄羅斯的產出。他補充說，人們無法控制時事、地緣政治，而它正在決定市場的節奏。

即使那些從俄國進口不多的國家也會受到影響，因為這些措施可能會推高已經高企的能源批發價格。

二，食品

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄羅斯和烏克蘭都是食品主要出口國。

俄羅斯和烏克蘭都是食品主要出口國。根據摩根大通數據，兩國的小麥和玉米出口分別佔全球市場的29%和19%

據標普全球普氏稱，其中烏克蘭是全球最大的葵花子油生產國，俄國緊隨其後。兩國的葵花子油產量佔全球產量的60%。

小麥和葵花子油還是許多食品的關鍵原材料。小麥在期貨市場的價格已經達到14年以來的新高。

如果收獲、加工受阻，或是出口受限，進口國不得不找到其他替代供應來源。

分析人士警告，戰爭對糧食生產的影響可能會使全球小麥價格翻番。

土耳其和埃及從俄國和烏克蘭進口近70%的小麥。烏克蘭還是中國的主要玉米供應商。

世界糧食署主任比斯利（David Beasley ）告訴BBC，由於烏克蘭衝突所導致的食品價格上漲可能會給世界最窮國家帶來災難性影響。

比斯利說，黎巴嫩一半左右的糧食進口來自烏克蘭。也門、敘利亞、突尼斯等也都依賴烏克蘭穀物。

比斯利補充說，俄國和烏克蘭從世界糧倉變成了需要別人為他們提供麵包的地方。

「現實發生了令人難以置信的逆轉」，他說。

三，金屬

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 罐頭食品可能會漲價。

俄羅斯是世界上最大的金屬供應商之一，這些金屬應用廣泛，從鋁罐、銅纜到汽車零部件應有盡有。它還是世界上第四大鋁出口國，以及鋼、鎳、鈀和銅世界前五名生產國之一。

烏克蘭也是工業金屬的主要生產國，同時，在鈀和鉑出口中佔有重要份額。

這意味由於烏克蘭戰爭，我們可能看到罐頭食品和銅纜價格的上漲。

倫敦金屬交易所張伯倫（Matthew Chamberlain）對BBC表示，自從今年初，鋁和鎳價格已經漲了30%，最終它會波及到消費者，比如，當你購買鋁製罐裝飲料，或是在家裝修需要使用銅線時。

俄羅斯還是繼澳大利亞和中國之後的第三大黃金生產國。根據世界黃金協會數據，去年俄國供應了350噸金黃。

黃金在今年3月初達到自2020年8月以來最高價，每盎司交易價超過2千美元。這是由於在市場不確定時期，投資者尋求黃金投資保險的緣故。

由於擔心俄國和烏克蘭供應鏈中斷，其他金屬價格也在飆升。

據路透社報道，3月初，用於製造鋰離子電池的鎳價格飆升了76%；而用於減少排放的催化轉換器鈀的價格也達到了創紀錄水平。

分析人士說，任何鈀供應中斷都給汽車供應商帶來嚴重問題。

德國商業銀行策略師布里斯曼（ Daniel Briesmann）對《商業內幕》表示， 俄國佔全球鈀生產的38%。由於無法在別處彌補供應中斷，因此市場可能會面臨陷入嚴重供應短缺的風險。

四，稀有氣體

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 氖氣又是製造芯片光刻工藝不可或缺的一部分。

烏克蘭是高純稀有氣體氪和氖的主要供應商之一，後者則是製造半導體必不可少的材料。

根據集邦科技數據，烏克蘭佔全球高純氖氣出口的近70%，氖氣被用於製造半導體圖案的激光光刻技術。同時，美國芯片業使用的90%以上的氖氣來自烏克蘭。

任何供應鏈干擾都可能加劇微芯片短缺問題，它在2021年已經成為一個主要問題。

蒂姆·尤伊（Tim Uy）在一份穆迪分析報告中寫道，「由於俄國供應全球40%的鈀，烏克蘭生產全球70%的氖，如果軍事衝突持續，我們可以預期全球芯片短缺進一步惡化」。

尤伊表示，在2014-2015年的烏克蘭戰爭中，氖價上漲數倍，表明對半導體行業來說情況多麼嚴重。